Судно снабжения «Балтийский исследователь» вернулось в зону укладки «Северного потока – 2» Чубайс выступил за современную концепцию либерального развития Верховный суд одобрил взыскание с Церетели 29 млн рублей 14 января 2021, 12:49 Текст: Евгения Шестак

Верховный суд оставил в силе решение о взыскании со скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки по иску департамента городского имущества Москвы. Суд отклонил кассационную жалобу Церетели, просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам, передает РИА «Новости». В карточке дела говорится, что судьей вынесено определение «об отказе в передаче кассационной жалобы... для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ». Напомним, 18 июля сообщалось, что в Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск столичного департамента городского имущества к скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 млн рублей. Позже истец сообщил в суде, что Церетели полностью погасил основной долг, но задолженность по неустойке пересчитали, и она составила почти 69 млн рублей. Спор возник из-за долга по договору аренды земельного участка площадью 26,9 тыс. кв. метров на Авиамоторной улице. Участок был предоставлен городом ОАО «22 Электромеханический завод» по договору от 29 сентября 2003 года. В 2004 году Церетели купил здания и сооружения завода и стал новым арендатором земли.

