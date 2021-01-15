Число пострадавших от отравления в Буйнакске возросло до 196 человек
15 января 2021, 09:47
Текст: Наталья Ануфриева
Число обратившихся к врачам с отравлением в дагестанском Буйнакске возросло до 196 человек, из них 96 госпитализировали, среди пациентов в основном – дети, сообщили в мэрии города.
В мэрии сообщили, что всего за помощью обратились 196 человек, из них 165 детей, передает ТАСС.
На данный момент «выписались 68 человек, все дети», однако в больницах по-прежнему находятся еще 96 человек, из них 73 ребенка.
Напомним, с понедельника в Буйнакске поступают сообщения о симптомах пищевого отравления у детей. Изначально число отравившихся детей превысило 50 человек, затем сообщалось о 115 пострадавших.
СК по Дагестану возбудил уголовное дело после массового отравления.