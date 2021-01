Стартовал первый тематический месяц в рамках конкурса «Большая перемена» Участников конкурса «Лидеры России» решили оценить с помощью искусственного интеллекта 15 января 2021, 16:47 Текст: Елизавета Булкина

Организаторы конкурса «Лидеры России» переходят от тестирования системы искусственного интеллекта к ее фактическому применению для оценки участников проекта, рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров на полях Гайдаровского форума. «Мы экспериментировали с системой [искусственного интеллекта] «Эхо», созданной для конкурса «Лидеры России». В прошлые годы это был эксперимент, результаты «Эха» никак не учитывались. С этого года мы вводим это как одну из оценочных процедур», – передает его слова ТАСС. Он уточнил, что искусственный интеллект будет анализировать большое количество параметров видеопрезентации, которая является обязательной для участия в конкурсе. «Мы стараемся использовать передовые методы оценки конкурсантов, но при этом хотим быть уверенными в точности и эффективности», – подчеркнул Комиссаров. Кроме того, «Россия – страна возможностей» запустит трек развития в 2021 году. Первыми его участниками станут «Лидеры России». «Мне кажется, главный тренд, который есть сейчас в образовании — это переход от обучения людей к обучению отдельного человека, персонализация образования. Чтобы поработать в этом направлении, мы запускаем новый трек развития в конкурсе «Лидеры России»: у всех жителей России появится возможность оценить себя, свои компетенции, сравнить результаты с успешными участниками конкурса «Лидеры России». Трек нужен не для того, чтобы выиграть в конкурсе, а чтобы выстроить свою траекторию развития и получить советы по совершенствованию компетенций», – приводятся слова Комиссарова в Telegram-канале платформы «Россия – страна возможностей». К настоящему моменту участниками проектов АНО «Россия – страна возможностей» стали более 4 млн человек с момента ее создания в 2017 году. «Президент поставил задачу создания социальных лифтов, сделать так, чтобы любой человек в нашей стране мог реализовать свой талант, свои способности. Это касается, конечно, проектов платформы «Россия – страна возможностей». Уже более 4 млн человек прошло через нашу платформу», – сказал Комиссаров.



По его словам, в настоящий момент платформа объединяет 26 различных проектов, в том числе конкурс управленцев «Лидеры России», проекты для школьников «Большая перемена» и «Мой первый бизнес», конкурс для специалистов в сфере IT «Цифровой прорыв».

Оператор «Северного потока – 2» отложил строительство газопровода 15 января 2021, 10:20

Фото: ANTON VAGANOV/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта газопровода «Северный поток – 2», решила отложить начало работ по завершению строительства, сообщил представитель компании. По информации издания Handelsblatt, перед работами необходимо проверить техническое оснащение. При этом точные даты возобновления строительства в компании не назвали, передает «Коммерсант». «У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работы в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб в пятницу, 15 января», – сказал представитель Nord Stream 2 AG. По словам представителя компании, проверка технического оснащения займет как минимум несколько дней, поэтому точно нельзя сказать, начнется прокладка труб до конца января или до начала февраля. В четверг датская сторона сообщила, что строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании возобновится на этой неделе. Западные информационные агентства со ссылками на источники и график работ сообщили, что строительство «Северного потока – 2» планируется завершить в июне 2021 года. В МИД России заявляли, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США. Раскрыты сроки завершения строительства «Северного потока – 2» 14 января 2021, 21:40

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Строительство «Северного потока – 2» планируется завершить в июне 2021 года, сообщают западные информационные агентства со ссылками на источники и график работ. Трубоукладчик «Фортуна» закончит работу в водах Дании в конце мая, после чего продолжит работы в Германии, они должны закончиться в июне, сообщил Bloomberg, передает ТАСС. Немецкий и датский регуляторы пока не прокомментировали эти сведения, также оператор проекта Nord Stream 2 пока не ответил на запрос. Ранее в четверг датская сторона сообщила, что строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании возобновится на этой неделе. В МИД России заявляли, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США. Названа причина блокировки аккаунта «Спутник V» в Twitter 14 января 2021, 21:58 Текст: Алексей Дегтярев

Аккаунт российской вакцины «Спутник V» блокировали в американской соцсети Twitter из-за возможной попытки взлома, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter. «Twitter восстановил доступ к аккаунту и объяснил, что ограничил доступ из-за возможного взлома из Вирджинии, США», – сообщается в официальном аккаунте Sputnik V в соцсети Twitter. Напомним, несколько часов назад Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V», позже профиль был разблокирован. 7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова. Стало известно о возможном срыве инаугурации Байдена 15 января 2021, 07:47

Фото: Biden Transition TV via CNP/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену, сообщила The Washington Post. По словам представителей федеральных властей США и независимых экспертов, правоохранительные органы предупреждают власти по всей стране о возможных нападениях на капитолии отдельных штатов или даже втором штурме столичного Капитолия. Отмечается, что экстремисты могут использовать взрывные устройства и огнестрельное оружие, передает РИА «Новости». Церемония инаугурации Байдена запланирована на 20 января. В четверг изданиие Politico сообщило, что Национальная гвардия США получила поручение готовиться к возможному обнаружению самодельных взрывных устройств в связи с приближением инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. В Тбилиси возмущены согласием Ананиашвили быть «русской балериной» 14 января 2021, 19:00

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузинская балерина Нино Ананиашвили, которая ранее уже подвергалась осуждению в Тбилиси за согласие работать в Новосибирске, вновь раскритикована – на этот раз из-за сообщений, что она должна была направиться в Россию как «русская балерина», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Грузинский эксперт Яго Качкачишвили, профессор Тбилисского университета, сказал, что имидж Ананиашвили «пострадал вдвойне». «Несмотря на то, что как балерина она выросла в русском балете, оскорбительно такое предусловие. В культуре, естественно, присутствует политика», – сказал он телекомпании «Палитра». Он заявил, что все это «негативно настраивает по отношению к Нино Ананиашвили, так как ее согласие быть русской балериной нивелирует ее идентичность». «То есть она не могла бы говорить, что является грузинской балериной, – сказал Качкачишвили. – Я очень рассержен. Как она могла на такое согласиться? Получается, ради карьеры она была готова отказаться от своей грузинской идентичности». По словам Качкачишвили, «история получилась печальной». Ранее руководство Новосибирского театра оперы и балета расторгло контракт с 57-летней грузинской примой-балериной Ниной Ананиашвили после появления в соцсетях Грузии резкой критики этого назначения. До этого театр приостановил действие заключенного с артисткой контракта после преждевременного появления в Сети информации о ее назначении. В НОВАТе посчитали, что «оглашать имя руководителя до официального представления коллективу – крайняя степень неуважения к артистам труппы». В конце 2020 года Ананиашвили дала устное согласие на предложение возглавить труппу Новосибирского театра оперы и балета. Такое решение балерины подверглось резкой критике в социальных сетях Грузии. Кроме того, экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили заявил о неприемлемости решения Ананиашвили, которая также является крестной матерью одного из его сыновей. Кроме того, пуанты Нино Ананиашвили, приобретенные на аукционе, выбросила в мусор журналистка просаакашвилевского телевидения «Мтавари архи» («Главный канал») Майя Ломидзе. Сама Нино Ананиашвили, которая сказала, что также продолжит работать в тбилисском Театре оперы и балета, заявила, что «готова к нападкам». По ее словам, «искусство не должно быть настолько политизировано». «Знаю, что меня будут критиковать, однако я танцевала в России, была российской балериной, и из-за этого моя любовь к Грузии не уменьшилась», – говорила она. Руководитель НОВАТа Владимир Кехман в одном из интервью сказал, что «просил и договорился с ней (Ананиашвили) о том, что для меня принципиальный момент, что она – русская балерина». По его словам, Нино Ананиашвили согласилась принять приглашение в Новосибирск после долгих раздумий. В Госдуме ответили Кравчуку на слова о «компромиссе» по Крыму 15 января 2021, 08:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Никакого «компромисса» по Крыму, о котором сказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, быть не может, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами. «Это чисто политическое заявление, абсолютно не связанное с реальностью. <...> Статус полуострова однозначен – это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это. Урегулирование всех проблем между Россией и Украиной как раз и должно начаться с признания последней выбора крымчан вернуться в 2014 году на свою историческую родину», – передает РИА «Новости» слова Шеремета. Он отметил, воссоединение Крыма с Россией прошло в рамках международных и украинских законов, и предложил властям в Киеве оставить полуостров в покое. «Киевские власти всегда смотрели на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землей», – добавил депутат. Шеремет подчеркнул, что налаживание отношений между двумя странами начнется тогда, когда к власти в Киеве придет проукраинская власть, а не прозападная, как сейчас. В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что заявление Кравчука не означает поддержки его позиции официальным Киевом. «Кравчук как политическая фигура – полный ноль. И то, что он говорит, вовсе не означает, что официальный Киев разделяет его мнение. С кем нам договариваться по Крыму и Донбассу? С экс-президентом Украины, который постоянно делает противоречивые, а зачастую и скандальные заявления? Который ничего не решает и, скажем прямо, даже к дверям президентского кабинета не будет допущен? С ним?» – задался вопросом парламентарий. Бальбек добавил, что Россия не нашла общего языка с нынешним правительством Украины, поскольку «у них в голове только какое-то идолопоклонство перед бандеровцами и непонятная нам собачья преданность официальному Вашингтону». «Кто бы ни стал президентом США, первым перед ним на задние лапы станет президент Украины. Так что Кравчук гоняет воздух по пустой комнате, изображая из себя политика и эксперта, которым он давно уже не является», – заключил депутат. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров. Российский сенатор Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что заявление Кравчука и поведение правительства Украины в отношении Крыма – «это средневековая дикость и варварство». Илларионов уволен из Института Катона после поста о захвате Капитолия 15 января 2021, 11:04

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Бывший советник президента России экономист Андрей Илларионов уволен из американского Института Катона после поста о беспорядках в Капитолии, который он назвал «Поджог Рейхстага» – 2021. «Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге «Поджог Рейхстага»-2021», – написал Илларионов на своей странице в «Живом Журнале». По его словам, при приглашении на работу в Институт Катона он интересовался позицией организации по разным вопросам. «Ответ руководства всегда был одним и тем же: «У института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По любым вопросам есть не позиция института, есть разные позиции сотрудников института, на выражение которых они имеют полное право», – продолжил экономист. «Сейчас этот подход изменился. Как я уже не раз говорил, свобода слова является фундаментом, исходной точкой свободного общества», – резюмировал Илларионов. В институте РБК подтвердили, что Илларионов уволен. «Андрей Илларионов больше не работает в Институте Катона. У нас не будет никаких дальнейших комментариев по поводу его ухода, но мы хотим признать его давнюю критику режима Путина и его защиту свободы в России и во всем мире», – сообщила вице-президент по коммуникациям Института Катона Кристина Брукс. Илларионов 8 января опубликовал пост «Поджог Рейхстага» – 2021. В нем он утверждает, что в словах президента Дональда Трампа не было призывов к штурму Капитолия. Кроме того, Илларионов написал, что в реальности победитель выборов президента США неизвестен, а политическая система США не выполнила роль независимого арбитра в определении качества президентских выборов. «Принципиальную политическую ошибку совершил конгресс США, отказавшись создавать на паритетных началах с равным участием представителей Республиканской и Демократической партий комиссию по проверке качества голосования в спорных штатах. Если конгресс создал бы такую комиссию, которая рассмотрела бы этот вопрос по существу и на основании такого рассмотрения приняла бы решение об обоснованности результатов голосования в спорных штатах, то политические ресурсы проверки качества выборов на уровне конгресса были бы исчерпаны. Однако поскольку эти ресурсы не были востребованы, то сомнения, имевшиеся у граждан США и независимых наблюдателей, не только не были развеяны, но и были серьезно усилены. Сложилось впечатление, что Демпартии гораздо важнее добиться победы любой ценой», – написал Илларионов. По его мнению, у недовольных граждан США осталось право «на петицию, на демонстрацию, на протест». Если правовая и политическая системы отказываются отвечать на общественные вызовы, то у граждан остается право на замену такого политического режима, считает он. «В ходе событий 6 января граждане США не только не реализовали это право, но и даже не пытались его реализовать. Распространяемые утверждения, будто бы 6 января в США готовился государственный переворот, не соответствуют действительности», – резюмировал Илларионов. Издание Politico 12 января сообщило, что руководство института начало расследование высказываний Илларионова. Представитель института Кори Уэлен заявила, что слова экономиста содержали «теории заговора о выборах 2020 года» и якобы были «направлены на защиту сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий». Сам институт поспешил выступить с осуждением событий в Вашингтоне и назвал беспорядки «прямой атакой на Конституцию США». 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Шведы отреагировали на ролики о «войне с Россией» 15 января 2021, 08:33

Фото: Försvarsmakten/YouTube

Текст: Алина Назарова

Пользователи Сети из Швеции оценили серию роликов министерства обороны королевства под названием «Когда начнется война», в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах. Авторы роликов заострили внимание на проблеме глобального потепления, вследствие чего, по их мнению, произойдет рост интереса к Арктике и, в частности, Северному Ледовитому океану. В качестве противоборствующих сторон шведский военные назвали США, которые должны стать союзником Стокгольма, и Россию вместе с Китаем. В роликах это не утверждается напрямую, используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки, передает Рен ТВ. Многие комментаторы в YouTube отрицательно отреагировали на ролики, передает РИА «Новости». «Никто не разделяет страну больше, чем шведское правительство», – заявил MrMSandin. «Рад, что Вооруженные силы используются в качестве пропагандистского органа для красно-зеленого правительства», – сыронизировал VALVERDE OUT. «Мы видели, что они используют дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение». Ха-ха, а шведское государство этого не делает?» – задался вопросом Ett Eklow. «Кажется, вся эта постановка посвящена оправданию мультикультурализма, инопланетного вторжения, пропаганде устрашения из-за России и так далее», – написал Svenska folkets röst. «Вы когда-нибудь планировали и практиковали сценарий, когда Америка атакует Швецию, или нам следует бояться только русских?» – спросил DENNIZ. При этом часть пользователей положительно оценили видео. «Нам снова нужна стопроцентная воинская повинность», – заявил Gripenace. «А есть те, кто отрицает, что существует угроза для Швеции», – заметил david lil. США ввели санкции против производителя смартфонов Xiaomi 14 января 2021, 22:37

Фото: Igor Golovniov/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными, сообщает Reuters. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении Reuters, американские инвесторы должны будут вывести свои активы из китайских фирм, попавших в черный список, до 11 ноября 2021 года, передает РИА «Новости». Ранее в четверг США ввели визовые ограничения в отношении глав китайских госкомпаний, членов Коммунистической партии Китая (КПК) и ВМС Народно-освободительной Армии. Напомним, в декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний. По словам представителя американской администрации, санкции введены за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Кроме того, 27 сентября США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Помимо этого, 16 мая 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний. Стала известна причина смерти Бориса Грачевского 15 января 2021, 09:25

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Причиной смерти Бориса Грачевского стал COVID-19, сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. Горин сообщил, что Грачевский «скончался от коронавирусной инфекции», передает АГН «Москва». Между тем друг семьи режиссера рассказал, что за сутки до смерти создателя «Ералаша» врачи не пустили к нему в палату реанимации его супругу – 36-летнюю Екатерину Белоцерковскую, причиной стала угроза заражения коронавирусом, передает StarHit. Отмечается, что женщина тоже перенесла инфекцию, но в легкой форме. Сообщается также, что медики ничего не говорили относительно перспектив Грачевского. Они не давали ни обнадеживающих, ни пугающих прогнозов, поскольку «в этой болезни ничего невозможно предвидеть». Напомним, художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни.

21 декабря Грачевский сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус, отметив при этом, что чувствует себя неплохо. 31 декабря он попал в реанимацию столичной больницы № 52. 3 января Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом. 10 января Белоцерковская рассказала, что состояние Грачевского удалось стабилизировать. Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом основал «Ералаш». В 1974-1984 годах был директором киножурнала, с 1984 года – его художественным руководителем. Известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди его наград – ордена Почета и Дружбы. Близкие обвинили в смерти Грачевского онлайн-врача 15 января 2021, 13:10

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Подруга художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского актриса Лариса Преториус считает, что причиной смерти режиссера стало неправильное лечение, которое он получал онлайн. Преториус рассказала, что кроме Грачевского заболела и его супруга Екатерина Белоцерковская. «Боря с Катей были дома, болели. Мы созванивались, и он мне рассказывал: «Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн, так что, если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет». Вот она их и налечила!.. Какая-то тетка консультировала их по телефону. Катя говорит, что после ее советов пошло ухудшение», – рассказала актриса. По ее словам, дней 10-12 до больницы Грачевский и его супруга лечились дома. «А эта врач, которая консультировала по телефону, отговаривала их делать КТ. Но они ее не послушали все-таки и поехали на КТ, а там увидели ужас… И после КТ они в машине срочно решали, куда его положить. Им помогли Виторганы, потому что племянница Виторгана – замглавврача 52-й больницы, куда его и положили в итоге. Нормальная больница», – рассказала Преториус «Московскому комсомольцу». Она добавила, что Грачевский поступил в больницу с 85-процентным поражением легких. Преториус отметила, что была на связи с Грачевским до последнего. «Мы с внучкой разговаривали с ним, когда он уже был в реанимации. Последние его слова перед тем, как Борю ввели в кому: «Хреново, нечем дышать!», – вспомнила актриса. Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть Грачевского, отметив, что мир «покидают лучшие». Акции китайской Xiaomi рухнули после введения американских санкций 15 января 2021, 05:58

Фото: Niu Bo/ZUMA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Акции одного из крупнейших в Китае производителей смартфонов компании Xiaomi в пятницу упали на 11% после внесения компании в черный список администрацией США, свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи. На открытии торгов в Гонконге ценные бумаги Xiaomi подешевели на 11,18% – до 29 гонконгских долларов за единицу на фоне внесения крупнейшего в Китае производителя смартфонов в черный список администрацией США, передает ТАСС. Накануне стало известно, что администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными КНР. Напомним, в декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний. По словам представителя американской администрации, санкции введены за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Кроме того, 27 сентября США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Помимо этого, 16 мая 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний. Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский 14 января 2021, 23:19

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни, сообщила супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская. «Он умер», – приводит слова Белоцерковской ТАСС. Напомним, 21 декабря создатель детского юмористического киножурнала «Ералаш», режиссер и сценарист Борис Грачевский сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус, отметив при этом, что чувствует себя неплохо. 31 декабря Грачевский попал в реанимацию столичной больницы № 52. 3 января Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом. 10 января Белоцерковская рассказала, что состояние Грачевского удалось стабилизировать. Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 1974-1984 годах Грачевский был директором «Ералаша», с 1984 года – художественным руководителем этого киножурнала. Известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди его наград – ордена Почета и Дружбы. Назван срок передачи ВМФ третьего носителя ядерных торпед «Посейдон» 15 января 2021, 04:33

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – будет передан ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года, сообщил источник в кораблестроительной отрасли. «Атомная подлодка спецназначения «Ульяновск» (проект 09853) будет передана ВМФ в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года вместе с подводными аппаратами, которые к тому времени также завершат государственные испытания. В отличие от двух первых носителей ядерных суперторпед «Ульяновск» впервые будет сдан как единый комплекс вместе со средствами поражения», – приводит слова источника ТАСС. По сведениям источника, сейчас завершается строительство корпуса корабля, а в ближайшее время начнутся его гидравлические испытания на заводе «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). «АПЛ спецназначения «Ульяновск» заложена на судоверфи «Севмаш» в 2017 году. Это младший брат субмарины «Хабаровск» проекта 09851. Он имеет те же основные размерения, но отличается от «Хабаровска» тем, что в нем будут применены более современные системы и механизмы», – добавил он. Напомним, 20 февраля 2019 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил об успешном завершении морских полигонных испытаний «Посейдона». Первый носитель «Посейдонов» – подлодка «Белгород» проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. В июле 2020 года Минобороны объявило о проведении испытаний первой подлодки-носителя «Посейдонов». Передача ВМФ АПЛ специального назначения «Белгород» проекта 09852 запланирована на 2021 год. Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» – атомную подводную лодку «Хабаровск» проекта 09851 – планировалось спустить на воду в конце июня 2020 года, однако вывод из эллинга завода «Севмаш» и спуск на воду перенесли на 2021 год. Как «Белгород», так и АПЛ «Хабаровск» способны нести по шесть «Посейдонов». О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки. Эксперты: Запад использует Юлию Навальную в качестве Тихановской 15 января 2021, 13:40

Фото: OHANNA GERON / POOL/EPA/ТАСС,

ALEXEY MALGAVKO/Reuters

Текст: Олег Исайченко

«Ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в России даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя планы блогера Алексея Навального вернуться в Россию, где его должны задержать сотрудники ФСИН. «Это выглядит как согласованная с Западом история. Навальный сам не сможет баллотироваться на предстоящих выборах в Госдуму, а его жена может, поэтому логично и выгодно использовать ее в таком ключе. А Навальному можно оставить роль показательного страдальца», – сказала сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Анна Федорова. Ранее в столичном УФСИН напомнили, что Навальный признан виновным в совершении уголовного преступления и находится на учете с марта 2015 года. Ему был назначен испытательный срок на пять лет, позже суд продлил срок на один год. «На осужденного Навального А.А. возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока 29.12.2020 г. Условия испытательного срока и обязанности, возложенные на него судом, дважды разъяснялись Навальному А.А. в ходе личных бесед в филиалах УФСИН», – добавили в ведомстве. При этом в течение 2020 года Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока», в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию. Между тем УФСИН учло тот факт, что блогер находился на лечении в Берлине. «23.09.2020 г. Навальный А.А. был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23.10.2020 г. в филиал УФСИН Навальный А.А. не ответил, на регистрацию не явился», – говорится в сообщении. В результате Навальный находится в розыске ФСИН с 29 декабря прошлого года. По мнению Федоровой, ведомство получило официальное подтверждение того, что никаких объективных причин пропускать регистрацию в качестве условно осужденного у Навального нет, только после публикации клиники «Шарите» в британском медицинском журнале The Lancet («Ланцет») о том, что блогер выздоровел и выписан. «Таким образом Германия фактически отказывается предоставлять гостеприимство Алексею Навальному, и он возвращается в Россию, где его должны задержать и посадить», – сказала Федорова. «Данная ситуация позволяет отработать сценарий с выдвижением Юлии Навальной в Госдуму. Ранее такую схему опробовали со Светланой Тихановской в Белоруссии. К тому же это будет достаточно резонансная тема», – убеждена собеседница. В то же время член СПЧ, глава Национального антикоррупционного совета Кирилл Кабанов, говоря о планах возвращения Навального в Москву, отметил на своей странице в Facebook, что «будут и задержание, и реальный срок», потому что «для этого все формальные правовые условия есть». «Тогда вопрос в стратегическом плане: к чему такая жертва? Думаю, начинается новый этап: будут разыгрывать супругу. Проект «Тихановская» показал свою эффективность – значит, его можно модернизировать и тиражировать. Те, кто утверждал, что Навальный не вернется, ошибались изначально. Политическая интрига и серьезная игра только начинаются», – считает Кабанов. Ранее Алексей Навальный заявил, что планирует вернуться из Германии в Россию 17 января. Пресс-служба УФСИН по Москве сообщила, что Навальный должен быть задержан до решения суда о замене ему условного срока реальным. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей. В свою очередь политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. В августе прошлого года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.