Почти половина жителей Татарстана выработали иммунитет к коронавирусу

Исследования популяционного иммунитета к коронавируса показывают, что он сформировался уже у половины жителей Татарстана, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Популяционные исследования, результат которых озвучил институт имени Пастера, который ведет всю эту работу в стране, говорят о том, что почти половина населения Республики Татарстан сегодня имеет иммунитет», – цитирует ТАСС Попову.

По ее словам, наибольшие показатели по иммунитету к инфекции демонстрируют медицинские работники, работники сферы образования, услуг и торговли, транспорта. Самые невысокие показатели – у работников крупных предприятий и граждан старше 60 лет.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что кампанию по вакцинации населения от коронавируса очень важно провести «максимально быстро максимально эффективно», чтобы защитить тех, у кого коллективного иммунитета не сформировалось.



«Как только иммунитет будет сформирован более чем у 60% населения нашей страны, взрослого населения, мы будем говорить о том, что мы взяли под полный контроль эпидситуацию с новым коронавирусом», – отметила Попова.



Кроме того, она также заявила, что Татарстан показывает одни из лучших результатов в стране по эффективности мер противодействия распространению коронавируса. Показатель среднесуточной заболеваемости на 100 тыс. населения уже на протяжении шести последних месяцев является одним из самых низких в России. При этом удельный вес тяжелых случаев в целом ниже чем по всей стране и немного превышает 3%.

Ранее в среду Попова заявила, что в России отмечается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом.