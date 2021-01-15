Путин призвал СК оперативно реагировать на киберугрозы

|
15 января, пятница | Последнее обновление — 01:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Госдеп вновь пригрозил санкциями за участие в «Северном потоке – 2»
Разделы
А мы готовы к этому будущему? Мы этого действительно хотим? А насколько наш национальный суверенитет будет защищен в условиях этого «прозрачного» глобального мира? И главное – у кого в руках будет та самая кнопка, которая может нас целиком или хотя бы частично выключить?
Подробности...
Ровно 130 лет назад в Варшаве родился поэт Осип Мандельштам. Это о нем после одного из собраний Цеха поэтов Ахматова сказала: «Мандельштам, конечно, наш первый поэт». Иосиф Бродский выделял среди поэтов XX века «большую четверку»: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака и Анну Ахматову.
Подробности...
Равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш американского истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением.
Подробности...
Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
Подробности...
Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
Подробности...
Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...
17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
|
Путин призвал СК оперативно реагировать на киберугрозы
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин призвал Следственный комитет России оперативно реагировать на новые угрозы, в том числе связанные с киберпреступностью.
«Накопленную следственную практику необходимо своевременно обобщать и анализировать, оперативно реагировать на тенденции и изменения криминогенной обстановки, на новые угрозы, связанные в том числе с киберпреступностью», – приводит ТАСС текст поздравления президента по случаю десятилетия образования Следственного комитета России.
Глава государства также подчеркнул важность профилактической составляющей в работе ведомства. Он попросил уделять самое серьезное внимание не только выявлению, но и устранению условий, способствующих совершению преступлений. Вести эту работу необходимо системно, в координации с другими ведомствами, органами исполнительной и законодательной власти, заметил президент.
При этом уровень профессиональной подготовки самих следователей должен постоянно расти, уверен Путин. «В этом – основа результативности вашей работы», – пояснил он.
Глава государства также поздравил работников и ветеранов ведомства с 10-летием образования Следственного комитета. «Благодарю за службу в интересах России и наших граждан, желаю вам успехов», – заключил президент.
Напомним, 17 ноября минувшего года президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с глобальной и региональной безопасностью остается сложной в связи с возросшими масштабами киберпреступности, международного терроризма и наркотрафика.
В сентябре глава государства оценил необходимость создания в России киберполиции.
Провайдер в Айдахо заблокировал Twitter и Facebook за цензуру
|
|
Соцсети Twitter и Facebook заблокированы за то, что занимаются цензурой по отношению к пользователям, сообщил интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо.
«Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимается цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации», – заявили в компании, подчеркнув, что отказывают соцсетям в праве «подвергать цензуре то, что вы видите и выкладываете, или скрывать от вас информацию». Your T1 WIFI сообщила, что «приняла решение заблокировать эти два сайта» после того, как на них поступили жалобы от пользователей, передает РИА «Новости».
Напомним, ряд соцсетей заблокировали аккаунты главы американского государства Дональда Трампа. Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Google заблокировал, а компания Apple удалила из магазина мобильных приложений соцсеть Parler, которую используют сторонники Трампа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Авиакомпания объяснила «сбор денег» Героем России Юсуповым
|
|
Страница в Instagram Героя России Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле в Подмосковье, была взломана злоумышленниками, пилот не проводил сбор денег, сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии».
В компании сообщили, что «злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги – Героя России пилота Дамира Юсупова», передает РИА «Новости».
«Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам», – подчеркнули там.
На данный момент страница Юсупова недоступна. До этого там был размещен пост, в котором якобы пилот просит деньги на операцию.
Ранее хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса, Байдена и Обамы.
Напомним, 15 августа 2019 года командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершили аварийную посадку самолета на кукурузном поле. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать.
Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от COVID-19
|
|
Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил со следующей недели переходить к массовой вакцинации всего населения России от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.
«Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус 50, минус 70. У нас все гораздо проще и эффективнее работает, это можно сделать, поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Путин также назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса.
Массовая добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Свыше 1,5 млн человек уже сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата Центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Дуров рассказал о девяти каналах лидеров стран в Telegram
Личные каналы в мессенджере Telegram завели лидеры девяти стран, в том числе президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщил основатель и глава Telegram Павел Дуров.
«Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и распространения информации о важных проблемах», – написал Дуров в Telegram.
По его словам, в отличие от других сетей, Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы решить, увидит ли подписчик контент, на который он подписан, или нет. «В результате Telegram-каналы являются единственным прямым способом для лидеров мнений надежно связаться со своей аудиторией. Устраняя манипулятивные алгоритмы, ставшие синонимом технологических платформ 2010-х годов, Telegram-каналы восстанавливают прозрачность и целостность публичного общения «один ко многим», – добавил он, передает РИА «Новости».
Дуров отметил, что недавно свои каналы завели Болсонару и президент Турции Тайип Эрдоган. В его списке ранее присоединившихся семь лидеров: президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, президент Украины Владимир Зеленский, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Ранее Дуров заявил, что за первую неделю января число активных пользователей превысило 500 млн человек в месяц. Кроме того, он призвал пользователей переходить с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.
Трамп заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова в США
|
|
Соединенные Штаты переживают в эти дни беспрецедентную атаку на свободу слова, заявил действующий президент США Дональд Трамп в видеообращении к согражданам, опубликованном пресс-службой Белого дома.
«Я также хочу сказать несколько слов про беспрецедентную атаку на свободу слова, которую мы увидели в последние дни. Налицо напряженные и сложные времена. Усилия, призванные подвергнуть цензуре, внести в черный список наших сограждан, не считаться с ними, являются неправильными и опасными», – приводит слова американского лидера ТАСС.
«Сейчас требуется, чтобы мы друг друга слушали, а не заставляли друг друга замолчать, – заявил Трамп. – Все мы можем благодаря своим действиям преодолеть озлобленность и найти точки соприкосновения и общие цели». «Мы должны сконцентрироваться на продвижении интересов всей страны, доставке чудесных вакцин [от нового коронавируса], преодолении пандемии, восстановлении экономики, защите национальной безопасности и обеспечении верховенства закона», – отметил действующий глава администрации США.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа «верным решением»
Блокировка аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в сервисе микроблогов Twitter является «верным решением», заявил глава американской компании Джек Дорси.
«Я не рад тому, что нам пришлось заблокировать Дональда Трампа в Twitter, и не горжусь этим <...>. Было ли это правильно? Я считаю, что это было верным решением для Twitter», – приводит слова Дорси ТАСС.
Он добавил, что причиной столь жесткой меры стал ущерб, ставший следствием высказываний Трампа на платформе сервиса.
Вместе с тем Дорси согласился, что подобные решения имеют неоднозначный характер. «Необходимость принимать такие меры фрагментирует общественную дискуссию. Они разделяют нас. Они ограничивают возможность пояснения, исправления и извлечения уроков. И создают прецедент, который мне кажется опасным: власть личности или корпорации над сегментом глобальной общественной дискуссии», – признал предприниматель.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Путин поручил проанализировать заболеваемость COVID в мире в новогодние праздники
Необходимо проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире в новогодние праздники, чтобы понять, отчего это произошло, эта информация необходима для изучения работы российской вакцины, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил на совещании с членами правительства, что «в некоторых странах мы видим всплеск сейчас заболеваемости, это не понятно с чем связано – то ли с новыми штаммами, то ли с тем, что в праздничные дни не соблюдалась необходимая в таких условиях дисциплина», передает РИА «Новости».
«Нам нужно понять. Я знаю, что эти штаммы у нас есть, специалисты, наши ученые над этим работают. Понять для того, чтобы ясно и четко представлять, как действует вакцина российская», – добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Путин поручил минимизировать плановые проверки бизнеса
Президент Владимир Путин заявил, что плановые проверки предпринимателей должны быть минимальны и связаны только с предотвращением рисков для людей и окружающей среды.
«Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками, то есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан либо окружающей среде», – сказал глава государства, заслушав на совещании с правительством доклад вице-премьера Дмитрия Григоренко о ходе реформы госконтроля.
Путин напомнил, что в России вводится досудебная система обжалования результатов проверки. «Она должна быть создана, она должна эффективно и масштабно начать работать», – подчеркнул президент, передает ТАСС.
Он поблагодарил Григоренко за проделанную работу в рамках контрольно-надзорной реформы. «Дмитрий Юрьевич, очень рассчитываю на то, что под вашим руководством это все будет осуществлено в те сроки, о которых мы договаривались, и будет работать эффективно», – заявил президент.
Ранее Генпрокуратура сообщала, что количество согласованных проверок субъектов предпринимательства в России снизилось до исторического минимума после введенных весной 2020 года ограничений контрольно-надзорной деятельности в период пандемии. В ноябре российское правительство продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года.
Австрийский министр осудила самоуправство соцсетей
Соцсети не должны «самостоятельно решать, кому разрешено высказывать собственное мнение», заявила австрийский министр по делам Европы и конституции Каролине Эдтштадлер.
Эдтштадлер подчеркнула, что не выступает в защиту президента США Дональда Трампа, но осуждает удаление аккаунтов в соцсетях, поскольку демократия должна давать возможность высказывать критику и «разные мнения». По ее словам, «нельзя перекладывать на концерны» вопрос о блокировке «отдельных аккаунтов».
Ее спросили, следует ли отменить блокировку аккаунтов Трампа. Эдтштадлер заявила о необходимости «провести проверку». Как заявила министр, «если концерн, который, скажем, выступает в роли пятой власти в государстве, принимает такое решение, тогда это решение должно быть понятное и прозрачное», передает ТАСС.
По словам Эдтштадлер, австрийские власти вынудили соцсети брать на себя ответственность и удалять только уголовно наказуемые комментарии. Интернет-платформы, по ее мнению, не могут «самостоятельно решать, кому разрешено высказывать собственное мнение».
Напомним, Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт Трампа заблокировали Twitch и Snapchat. Позднее Twitter объявил о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин указал приоритетные задачи прокуратуры
|
|
Глава российского государства Владимир Путин потребовал от прокуратуры жестко пресекать коррупцию, усилить борьбу с преступностью и экстремизмом, а также устранять нарушения социальных прав россиян.
Путин заявил, что необходимо «наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое использование бюджета». Кроме того, «самого серьезного внимания требует» работа по «надзорному сопровождению реализации национальных проектов», «защите окружающей среды» и «обеспечению законности» на предстоящих выборах в Госдуму. Также «среди приоритетных задач» Путин назвал «выявление и устранение нарушений социальных прав людей, особенно наиболее уязвимых категорий граждан».
Президент заявил, что «в каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо, принципиально, для этого у прокуратуры достаточно полномочий, ведь «ее конституционный статус был значительно усилен», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
В 2020 году прокурорами выявлено свыше 3,5 млн нарушений федерального законодательства, по материалам проверок возбуждено почти 19 тыс. уголовных дел. Путин подчеркнул, что за каждой этой цифрой – «восстановленная правда и справедливость».
-
Путин обратился к работникам и ветеранам органов прокуратуры в связи с их профессиональным праздником – 12 января отмечается День работника прокуратуры. Он поблагодарил прокуроров «за добросовестное отношение к обязанностям, за высокие профессиональные качества» и поздравил с профессиональным праздником. Путин отметил их серьезный вклад в развитие России как правового и демократического государства. Президент и в дальнейшем ждет от прокуратуры «весомых результатов».
Напомним, одно из важнейших направлений конституционных поправок в России связано с изменениями в судебной и правоохранительной системах. Усилен контроль федерального центра и ослаблена зависимость прокуратуры от регионального (в том числе и кумовского) влияния:
Путин и Эрдоган обсудили создание российско-турецкого центра в Карабахе
Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном режиме со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом формирование российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Баку и Ереваном настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей.
«Со своей стороны, Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку усилий России в русле нагорнокарабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов», – сказано в сообщении.
Также Путин и Эрдоган уделили внимание задачам увеличения объемов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса. В частности, лидеры двух государств обсудили совместное производство и применение вакцин.
Кроме того, Путин и Эрдоган поздравили друг друга с Новым годом и «выразили уверенность, что в наступившем году многоплановое партнерство России и Турции получит дальнейшее развитие».
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе будет создан в Агдамском районе, который перешел под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению.
Путин назвал российскую вакцину от COVID-19 лучшей в мире
Президент Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса.
«Вакцина российская, это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас уже практика показывает, она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов», – заявил президент, сообщает РИА «Новости».
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Глава Parler усомнился в возможности восстановления работы соцсети
Сервис микроблогов Parler, возможно, никогда не будет восстановлен после удаления с облачного хостинга Amazon Web Services, сообщил глава соцсети Джон Матце.
По словам Матце, восстановления работы Parler «может не случиться», передает ТАСС. «Мы еще не знаем», – сказал Матце в интервью Reuters.
В минувшее воскресенье популярное среди сторонников президента США Дональда Трампа мобильное приложение Parler заблокировали в магазине приложений Google Play. Позже Apple удалила сервис микроблогов Parler из магазина мобильных приложений App Store.
«Массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре 2020 года и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
В работе Instagram произошел глобальный сбой
В работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Наиболее часто о неполадках сообщают в США, Польше, Великобритании, Германии и Канаде. По информации сервиса, основная часть жалоб (45%) касается сбоев в работе сайта соцсети, 40% – проблем с новостной лентой, еще 14% пользователей испытывают трудности при просмотре историй, передает ТАСС.
Напомним, 16 декабря пользователи зафиксировали сбой в работе видеохостинга YouTube, а также мессенджеров Telegram и WhatsApp. Кроме того, 14 декабря масштабный сбой произошел в работе YouTube и сервисов Google.
Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.
Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного производства вакцин от COVID-19
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили проблематику борьбы с пандемией коронавируса, включая план по совместному производству и применению вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.
«При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено задачам увеличения объемов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин», – говорится в сообщении Кремля.
В конце 2020 года сообщалось, что Россия и Турция успешно сотрудничают по вакцине от коронавируса «Спутник V», речь идет не только о поставках, но и о совместном производстве.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
|
|