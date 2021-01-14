Перевозчик назвал причину экстренной посадки самолета в Пулково

Отказ пилотажно-навигационного комплекса с потерей информации о показаниях скорости, отключением автопилота и переходом самолета в аварийный режим управления произошел у севшего в Санкт-Петербурге самолета авиакомпании «Ямал», сообщили в пресс-службе перевозчика.

«14 января 2021 года после взлета на воздушном судне A-320 VP-BBN АО «АТК «Ямал», выполняющем рейс ЛА-32 по маршруту Домодедово – Салехард, произошел отказ пилотажно-навигационного комплекса с потерей информации о показаниях скорости, отключением автопилота, автомата тяги и переходом самолета в режим DIRECT LOW (аварийный режим управления)», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее в четверг сообщалось, что пассажирский Airbus А-320, направлявшийся из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково из-за технической неисправности.