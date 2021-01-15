Дело Круга помогло раскрыть четыре убийства «Тверских волков»

Следователи, изучая уголовное дело об убийстве Михаила Круга, раскрыли четыре заказных убийства, совершенных членами банды «Тверские волки», сообщила замруководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел регионального СК Алина Дубасова.

«Расследуя данное уголовное дело, мы раскрыли еще четыре убийства, совершенных в Твери и Тверской области в 2000-х годах. Трое из убитых являлись предпринимателями, а четвертый – местный криминальный авторитет, представитель на тот момент чеченской диаспоры в Твери. Сейчас обвиняемые, которыми по делу проходят члены банды «Тверские волки» Александр Агеев, Александр Осипов (младший), а также Дмитрий Баскаков и трое заказчиков, чьи имена мы не можем пока называть, знакомятся с материалами уголовного дела, в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру», – цитирует РИА «Новости» Дубасову.

По ее словам, раскрыть убийства помогли друзья убийцы шансонье Дмитрия Веселова, которые и дали показания.

Дубасова отметила, что Осипов, Агеев и Баскаков полностью признали свою вину. Один из заказчиков убийств признался частично, двое других – нет.

Ранее СУ СК по Тверской области в деталях восстановил картину совершенного 17 лет назад в Твери убийства певца Михаила Круга. СМИ сообщили, что следователи в Тверской области решили отказать в уголовном преследовании предполагаемого убийцы шансонье Михаила Круга Александра Агеева.

Ведомство также публиковало видеозапись, на которой Агеев рассказывал о событиях, предшествующих убийству певца.