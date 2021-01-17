Загитова выложила видео, как в купальнике в мороз прыгает в заснеженный бассейн

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет уничтожить авианосец ВМС США, который для нанесения удара по важным объектам страны будет вынужден приближаться к российскому побережью на расстояние 450-500 км, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Сивков пишет в «Военно-промышленном курьере», что для уничтожения авианосца, который «для нанесения ударов по важным объектам в глубине территории нашей страны будет вынужден приближаться к нашему побережью на расстояние 450-500 километров», может быть применена ракета «Циркон», заявленная максимальная дальность которой составляет 1 тыс. километров.

«Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой – ликвидирует главное преимущество палубной авиации – независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены», – отмечает автор.

Другой способ противодействия американским авианосцам эксперт видит в использовании широкополосных мин: «Развитие этого вида оружия в направлении разработки образцов, позволяющих их применять на глубинах до 5 тыс. метров, даст возможность создавать минную угрозу практически во всех районах, из которых могут действовать иностранные авианосцы против объектов на территории России и ее сил флота в море».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что целый класс боевых кораблей США превратился в металлолом.