Президент Чехии призвал не делать из Навального мученика

«Заявление глав МИД трех прибалтийских государств появилось слишком оперативно. Складывается впечатление, что оно заранее было написано, разложено по пакетам с пометкой «Не вскрывать до особого сигнала» и роздано министрам иностранных дел этих стран», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло, комментируя заявления чиновников стран Запада относительно задержания в Москве блогера Алексея Навального.

«Прибалтийские страны послушные, и как только им пришло указание из Вашингтона, они сразу взяли под козырек», – добавил член Научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Вот и вчера, как только Навального задержали в аэропорту, сработали все закладки. Балтийские страны сделали официальное заявление, потребовав санкций. А так как к голосу таких маленьких стран надо прислушиваться, чтобы их не обидеть, одна из НКО сразу же объявила Навального узником совести», – продолжил эксперт.

Манойло также напомнил, что 19 января Алексей Навальный должен выступать в ПАСЕ, что ему вряд ли удастся сделать из СИЗО. «Тогда в ПАСЕ тут же поднимут этот вопрос и, опираясь на уже сделанные заявления западных стран, потребуют ввести против России какие-нибудь санкции. Одновременно члены Парламентской ассамблеи признают, что Навального посадили за расследование дела о его отравлении, и дальше оно будет восприниматься как истинное и как доказанное», – считает собеседник.

Политолог предположил, что после инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января, который наверняка скажет, что «Америка этого не забудет и не простит», Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального со Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции.

«Юлия Навальная пока не замечена в связах с иностранными разведками, она была мирной домохозяйкой и, обращаясь к людям, может сказать: «Я такая же, как вы. Мне можно верить». Более того, она, в отличие от своего мужа, не ссорилась с другими оппозиционерами. Наконец, многие наши чиновники смотрят на нее снисходительно. В итоге мы просто рискуем расслабиться, а когда вдруг появится новая конфигурация оппозиции, объединенная под флагом Навальной, будет уже поздно», – заключил Манойло.

Ранее лидеры ЕС осудили задержание Навального и потребовали от властей России немедленно освободить блогера. Такие заявления, в частности, сделали председатель Евросовета Шарль Мишель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Deutsche Welle.

Кроме того, Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении осудили задержание Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если блогер не будет освобожден в ближайшее время.

МИД Франции также присоединился к призывам освободить Навального. Париж выражает большую обеспокоенность арестом блогера, внимательно следит за ситуацией и призывает немедленно освободить его, заявила в своем заявлении представительница министерства Агнес фон дер Муль.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал задержание Навального «очень серьезным фактом» и потребовал немедленно освободить блогера, а также соблюдать его права. С такими же призывами выступил и министр экономики страны Роберто Гуальтьери, заявив, что возвращение Навального на родину – это мужественный шаг.

В то же время, по мнению бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, задержание Навального лишает россиян альтернатив в политике. «Белоруссия уже увидела результаты подобного обращения с политическими оппонентами. Это не служит интересам российского народа и самой страны», – написала Тихановская на своей странице в Twitter.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также призвал власти России немедленно отпустить Навального. Он повторил позицию Лондона относительно инцидента с блогером в августе прошлого года и призвал объяснить «использование химического оружия» на территории России вместо того, чтобы «преследовать Навального».

Джейк Саливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по нацбезопасности, также призвал к немедленному освобождению Навального

Тем временем украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявила о готовности вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального.

Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков о возвращении Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».