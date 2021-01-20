Шведские эксперты посоветовали Байдену включить в повестку продление СНВ-3

Избранному президенту США Джозефу Байдену необходимо включить в свою повестку вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявили председатель правления Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ) Ян Элиассон и директор СИПРИ Дэн Смит.

«Один вопрос внешней политики должен будет стать главным в его повестке дня: осталось всего две недели, чтобы спасти договор о контроле над стратегическими ядерными вооружениями с Россией 2010 года, новый СНВ, от исчезновения. К счастью, и новый президент Джо Байден, и его российский коллега Владимир Путин выразили готовность продлить договор без каких-либо условий. Так что, скорее всего, это будет гладкий процесс», – цитирует статью стокгольмских экспертов ТАСС.

Сторонам предстоит решить гораздо более сложные задачи по контролю над вооружениями, полагают специалисты, поскольку за последние четыре года основные элементы «международной архитектуры контроля» были ослаблены.

Элиассон и Смит привели в пример прекращение РСМД, выход США из СВПД и Договора по открытому небу. По мнению специалистов СИПРИ, миру нужны новые механизмы контроля над вооружениями, так как без них существует риск распространения и потенциального применения ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения.

Также сторонам предстоит иметь дело с дорогостоящей и непредсказуемой гонкой вооружений, которая базируется на конкуренции в технологиях. В числе факторов, влияющих на стратегическую стабильность, Элиассон и Смит указали противоракетную оборону, гиперзвуковое оружие, ускоренную милитаризацию космического пространства и потенциальное применение искусственного интеллекта к стратегическому оружию.

«Неясно, как эти факторы следует учитывать в переговорах по контролю над вооружениями. Сама по себе задача разработки нового подхода к контролю над вооружениями устрашающе сложна. И переговоры пройдут в далеко не идеальном контексте», – отметили эксперты.

В ходе создания новой архитектуры контроля над вооружениями сторонам придется идти на компромисс. «Даже при контроле обеих палат Конгресса США Джо Байдену будет сложно получить поддержку, необходимую для утверждения будущих договоров о контроле над вооружениями с Россией (или другими государствами). Таким образом, новому президенту придется заниматься лишь административными указами, которые ограничены по объему и могут быть легко отменены будущими администрациями США. Утверждение Конгресса также будет необходимо для отмены некоторых санкций в отношении Ирана в 2023 году, как того требуют условия СВПД», – заключили авторы статьи.

Напомним, кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что США стремятся к продлению СНВ-3. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствовала бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение СНВ-3.

В декабре глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций.