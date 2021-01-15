Союз женщин России ответил на слова Жириновского

Председатель общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова, комментируя слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского об отсутствии «самородков» среди женщин в российской политике, заявила, что любое решение будет более конструктивным, если его принимают мужчина и женщина сообща.

Накануне Жириновский заявил, что не нашел «самородков» среди женщин в политике в современной России, пояснив, что женщинам в политике «трудно».

«Возможно, он объясняет тем, что на сегодняшний день в его партии женщины практически не представлены... Бог создал мужчину и женщину, и общество у нас поделено на людей социальной группы – мужчины и женщины. И поэтому любое решение будет более конструктивное, когда мужчина и женщина вместе принимают решение, особенно, я считаю, в сфере социальной политики», – рассказала РИА «Новости» Лахова.

По ее словам, у Жириновского более односторонний подход к женщинам, так как он работает с мужчинами и молодыми людьми. «Если посмотреть, у нас сегодня много женщин возглавляют муниципальные образования. Понятно, что муниципальные образования, разная численность населения, но это сложная и трудная работа, потому что бюджета у муниципальных образований практически нет. При этом каждый день нужны средства, финансы на поддержание и развитие бюджетников – здравоохранение, образование и так далее», – отметила она.