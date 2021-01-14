Имеющим семью в России иностранцам предложили смягчить правила въезда

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко («Единая Россия») внесла в нижнюю палату законопроект о запрете распространять некоторые основания для отказа во въезде и проживании в России на иностранцев, имеющих в стране близких родственников.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он «обеспечит охрану и защиту семейных ценностей иностранного гражданина, проживающего на территории России со своими близкими родственниками – гражданами России, а также снимет дополнительную нагрузку на суды, рассматривающие миграционные споры об оспаривании решений об аннулировании вида на жительство, разрешения на временное проживание, о неразрешении въезда в Россию», передает ТАСС.

Поправки предлагается внести в законы «О правовом положении иностранных граждан в России» и «О порядке выезда из России и въезда в Россию».

Согласно документам, среди оснований для отказа в выдаче или аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство указано неоднократное (более двух раз за год) привлечение к ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок и общественную безопасность, а также с нарушением режима пребывания иностранцев в России или порядка осуществления ими трудовой деятельности на территории страны.

Таким иностранным гражданам может быть запрещен въезд в течение пяти лет со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к административной ответственности.

Кроме того, основанием для отказа является совершение административного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов.

Вместе с тем законопроект предлагает запретить распространение действия этих пунктов закона на иностранных граждан, имеющих близкого родственника – гражданина России, постоянно проживающего в стране.

Автор инициативы отмечает, что проект разработан в целях обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства «правовыми гарантиями на семейную жизнь со своими близкими родственниками – гражданами России, постоянно проживающими в России».

«При вынесении в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства решений о неразрешении въезда в Россию уполномоченные органы не принимают во внимание то, что у иностранного гражданина или лица без гражданства на территории России постоянно проживает семья, состоящая из граждан России. В таком случае применение решения о неразрешении въезда в Россию может привести к нарушению семейных прав иностранного гражданина или лица без гражданства и членов его семьи», – отмечается в пояснительной записке.

Указывается, что на недопустимость нарушения семейных прав иностранных граждан и лиц без гражданства уже указывали Верховных суд и Конституционный суд.

Ранее правительство упростило въезд в Россию для семей иностранных специалистов.