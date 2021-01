Киев решил запустить поезда до территорий рядом с Крымом В Госдуме отреагировали на заявление Шредера о воссоединении Крыма с Россией 17 января 2021, 13:53

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, комментируя воссоединение Крыма с Россией, высказал только одну главную, по его мнению, причину возвращения полуострова, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Жители Крыма за все годы нахождения в составе Украины так и не приняли ее как самостоятельное государство, передает RT. «Будь у европейского истеблишмента хоть немного таких познаний, я уверен, не было бы ни проблемы Крыма, ни гражданского конфликта внутри Украины, ни наших разногласий и антироссийской истерии в международной повестке дня», – отметил депутат. Ранее Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина.

На Украине запущен флешмоб с требованием по поводу русского языка 14 января 2021, 16:25

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

На Украине набирает популярность новый флешмоб – украинцы массово призывают требовать обслуживания на русском языке в связи с вступлением в силу с 16 января нормы закона, по которой вся сфера услуг должна перейти на украинский язык. «С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском!», – написал киевский политолог Михаил Павлив в Facebook. С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском! Опубликовано Михаилом Павливом Среда, 13 января 2021 г. C 16 января 2021 года в соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обслуживание потребителей возможно только на украинском языке. Вся сфера обслуживания, включая супермаркеты и интернет-магазины, рестораны, кафе, банки, АЗС, аптеки, клиники, библиотеки и спортзалы должны разговаривать с посетителем-клиентом исключительно на украинском языке. Обслуживание на русском или других языках станет возможным только по просьбе клиента. За неисполнение норм грозит штраф до 6800 гривен (244 доллара). Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Украина Руслан Соболь отметил, что сфера услуг должна говорить на том языке, на котором удобно потребителю. «Самый правильный язык для сферы услуг – это качественно предоставленная услуга. А все, что сейчас создается вокруг украинского языка, – это инструмент для отвлечения внимания от воровства бюджета и прочих схем», – сказал Вести.ua Соболь. По мнению предпринимателей, придерживаться нововведений будет сложно, поскольку множество клиентов русскоязычные. «У меня магазин. С 16 января я должна общаться с клиентами исключительно на украинском. Но так как круг моего общения русскоязычный, то говорю я на украинском плохо. Чтобы не дразнить принципиально настроенных клиентов, я попытаюсь их удовлетворить. Только, боюсь, им мой суржик не понравится. Хотя, верите, до этого никаких претензий не было. Каждый говорил на том языке, на каком хотел», – рассказала жительница Днепра Валерия Сорокина. В свою очередь владелец магазина Марьян в Закарпатье, где жители в речи используют венгерские, украинские и русские слова, выразил мнение, что знание языка надо требовать от молодежи и чиновников. «У нас на Закарпатье говорят на том языке, какой знают, и все друг друга понимают. Я венгр, это мой родной язык. Да, я учил украинский, с приезжими разговариваю сразу на трех языках, у меня и украинские, и русские, и венгерские слова в предложении. Не уверен, что штрафы исправят положение. Знание языка надо требовать от молодежи и чиновников», – сказал он. В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Одесса перешла на украинский язык «условно» 17 января 2021, 04:58

Фото: РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Украинские СМИ рассказали о том, как соблюдается в Одессе закон, по которому на Украине вся сфера услуг должна общаться с клиентами на украинском языке. «Думская» пишет, что «во многих точках продавцы стали настоящими молчунами и первыми к клиенту не обращаются», предпочитая дождаться, когда сам клиент заговорит, чтобы узнать, какой язык в общении с ним использовать. При этом на украинском говорить «получается не очень», а вот если клиент говорит по-русски, то у сотрудников «сразу гора с плеч». Издание подчеркивает, что «немало работников торговли, особенно молодых, прекрасно владеют государственным и никаких проблем с коммуникацией не испытывают». Некоторые сети, как пишет издание, «украинизировались» задолго до принятия закона – «видимо, такова принципиальная позиция собственников». В частности, речь идет о «Сільпо» или McDonald’s. По оценкам «Думской», около половины сотрудников «крупных торговых компаний с готовностью начинают диалог по-украински», причем «больше половины из них способны поддержать его после слов: «Доброго дня!». Однако «в таком сетевом гиганте, как «Розетка», корреспондентов упорно обслуживали на русском». Сотрудницы государственной «Укрпочты» тоже «не владеют украинским». Как пишет издание, в «маленьких магазинчиках – так сказать, «на районе» – закон соблюдается очень условно». Там «все свои, поэтому кому как удобно, так тот и говорит». «Думская» пишет, что «многие работники (в основном работницы) этих точек украинским владеют, но почему-то стесняются это демонстрировать». По предположению газеты, «закон поможет им не ассимилироваться в русскоязычной среде». Отмечается, что «выяснить ситуацию по ресторанам и кафе пока невозможно» из-за локдауна в связи с коронавирусом, «а вот большинство служб такси норму выполняет», причем даже те, что раньше обслуживали на русском языке. При этом «значительно сложнее с медиками». «Несмотря на то, что это люди с хорошим образованием, владение украинским в их среде, увы, не считается чем-то обязательным», – пишет издание, добавляя, что «это касается больше государственных и коммунальных медучреждений», а в частных «давно начинают беседу с вопроса, на каком языке пациенту удобно общаться», как и «в приватных кабинетах УЗИ». Отмечается, что «некоторые трудности возникают в основном из-за терминологии, которую медики, окончившие украинские вузы, почему-то освоили плохо». Напомним, на Украине с 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180–242 доллара). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Госдуме ответили Кравчуку на слова о «компромиссе» по Крыму 15 января 2021, 08:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Никакого «компромисса» по Крыму, о котором сказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, быть не может, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами. «Это чисто политическое заявление, абсолютно не связанное с реальностью. <...> Статус полуострова однозначен – это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это. Урегулирование всех проблем между Россией и Украиной как раз и должно начаться с признания последней выбора крымчан вернуться в 2014 году на свою историческую родину», – передает РИА «Новости» слова Шеремета. Он отметил, воссоединение Крыма с Россией прошло в рамках международных и украинских законов, и предложил властям в Киеве оставить полуостров в покое. «Киевские власти всегда смотрели на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землей», – добавил депутат. Шеремет подчеркнул, что налаживание отношений между двумя странами начнется тогда, когда к власти в Киеве придет проукраинская власть, а не прозападная, как сейчас. В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что заявление Кравчука не означает поддержки его позиции официальным Киевом. «Кравчук как политическая фигура – полный ноль. И то, что он говорит, вовсе не означает, что официальный Киев разделяет его мнение. С кем нам договариваться по Крыму и Донбассу? С экс-президентом Украины, который постоянно делает противоречивые, а зачастую и скандальные заявления? Который ничего не решает и, скажем прямо, даже к дверям президентского кабинета не будет допущен? С ним?» – задался вопросом парламентарий. Бальбек добавил, что Россия не нашла общего языка с нынешним правительством Украины, поскольку «у них в голове только какое-то идолопоклонство перед бандеровцами и непонятная нам собачья преданность официальному Вашингтону». «Кто бы ни стал президентом США, первым перед ним на задние лапы станет президент Украины. Так что Кравчук гоняет воздух по пустой комнате, изображая из себя политика и эксперта, которым он давно уже не является», – заключил депутат. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров. Российский сенатор Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что заявление Кравчука и поведение правительства Украины в отношении Крыма – «это средневековая дикость и варварство». Протестующие на Украине взяли штурмом облсовет из-за роста тарифов на газ 15 января 2021, 18:27 Текст: Евгения Шестак

Протестующих против повышения тарифов на коммунальные услуги на Украине прорвались через охрану и штурмом взяли здание Житомирского областного совета. По информации издания «Общественное», акция протеста началась в центре Житомира в 11.00 (12.00 по мск) на территории предприятий «Житомиргаз» и «Житомиргаз Сбыт». В протестах, по данным издания, принимают участие около 250–300 человек. По дороге в областной совет митингующие также прошли к офису «Житомироблэнерго». Издание сообщает, что протестующие штурмом взяли помещение областного совета. Акции протеста против повышения тарифов на газ снова проходят в разных районах незалежной. В том числе в Полтаве и Одессе, в Кировоградской, Харьковской, Закарпатской и других областях. Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что задолженность граждан Украины по оплате коммунальных услуг с начала отопительного сезона выросла на 10 млрд гривен (около 358 тыс. долларов) и достигла 66,1 млрд гривен (2,4 млрд долларов). Бизнесмен предложил не желающим говорить по-украински сотрудникам уволиться 16 января 2021, 16:47 Текст: Абдулла Шакиров

Украинский предприниматель Алексей Давиденко после вступления 16 января в силу закона, по которому вся сфера услуг должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке, предложил своим сотрудникам уволиться, если они не хотят соблюдать положения документа. «Наша корпоративная семья сшита из абсолютно разных уголков нашего государства по обе стороны Днепра…Зато Украина у нас одна и государственный язык у нас один – украинский. Вот именно поэтому мы полностью поддерживаем этот закон и просим всех вас, независимо от места жительства, работая в наших магазинах, общаться с посетителями исключительно на государственном языке. Если не общаться на украинском в магазине с посетителями – это ваша принципиальная позиция, просьба не откладывать и писать «по собственному желанию», – обратился бизнесмен к сотрудникам в Facebook. Давиденко – сооснователь киевской сети «Медтехника+» и директор сети магазинов «родная медтехника». С 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Игравшему в снежки с ребенком украинцу вонзили нож в спину 17 января 2021, 08:40

Фото: Fotostand/Radedzki/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

В Одесской области украинцу, игравшему в снежки со своим ребенком, вонзили нож в спину, нападение произошло после того, как ему сделали замечание об игре возле памятника военнослужащим. Мужчина играл с ребенком в снежки и кидал их в сторону памятника военнослужащим, проходившая мимо супружеская пара сделала замечание, передает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу администрации области. После этого между ними завязался конфликт, который перерос в драку. Отец ребенка нанес удар одному из супругов, в ответ женщина достала нож и воткнула ему в спину. «Предварительно событие квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Однако после получения заключения медиков о том, что у пострадавшего повреждена легочная плевра, ее переквалифицировали на ч.1 ст.121 УК (тяжелое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Под процессуальным руководством Измаильской прокуратуры следователи сообщили правонарушительнице о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений, в суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения», – цитирует и.о главы измайльского райотдела полиции Александра Кучугура издание. В 2019 году в Кривом Роге (Днепропетровская область) мужчина в ходе пьяной ссоры убил гражданина России, нанеся ему около 60 ударов ножом. Пушков высмеял попытки Киева выставить Сергея Королева украинцем 16 января 2021, 15:49

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал попытки Украины выставить знаменитых деятелей культуры и науки украинцами, отметив, что ученый Сергей Королев, художник Иван Айвазовский и другие известные люди творили в Москве или Петербурге. По мнению сенатора, в Киеве приняли решение стать «безнадежной культурной провинцией Европы» – именно к таким результатам и приведет вытравление русского языка в стране. «И не помогут неумные попытки приписать Украине Королева, Малевича, Куинджи, Айвазовского и других крупных ученых и деятелей культуры. Они не говорили по-украински, творили в Москве или Петербурге и в мире их украинцами не считают», – написал Пушков в своем Telegram. Он также отметил, что Киев был крупным центром культуры и науки только в составе Советского союза. Сенатор напомнил, что принадлежность к русскоязычному пространству давала Украине шанс сохраниться в качестве части ареала великой культуры. «Отказ от него означает окончательную провинциализацию Украины. Кока-колой и тупыми фильмами с американскими качками подлинную культуру не заменить», – заключил Пушков. Ранее Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым», отметив, что «Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было». Напомним, Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес...» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шарий собрался посетить Россию для вакцинации «Спутником V» 15 января 2021, 15:47

Фото: из архива Анатолия Шария

Текст: Евгения Шестак

Украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий намерен посетить Россию с целью вакцинации от коронавируса «Спутником V». По словам Шария, он впервые за 12 лет намерен посетить Россию, чтобы сделать прививку российской вакциной «Спутник V», передает «112 Украина». «Мне сообщили, что мы будем вакцинироваться в Европе Pfizer. А я не хочу вакцинироваться этой вакциной, потому что меня абсолютно не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии, 23 смерти», – сказал он. Шарий покинул Украину 24 января 2012 года через пункт пропуска «Зерновое» поездом Ковель – Москва, после чего в страну не возвращался. В 2013 году власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории Евросоюза. Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины». В Минэкономразвития объяснили, почему трасса «Таврида» официально не введена в эксплуатацию 15 января 2021, 10:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Строительство трассы «Таврида», проходящей через весь Крым, полностью завершено, однако ее не удается официально ввести в эксплуатацию из-за того, что оформлены не все документы, сообщил замминистра экономического развития России Сергей Назаров. «[В 2020 году] по Крыму порядка 69 объектов должно быть введено, введено 59. Но при этом надо сказать, что введены некоторые объекты раньше срока, а по некоторым – закончена стройка, но юридически не введены. Для понимания: трасса «Таврида» – закончено строительство, получено решение о соответствии, но объект юридически не введен по той простой причине, что не полностью оформлены земельные отношения», – передает ТАСС слова Назарова в Симферополе во время совещания по реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Он добавил, что схожая ситуация сложилась и по объектам в Севастополе. Напомним, в августе в Минфине выступили предложением уменьшить расходы по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» на 2021 и 2022 год. Шредер связал воссоединение Крыма и России со стремлением Украины в НАТО 17 января 2021, 01:30

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Globa Look Press

Текст: Антон Антонов

Воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер. В интервью изданию Spiegel он заявил, что восточноевропейские страны имели суверенное право вступить в НАТО, но «потом дискуссия пошла в другое русло – и прежде всего из-за Америки – о принятии Грузии и Украины в НАТО». Шредер указал, что это была «стратегия окружения России», причем Москва «тогда была гораздо более открытой к сотрудничеству с Европой, как и с НАТО». Шредер считает воссоединение Крыма и России «нарушением международного права», но подчеркивает, что такое определение «не затрагивает вопроса о причине». По его словам, вступи Украина в НАТО, «как того хотела Америка», Севастополь, «один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории» альянса, передает РИА «Новости». Экс-канцлер Германии также отметил, что «не видит», чего «должны достичь» санкции против России, ведь ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Он призвал стремиться к диалогу, добавив, что лишь «в самых редких случаях срабатывает давление». На заявление сотрудника Spiegel о том, что Россия якобы стала «мафиозным государством», Шредер ответил, что от него «подобных ярлыков не услышат». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрытокончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине захотели запустить скоростные поезда 17 января 2021, 12:02

Фото: РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

На Украине решили запустить скоростное железнодорожное сообщение между Киевом, Львовом, Харьковом и Одессой, заявил глава госкомпании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») Владимир Жмак. «Есть большой амбициозный проект скоростного сообщения Киев – Львов, Киев – Харьков и Киев – Одесса. Сейчас этот проект обсуждается, есть заинтересованные участники. Речь идет о поездах, которые развивают скорость до 300-350 км/ч», – сообщил глава компании в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости». Он добавил, что украинские власти пока не способны реализовать такой проект самостоятельно, для этого необходим инвестор, заинтересованный в «концессионном подходе». В январе 2020 года представители Киева на экономическом форуме в Давосе заявили о желании передать под иностранное управление железную дорогу. «Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», – заявлял тогда занимавший пост премьер-министра Александр Гончарук. Крыму пообещали морозы 16 января 2021, 14:14

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Сильный снег, ветер и метель ожидаются в Крыму в воскресенье. В последующие двое суток, в том числе на Крещение, на полуострове сильно похолодает, морозы до минус 10 градусов ожидаются в субтропической зоне на южном побережье, сообщает региональный гидрометцентр. МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях с 16 по 20 января в связи с сильным похолоданием из-за вторжения арктического холодного воздуха. В гидрометцентре Крыма предупредили о морозах до минус 15 градусов в степной части Крыма и предгорьях в период с 18 по 20 января, передает РИА «Новости». Похолодание начнется уже в воскресенье. По прогнозу синоптиков, в Крыму ожидаются сложные погодные условия: в центральных, южных и восточных районах очень сильный снег; местами метель, гололед, сильный северо-восточный ветер до 20-25 м/с. Ранее сообщалось, что городские службы Москвы подняли до максимального значения в 130 градусов температуру в системе отопления из-за сильных морозов. Пик похолодания в Москве придется на воскресенье, когда температура воздуха ночью опустится до минус 24 градусов, что ниже климатической нормы на восемь-десять градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценивал влияние потепления в стратосфере на морозы в России. Долг граждан Украины за коммунальные услуги достиг 2,4 млрд долларов 15 января 2021, 01:56

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Задолженность граждан Украины по оплате коммунальных услуг с начала отопительного сезона выросла на 10 млрд гривен (около 358 тыс. долларов) и достигла 66,1 млрд гривен (2,4 млрд долларов), заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук. «Неподъемные тарифы по-украински – это когда уровень оплаты коммунальных платежей в течение лишь ноября 2020 года (старт отопительного периода) обвалился, а задолженность возросла на 10 млрд гривен (до 66,1 млрд гривен)», – приводит слова Медведчука ТАСС. Парламентарий выразил уверенность, что временные уступки со стороны правительства Украины по вопросу стоимости газа нельзя воспринимать серьезно. «Слуги» (представители правящей партии «Слуга народа») олигархов не намерены пересматривать уже возросшие с января нынешнего года тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление, а также возвращать льготный тариф на поставки электроэнергии, действовавший до повышения», – пояснил Медведчук. Напомним, с 1 января правительство Украины по предложению и. о. министра энергетики Юрия Витренко отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Кроме того, с ноября минувшего года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. Ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что новый локдаун и резкое повышение цен на услуги ЖКХ приведут к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан Украины. Мужчина устроил в Киеве провокацию с помощью игрушки «Армия России» 16 января 2021, 13:40 Текст: Абдулла Шакиров

В киевском супермаркете литовской сети Novus покупатель устроил провокацию, подбросив на полку магазина игрушку с символикой армии России, сообщила пресс-служба компании. Мужчина принес собой елочную игрушку и положил их на полки супермаркета, после чего снял видео, на котором рассказал, что магазин продает украшение с российской символикой, говорится в Facebook торговой сети. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения магазина, как мужчина достает предмет и кладет его к другим непродовольственным товарам. В собственном видео он показывает игрушку с надписью «Армия России», комментируя ситуацию. «Армия России, пожалуйста. 2021 год, ребята. Просто продается. Семь лет воюем, они вот это продают. Просто уроды», – заявил автор ролика. «В настоящее время это видео вводит в заблуждение наших дорогих клиентов…Официально сообщаем, что этот товар не продается сетью супермаркетов Novus. Нам очень жаль, что наша сеть сегодня стала объектом провокации. Мы ценим наших клиентов и тщательно подбираем каждую товарную позицию, которая попадает на наши полки», – говорится в заявлении компании. В декабре прошлого года на Украине разгорелся скандал из-за елочных игрушек «Армия России», производившихся Клавдиевской фабрикой елочных украшений в Киевской области. После общественного резонанса тираж игрушек был уничтожен. Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на должность в Госдепе 16 января 2021, 20:03 Текст: Ксения Панькова

Сенатор Алексей Пушков считает, что в случае назначения бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря США вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России. Сенатор назвал выдвижение этой кандидатуры на пост замгоссекретаря США ожидаемым отметив, что Нуланд – знаковая фигура для американской внешней политики, которая всегда ратовала за «смену режимов» и мобилизацию других стран на борьбу с Россией за счет их же интересов. «С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России», – написал Пушков в своем Telegram. Кроме того, Пушков напомнил, что ее муж – неоконсерватор Роберт Каган активный сторонник «альянса демократий» против Китая и выступает за неизменное сдерживание России. Ранее сообщалось, что избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.