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Госдума осудила политику двойных стандартов на Западе
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Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла заявление с осуждением политики двойных стандартов, к которой все чаще прибегают на Западе для введения санкций и нанесения ущерба России.
«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации осуждают политику двойных стандартов, к которой в последнее время все чаще прибегают на Западе для введения незаконных, противоречащих международному праву санкций и рестрикций, целью которых является нанесение ущерба политическому авторитету и экономике нашей страны», – передает РИА «Новости» текст документа, который на рассмотрение нижней палаты российского парламента в декабре внесла фракция ЛДПР.
Парламентарии отмечают, что ситуация во многих странах, осуждающих Россию, оставляет желать лучшего: там наблюдается раскол общества, гражданское, религиозное и расовое противостояние.
Парламентарии отмечают, что во многих европейских странах в последнее время проходят массовые демонстрации: люди протестуют против мер, принятых властями в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Например, на протесты в Германии вышли не менее 40 тыс. человек, а по данным некоторых средств массовой информации – более 200 тыс. человек, во Франции люди по всей стране протестуют против закона о глобальной безопасности. В документе отмечается, что полиция грубо обращается с демонстрантами, против митингующих применяются водометы и слезоточивый газ.
В то же время, подчеркивают депутаты, власти западных стран продолжают «гневно клеймить» действия белорусской милиции и оправдывать агрессивную толпу. В этой связи парламентарии задаются вопросом, почему в Берлине и Париже полиция действует якобы во благо демократии, а в Белоруссии, России или Китае то же самое называется попранием фундаментальных принципов.
«Депутаты Государственной Думы, представляющие все фракции в Государственной Думе, призывают парламентариев и правительства государств мира осознать пагубность политики двойных стандартов и продемонстрировать свою готовность придерживаться единых подходов к оценке подобных событий у себя в стране и за рубежом», – указывается в документе.
Белоруссия экстренно поставила Украине электроэнергию
Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды, сообщило министерство энергетики Белоруссии.
«По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн кВт/ч электроэнергии», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что поставки электроэнергии осуществлялись с 11.00 до 21.00 (совпадает с мск), максимальная мощность составила 500 МВт.
«Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий», – поясняется в сообщении.
Ранее в пресс-службе белорусского Минэнерго заявили, что вопрос торговли электроэнергией между Белоруссией и Украиной лежит в коммерческой плоскости, попытки ряда украинских СМИ политизировать его выглядят натянуто и не способствуют развитию двусторонних отношений.
Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. При этом Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины заявила, что работа энергетических предприятий в стране оказалась под угрозой из-за начала импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. В федерации считают, что не допустить импорт электроэнергии должна была Верховная рада, для этого нужно было принять соответствующий закон.
Минск лишен права проводить матчи ЧМ-2021 по хоккею
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Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, такое решение принял совет Международной федерации хоккея (IIHF).
«Учитывая вопросы безопасности, которые неподконтрольны IIHF, совет IIHF подтвердил, что переноса Чемпионата мира 2021 года из Минска невозможно избежать», – говорится в заявлении на сайте организации.
В сообщении отмечается, что IIHF несет ответственность за всех участников ЧМ. Решение было принято после анализа проблем безопасности в стране независимыми экспертами и консультации со всеми заинтересованными сторонами.
По мнению совета организации, сейчас в Белоруссии «невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц». Глава IIHF Рене Фазель выразил сожаление по поводу того, что пришлось отменить заявку на проведение матчей ЧМ в Минске.
«В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать как инструмент примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, возникающие в Белоруссии, и найти позитивный путь вперед», – добавил он.
Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. Кроме того, совет оценит возможность проведения турнира в одном месте для упрощения правил безопасности и переездов в связи с пандемией коронавируса.
Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии?
Чемпионат запланирован на период с 21 мая по 6 июня. Его собирались проводить в Минске и Риге, но позже европейские общественные организации призывали перенести ЧМ из Минска из-за политической ситуации.
Ранее чешская автомобилестроительная компания Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men заявили о намерении отказаться спонсировать ЧМ по хоккею 2021 года, если местом его проведения утвердят Белоруссию.
Вице-президент IIHF Калерво Куммола заявил, что решение спонсоров отказаться от спонсирования ЧМ не стало неожиданностью.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. При этом президент Белоруссии заявил о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск.
В России отреагировали на лишение Минска матчей ЧМ-2021 по хоккею
Лишение белорусской столицы матчей Чемпионата мира по хоккею 2021 года – чисто политическое решение, заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
«Решение лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира по хоккею является чисто политическим, это желание наказать Минск за неугодную политику», – заявил Рязанский РИА «Новости».
Отказ спонсоров вкладывать средства в ЧМ в Белоруссии также был важным фактором для принятия решения, добавил сенатор. «Нужно смотреть условия контракта, но если Белоруссия уже понесла расходы на проведение чемпионата, она вправе получить компенсацию», – предположил политик.
Бывший главный тренер российской сборной по хоккею Вячеслав Быков также усмотрел в решении не проводить в Минске матчи ЧМ политический подтекст.
«Жаль, что политические силы внедряются в спорт, который является объединяющим фактором. Мы видим, что, к сожалению, руководители некоторых федераций не способны устоять перед давлением своих политиков, им навязывают решения. Справится ли одна Латвия с проведением чемпионата мира? Сложно сказать, все зависит от того, насколько страна готова к этому», – сказал Быков ТАСС.
По его мнению, полная отмена ЧМ-2021 стала бы тяжелым ударом по миллионам хоккейных болельщиков, это было бы неправильным шагом.
«Я бы провел чемпионат мира в России, а лучше – совместно в России и в Белоруссии. Но эти допинговые скандалы и эта ситуация с чемпионатом мира – это все влияние политики, это политики своими грязными ручищами влезают в жизнь спорта, которому отведено место объединения наций, а не роль арены для политических амбиций, но, к сожалению, не все способны держать удар. Сейчас все набросились на Рене Фазеля, который изо всех сил старается разрешить эту непростую ситуацию», – заключил спортивный специалист.
Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии?
В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата.
Президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Лукашенко заявлял о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск.
Тихановская попросила у ОБСЕ помощи для безопасного возвращения в Белоруссию
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Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у международного сообщества помощи для безопасного возвращения на родину.
«Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Белоруссию. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», – заявила Тихановская во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ, передает РИА «Новости».
По мнению Тихановской, в этом вопросе «нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ». Тихановская призвала международные организации «помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил».
Ранее Тихановская заявила, что Евросоюз мог бы делать намного больше касательно санкций против Белоруссии и расширить санкционный список.
В конце прошлого года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти.
В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает.
Депутат Госдумы: Ажиотаж сторонников Навального ограничится хештегами в Facebook
Депутат Госдумы Антон Горелкин уверен, что задержание вернувшегося из Германии Алексея Навального не приведет к массовым выступлениям в России, поскольку многие россияне разочаровались в блогере.
По словам Горелкина, задержание Навального не спровоцирует массовые выступления в его поддержку, и дело не только в морозной погоде.
«В свое время нашему берлинскому пациенту действительно удалось консолидировать недовольных и вывести их на улицы в значительном количестве. Речь о событиях в Москве декабря 2011 – января 2012 года. Что тогда сделал вождь оппозиции, мобилизовав людей и отправив их мерзнуть на площади? Уехал на каникулы в Мексику. «Потому что билеты уже были куплены» – так это объясняли. И слал своим продрогшим хомячкам фотки с солнечных пирамид Чичен-Ицы», – напомнил депутат в Telegram.
По его словам, «тогда очень многие разочаровались, и хранят это разочарование до сих пор». «Поэтому с того момента ни одно из задержаний оппозиционного блогера не вызывало массовых протестов. Ты за него выйдешь под дубинки ОМОНа, а он уедет отдыхать в очередную теплую страну. И тебя с собой не возьмет. Так что весь ажиотаж его сторонников в очередной раз ограничится хештегами в Facebook», – резюмировал Горелкин.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. «Уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», – заявила она.
Белоруссия перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы»
Белоруссия в соответствии с планом перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы» до 22 января, сообщил советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.
Демин заявил, что Белоруссия, «в соответствии с планом», в среду «перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь», передает РИА «Новости».
Ранее Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год.
Международная федерация хоккея обещала Минску компенсацию за отмену ЧМ
Белоруссии выплатят компенсацию за лишение права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщил член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза.
Он пояснил, что «санкций для IIHF нет», но федерация выплатит «компенсацию белорусским организаторам», которая «точно прописана в договорах». IIHF ожидает «отчета и анализа из офиса генерального секретаря», который «определит все издержки и последствия этого решения». Пока «никто не знает» точной суммы. IIHF также оплатит расходы по переносу ЧМ. Сейчас «ведутся переговоры с Данией, Словакией и Латвией, которая предложила провести весь турнир», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sport.cz.
В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования.
Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии?
Разработан законопроект об определении статуса апартаментов
Сенаторы и депутаты Госдумы разработали законопроект, который определит правовой статус апартаментов, сообщил председатель профильного комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко, отметив, что документ не запрещает строительство таких объектов в будущем.
«Законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный, Градостроительный и Земельный кодексы, он вводит новое понятие многофункционального здания с жилыми, нежилыми и офисными помещениями», – пояснил Мельниченко, который является одним из авторов документа, передает ТАСС.
По его словам, документом также предлагается определить порядок обслуживания помещений в многофункциональном здании, взимания платы за коммунальные услуги, особенности долевого участия при строительстве таких объектов, регистрации собственников в апартаментах, работу управляющих компаний и многое другое.
«Мы предлагаем узаконить уже действующие объекты строительства и разработать правовые основания для подобных объектов, которые будут строиться в будущем. Законопроект не запрещает строительство таких объектов», – добавил он.
В свою очередь опрошенные эксперты по недвижимости считают, что определение правого статуса апартаментов приведёт к их удорожанию вплоть до 20%, передает РИА «Новости».
Дискуссия о статусе апартаментов вызывает к ним дополнительный интерес как среди девелоперов, так и среди потенциальных покупателей, комментирует руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев. «С новыми изменениями в законодательстве стоит ожидать повышения стоимости новых апартаментов как минимум на 10%, а для уже построенных комплексов цена может вырасти вплоть до 15%», – считает он.
По мнению руководителя департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья» Ярослава Дарусенкова, уровень роста цен будет завить от того, какой именно статус получат апартаменты. «Если их приравняют к жилым помещениям, то можно ожидать увеличения цены на 15-20%. Если же будет какой-то иной статус, то рост цен возможен, но существенно меньше, на 3-5%», – считает он.
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов в свою очередь прогнозирует рост цен на апартаменты в районе 12%. По его словам, в этом году они будут повышаться даже немного быстрее, чем цены на квартиры.
Управляющий партнер сети офисов «Миэль» Ирина Пешич уверяет, что цены на жилье, которое располагается рядом с апартаментами, при этом снижаться не будут. Также она считает, что не все апартаменты приравняют к жилью. «Поскольку апартаменты бывают разные, то жилые апартаменты могут приравнять к квартирам. Иные апартаменты, которые жилыми не были и не планировались, могут получить коммерческий статус», – говорит Пешич.
В этой связи необходимо абсолютно четкое определение термина «апартаменты», подчеркнула управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. «Формулировка должна давать исчерпывающий ответ на вопрос, чем апартаменты отличаются от гостиниц, офисов и любой другой некоммерческой недвижимости», – отметила она.
При этом омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве Дмитрий Котровский заявил, что любой статус апартаментов должен предполагать обязательства по строительству рядом с ними социальной инфраструктуры. «Если государство хочет социально уровнять граждан, то по таким проектам, безусловно, не должно быть никакого спора», – подытожил он.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести поправки по правовому статусу «помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан», то есть определить правовой статус апартаментов. В ноябре 2020 года замглавы Минстроя России Никита Стасишин заявил, что ведомство планирует утвердить законодательно жилой статус уже построенных апартаментов, но после этого их строительство будет запрещено.
Миронов предложил КПРФ и ЛДПР объединиться со «Справедливой Россией»
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться, чтобы покончить с «монополией одной партии».
«Идеи левые имеют огромное влияние и огромную популярность в нашей стране. И мы сегодня призываем к объединению всех левых сил. Мы обращаемся и к КПРФ, и ЛДПР, ко всем другим партиям на левом фланге – давайте объединяться, давайте прекращать политический монополизм одной партии в нашей стране. Давайте строить в нашей стране новое социалистическое общество», – сказал Миронов, передает РИА «Новости».
Ранее в среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая Россия – за правду».
В Латвии объяснили лишение Минска права проводить матчи ЧМ-2021 политикой
Минск лишили права принимать матчи ЧМ-2021 по хоккею под политическим давлением, заявил президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.
«Та информация, которая шла последние недели, наверное, привела к такому решению совета [Международной федерации хоккея]. Потому что спонсоры некоторые отказываются, политическое давление есть. Скорее всего, совет принял мотивированное решение. Для нас [решение] не было неожиданностью, к тому все шло», – рассказал Калвитис ТАСС.
Он добавил, что латвийская сторона готова принять чемпионат мира 2021 года в одиночку. «Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (IIHF) – может в одиночку провести турнир, может вместе с другой страной», – пояснил глава федерации.
Это решение будет зависеть от выбранного IIHF формата турнира.
«Если чемпионат будет проводиться [по такой же формуле], как проходил молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне, тогда Латвия может без проблем принять [турнир] одна. Если же [формат] будет, как бывало исторически, с 20 тысячами зрителей [на арене] – срок [для подготовки] очень короткий, но это тоже возможно», – сказал Калвитис.
В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Лукашенко заявлял о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск.
В Госдуме предложили вакцинировать жителей ДНР и ЛНР от коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил надежду, что российское правительство поддержит предложение нижней палаты парламента о вакцинации жителей ЛНР и ДНР российскими препаратами от коронавируса.
Затулин предложил подготовить заявление палаты о возможности вакцинации от коронавируса жителей ЛНР и ДНР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин идею поддержал, передает РИА «Новости».
«Мне кажется, что в штабе по борьбе с завозом и распространением коронавирусной инфекции, который возглавляет вице-премьер Татьяна Алексеевна Голикова, должны пойти навстречу этим нашим обращениям, ведь не первое уже обращение. Мне кажется, что надо все сделать для того, чтобы те, кто сегодня надеются на нас, а сегодня им надеяться некогда, чтобы они получили такую помощь», – сказал Затулин.
По его словам, два комитета – по охране здоровья и делам СНГ – максимально оперативно подготовят поручение. «Речь идет о том, чтобы правительство сообщило нам, в какие сроки, каких объемах может быть оказана помощь по выделению вакцины российского производства для населения этих территорий», – добавил депутат.
Вакцина «Спутник V» также уже зарегистрирована в Аргентине, Белоруссии, Парагвае, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Глава ОБСЕ заявила о невозможности диалога власти и оппозиции в Белоруссии
Диалог власти и оппозиции в Белоруссии пока невозможен, так как нужно сначала освободить всех задержанных во время демонстраций в республике, заявила председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде.
«Открытым остается вопрос, каким образом мы можем в рамках нашей организации помочь лидерам оппозиции, таким как Светлана Тихановская… и содействовать диалогу между белорусской оппозицией и действующим режимом. Я обсуждала этот вопрос с главой МИД Белоруссии и лидерами оппозиции. К сожалению, этот диалог сейчас невозможен, поскольку во-первых, должны быть освобождены все лица, которые были задержаны», – передает слова Линде РИА «Новости».
Ранее лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у ОБСЕ помощи для безопасного возвращения на родину.
В конце прошлого года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти.
В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает.
Хоккейные власти подтвердили намерение компенсировать Минску потери от переноса ЧМ
Международная федерация хоккея (IIHF) решила выплатить Белоруссии денежную компенсацию в связи с переносом чемпионата мира, сообщил президент федерации Рене Фазель.
«Мы обсуждали финансовый вопрос и должны найти решение этой проблемы. Конечно, мы не будем врагами и будем решать эту проблему, надо найти подход. Мы обсудим ситуацию с организаторами. У нас есть контракты, в которых четко прописано, что в форс-мажорных ситуациях мы должны выплатить компенсацию», – передает слова Фазеля ТАСС.
Как отметил глава организации, федерация заинтересована в решении вопроса мирным путем. «Мы не глупые люди, не хотим устраивать скандал и ругаться с белорусами. Мы сядем за стол и обсудим все, что касается финансовой части», – сказал он.
В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. Международная федерация хоккея обещала Минску выплатить компенсацию за отмену ЧМ.
Оргкомитет по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске заявил, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира по хоккею из Белоруссии является безосновательным.
Белоруссия решила озвучить факты мошенничества по записи об убийстве Шеремета
Белоруссия готова предоставить Украине доказательства мошенничества экс-сотрудника белорусского спецназа Игоря Макара, который опубликовал запись с якобы обсуждением убийства журналиста Павла Шеремета, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
«Мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря.
По его словам, белорусской стороне хорошо знаком Макар, поэтому в Минске «с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний», и отметили реакцию украинских коллег, которые «чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование», причем «исключительно по политическим причинам».
«У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца (Макара). Чтобы не быть голословными, мы сегодня же готовы придать их гласности... Подчеркну, что по линии соответствующих служб материалы переданы Польше, Литве и Германии. В случае поступления готовы рассмотреть и обращение украинской стороны», – заявил Глаз.
Также он добавил, что Макар трижды обращался в белорусское посольство в Литве летом 2020 года. По словам Глаза, из этих обращений «совершенно понятны все его мотивы».
Ранее издание «Украинская правда» заявила о получении записей разговоров, касающихся убийства Шеремета. На записи якобы звучат слова главы Комитета госбезопасности Белоруссии в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, «записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа» в офисе Зайцева в Минске». Издание утверждает, что на полученной им записи в том числе якобы обсуждается способ убийства Шеремета.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны сделать все, чтобы найти настоящих убийц, организаторов и заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, и назвал это преступление «позором для Украины».
Напомним, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета, которыми оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом преступления украинская полиция называет «дестабилизацию ситуации на Украине».
В основу учений «Запад – 2021» ляжет эскалация «вокруг условных стран»
Основой российско-белорусских стратегических учений «Запад – 2021» станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки «вокруг условных стран», сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
Белорусский лидер Александр Лукашенко в понедельник обсудил с министром обороны страны Виктором Хрениным детали предстоящих учений. «Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин доложил главнокомандующему Вооруженными силами (Белоруссии) замысел совместного стратегического учения «Запад – 2021». В его основу положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран», – говорится в сообщении в Telegram ведомства.
«Запад – 2021» пройдет в течение семи суток – с 10 по 16 сентября – под руководством начальников генеральных штабов ВС Белоруссии и России. Учения планируются на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне по предложению российской стороны.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что стратегические учения «Запад – 2021», направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре. Обычно учения проводятся один раз в два года поочередно – на территории Белоруссии они называются «Запад», в России – «Щит Союза».