В ФАС не увидели оснований для повышения тарифов на связь

Оснований для роста цен на услуги связи в России на 15% в 2021 году нет, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«По результатам проведенного ведомством мониторинга, по состоянию на январь 2021 года, ФАС не обнаружила оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ФАС добавили, что служба проводила анализ экономической обоснованности повышения тарифов на связь в январе 2020 года. «Анализ показал, что основания для роста тарифов на услуги связи отсутствовали», – отметили в ведомстве.

В пятницу аналитическое агентство Content Review сообщило, что из-за пандемии коронавируса сотовым операторам пришлось увеличить затраты, поэтому в течение текущего года ожидается рост цен на связь на 15-16 процентов.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал газете ВЗГЛЯД, что в 2021 году россияне действительно начнут на 15% больше платить сотовым операторам, но это только потому, что им предлагается больше услуг, а сама цена на связь не увеличится.

В Минцифры заявили, что оснований для повышения тарифов на мобильную связь в январе нет, операторы сотовой связи должны заранее информировать абонентов об изменениях тарифов.