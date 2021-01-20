В ЕС рассказали о влиянии прививок от COVID-19 на получение шенгенских виз

Вакцинация от коронавируса пока не является условием для выдачи шенгенских виз, заявил глава представительства ЕС в России посол Маркус Эдерер.

«Мы пока не можем конкретно сказать, будут ли выдвигаться требования для выдачи шенгенских виз по части вакцинации. Этот вопрос весьма актуален, но его нужно адресовать в первую очередь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где сейчас ведется дискуссия относительно взаимного признания сертификатов о прививках», – цитирует РИА «Новости» Эдерера.

По его словам, в настоящее время страны-члены ЕС обсуждают вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации для обеспечения свободы передвижения внутри ЕС, «однако ни в Евросоюзе, ни в ВОЗ участники дискуссий пока ни к чему конкретному не пришли».

В свою очередь посол Португалии в России Паулу Визеу Пинейру обратил внимание на необходимость обмена данными в сфере борьбы с распространением коронавируса.

«Мне известно, что сейчас ведутся определенные консультации между Центром им. Гамалеи, который выпускает вакцину «Спутник V», и европейскими властями, в частности Европейским агентством по лекарственным препаратам», – сообщил он.

Посол отметил, что обществу нужны вакцины, которые надлежащим образом испытаны. Помимо Pfizer или AstraZeneca в ЕС будут приветствоваться любые другие вакцины, которые пройдут процесс регистрации, включая препараты из России, Китая и других стран, добавил Пинейру.

Также он напомнил о международной инициативе COVAX, которая нацелена на то, чтобы преодолеть отставание наиболее бедных стран в вопросах вакцинации и обеспечить доступ к вакцине от коронавируса самым неимущим слоям населения. По его мнению, Россия, Китай и США могли бы оказать существенную помощь усилиям в рамках COVAX.

Ранее Еврокомиссия представила отчет за пять лет работы Шенгенской зоны: в него включены выводы экспертов и о биометрической системе оформления виз.