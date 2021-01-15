Набиуллина сочла нетрадиционную денежно-кредитную политику «авантюрой»

Использование инструментов нетрадиционной денежно-кредитной политики было бы авантюрой для России, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина заявила на Гайдаровском форуме, что в ЦБ относятся к этому «осторожно, все-таки пределы этой политики есть, такой нетрадиционной», передает ТАСС.

«Мне так кажется, что страны, которые это проводят, каждый раз тестируют новый рубеж: вроде ничего не случилось, долги обслуживаются, инфляция не выросла, и делают следующий шаг. (...) Но на мой взгляд, для России это было бы авантюрой», – сказала она.

До этого зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что разговор о нестандартных мерах денежно-кредитной политики является преждевременным, пока не исчерпано пространство по изменению ключевой ставки.

Ранее ЦБ дал прогноз по восстановлению экономики России в 2021 году.

Гайдаровский форум – постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем современности, проводится с 2010 года. В этом году форум проходит в онлайн-режиме.