Косачев предсказал политику США в отношении «Северного потока – 2» при Байдене

США с приходом к администрации Джозефа Байдена будет и дальше оказывать давление, чтобы сорвать реализацию проекта «Северный поток 2», считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала «Вместе-РФ».

«Американцы всерьез намерены сорвать проект «Северный поток – 2» и не остановятся ни перед чем. Они идут напролом. И подозреваю, что с приходом новой администрации здесь ничего, к сожалению, не поменяется», – передает его слова РИА «Новости».

Косачев отметил, что что для Вашингтона уже не важно, «насколько это соответствует их законодательству и международному праву».

Сенатор отметил, что многое в этой ситуации будет зависеть от позиции европейских партнеров России по «Северному потоку – 2». «Здесь есть коммерческие соображения и политические. Коммерческие соображения на стороне проекта, а в политических – разброд и шатание», – сказал Косачев.

Законодатель напомнил, что Европа активно занимается украинской темой, при этом годовой бюджет Украины на две трети состоит из внешних заимствований, в том числе, от западных стран, 20% Киев получает от транзита российского газа через ее территорию.

«При строительстве «Северного потока 2» мы будем постепенно отказываться от этого коридора», – добавил Косачев. Он уточнил, что такие решения принимаются из коммерческих соображений.

США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.

Холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.

Эксперт в сфере энергетики Константин Симонов пояснил газете ВЗГЛЯД, что Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации.