Верховный суд одобрил взыскание с Церетели 29 млн рублей
14 января 2021, 12:49
Текст: Евгения Шестак
Верховный суд оставил в силе решение о взыскании со скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки по иску департамента городского имущества Москвы.
Суд отклонил кассационную жалобу Церетели, просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам, передает РИА «Новости».
В карточке дела говорится, что судьей вынесено определение «об отказе в передаче кассационной жалобы... для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ».
Напомним, 18 июля сообщалось, что в Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск столичного департамента городского имущества к скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 млн рублей.
Позже истец сообщил в суде, что Церетели полностью погасил основной долг, но задолженность по неустойке пересчитали, и она составила почти 69 млн рублей. Спор возник из-за долга по договору аренды земельного участка площадью 26,9 тыс. кв. метров на Авиамоторной улице. Участок был предоставлен городом ОАО «22 Электромеханический завод» по договору от 29 сентября 2003 года. В 2004 году Церетели купил здания и сооружения завода и стал новым арендатором земли.