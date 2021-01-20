Минздрав рассказал о росте зарплат медиков

Средняя зарплата медицинских работников в России выросла, несмотря на пандемию, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в Совете Федерации.

«Несмотря на сильные изменения в деятельности медицинских организаций, произошло снижение по определенным видам плановой госпитализации, сокращение объема платных услуг, [но] в целом по стране был обеспечен рост заработной платы медицинских работников», – передает ТАСС слова Мурашко.

Между тем, по его словам, стоимость лечения случая коронавируса в 2,5 раза выше лечения внебольничной пневмонии при той же тяжести течения болезни.



В презентации, продемонстрированной в Совете Федерации, уточняется, что тарифы на оплату случаев госпитализации с COVID-19 устанавливаются в зависимости от степени тяжести заболевания с установлением повышающего коэффициента относительно затратоемкости: от трех до четырех для случаев легкого течения заболевания до шести-девяти в случаях тяжелого течения.

«В 2,5 раза стоимость случая COVID превышает стоимость случая внебольничной пневмонии при той же тяжести течения», – передает РИА «Новости» слова Мурашко.

Поясняется, что при базовой страховке почти в 27 тыс. рублей с учетом повышающих коэффициентов тарифы на оплату составляют: в случае легкого течения заболевания COVID – почти 107,8 тыс. рублей (в три раза больше, чем аналогичный случай лечения пневмонии), а в случае тяжелого заболевания – 242,5 тыс. рублей (в два раза больше).

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 152 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3347, Москве – 2452, Московской области – 994. Также за сутки зафиксировано 597 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 67 220 человека.

Накануне, 19 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21 734. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 582.