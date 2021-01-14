На «Яндекс» и Mail.ru подали жалобу за нарушение конкуренции

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала рассмотрение жалобы на «Яндекс» и Mail.ru, в которой говорится о злоупотреблении компаниями доминирующим положением.

«В Евразийскую экономическую комиссию поступили заявления о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях «Яндекс» и «Мэйл.ру». Согласно заявлениям эти компании, злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили статью 76 договора о Евразийской экономическом союзе об общих правилах конкуренции», – цитирует сообщение комиссии РИА «Новости».

Уточняется, что заявление поступило от Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). По каким именно подпунктам статьи подана жалоба, не сообщается.

В «Яндексе» назвали претензии АЗАПИ безосновательными. «Мы уверены, что здесь нет оснований для такого рода претензий. Как мы уже не раз говорили, поисковики не должны знать или определять правовой статус контента, размещенного третьими лицами по ссылкам», – прокомментировали ситуацию в компании.