Швейцария выступила за сохранение Договора по открытому небу

Швейцарская Конфедерация приняла к сведению заявление России о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу (ДОН), при этом призывает стороны соглашения урегулировать возможные разногласия ради сохранения документа, сообщил официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.

«Швейцария не является участницей Договора по открытому небу, а имеет статус наблюдателя в Консультативной комиссии по открытому небу», – приводит слова официального представителя Федерального департамента иностранных дел (ФДИД) Швейцарии ТАСС.

Он добавил, что швейцарское внешнеполитическое ведомство «приняло к сведению опубликованное сегодня (15 января) заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации», касающееся ДОН. «Швейцария считает Договор по открытому небу существенным элементом механизма транспарентности и доверия в области безопасности в Европе. Его сохранение, таким образом, соответствует интересам Швейцарии», – продолжил официальный представитель.

«ФДИД призывает стороны Договора по открытому небу активно трудиться в рамках договора над решением возможных спорных вопросов, чтобы сохранить этот инструмент», – заключил Эльчингер.

В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе (ДОН) после аналогичного решения США.

Напомним, 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. В этот день советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США более не участвуют в ДОН.

В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД предупреждали, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать США данные после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. В МИД России не исключали, что США вернутся в ДОН при новой администрации.