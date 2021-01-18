Мясников призвал не критиковать вакцину Pfizer

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал СМИ не распространять негативную информацию о вакцине от коронавируса производства компании Pfizer, предположив, что это увеличивает число антипрививочников.

«Мы сами активно плодим ряды противников вакцинации. Не проходит и дня, чтобы в новостях не было: «после вакцины Pfizer в Норвегии умерло столько-то человек», «от Pfizer столько-то случаев паралича лицевого нерва», «вакцина Pfizer вызвала столько-то тяжелых аллергических реакций в Израиле». Вы для кого это пишите? Для российских граждан? Так у нас нет вакцины Pfizer, у нас есть своя вакцина. Значительно более проверенная и надежная», – написал Мясников в Telegram.

По его словам, люди информацию про осложнения от вакцины Pfizer экстраполируют на всю вакцинацию от коронавируса в целом. «Ко мне ежедневно обращаются люди с сомнениями про вакцинацию от COVID-19: делать или не делать. Когда я говорю: «делать», в ответ, как правило, слышу: «так пишут о каких-то жутких осложнениях!». На мои слова: «так то Pfizer!», неопределенно хмыкают», – пишет доктор.

«Если говорить людям, что молоко «Аленушка» полезное, а молоко «Буренушка» может убить – большинство решит: ну его это молоко вообще, не буду я его пить никакое, раз так опасно! Я понимаю, что обидно молчать, когда на нашу вакцину безосновательно наезжают те, которые свою-то не довели до ума, но у нас стартовала массовая вакцинация. Может перестанем множить ряды ее противников?» – резюмировал Мясников.

В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.