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14 января, четверг | Последнее обновление — 02:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках импичмента Трампа
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Эксперт: Настроения в Республиканской партии США изменились не в пользу Трампа
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Настроения в Республиканской партии США изменились не в пользу действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Палата представителей Конгресса США набрала достаточно голосов для импичмента президента Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Трамп стал первым в истории страны главой государства, который дважды подвергся процедуре импичмента. Чтобы обвинение было утверждено, а Трамп – отрешен от власти, необходимо две трети голосов сенаторов. Лидер сенатского большинства Митч Макконнел уже заявил, что не собирается созывать Сенат до инаугурации Джозефа Байдена. То есть если Трампа формально и отстранят от президентства, то это будет уже по окончании срока его полномочий. Исход все же возможного голосования в Сенате, вероятно, будет отрицательным, хотя настроения в руководстве Республиканской партии изменились за последние дни сильно не в пользу Трампа», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.
Ранее контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа. Накануне глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Пенс отказался отстранять Трампа от власти
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Нельзя использовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности как «средство наказания и узурпации», заявил вице-президент США Майкл Пенс.
В письме, направленному спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая призывала Пенса отстранить президента Дональда Трампа от власти по 25-й поправке, вице-президент заявил, что такие действия не соответствуют интересам и конституции США, передает РИА «Новости».
Пенс подчеркнул, что «25-я поправка не является средством наказания и узурпации», ее «задействование подобным образом создало бы ужасный прецедент». Пенс призвал Конгресс США не предпринимать шагов, которые могут еще больше разделить американское общество. Вице-президент заявил о необходимости «снизить накал и объединить страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена». Он заверил, что намерен участвовать в процессе мирной передачи власти.
Пенс отметил, что «на прошлой неделе не уступил давлению с целью выйти за рамки своих конституционных полномочий, чтобы определить итоги выборов, и теперь не уступит усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время», передает ТАСС.
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.
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Импичмент Трампу прошел голосование Палаты представителей
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Импичмент действующему президенту США Дональду Трампу прошел процедурное голосование в Палате представителей, согласно официальным результатам.
Палата представителей утвердила правила и приступила к двухчасовым дебатам по тексту резолюции об импичменте, передает РИА «Новости».
Окончательное голосование должно пройти в 15-16 часов по местному времени (23.00–00.00 мск). Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгресса в 09.15 по местному времени (17.15 мск).
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.
В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.
При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу.
Лидер республиканцев в сенате отказался проводить импичмент Трампу
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Предводитель республиканского большинства в Cенате США Митч Макконнелл отказался собирать верхнюю палату Конгресса для проведения процедуры импичмента действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, сообщило The Washington Post.
По сведениям издания, помощники лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла заявили аппарату главы демократического меньшинства Чака Шумера, что республиканцы не согласны созывать заседание в пятницу для рассмотрения вопроса об импичменте, передает ТАСС.
Представители Макконнелла заявили изданию, что верхняя палата не соберется для обсуждения основных вопросов до 19 января – самой ранней возможной даты начала процедуры импичмента в Сенате. В пятницу состоится лишь формальное краткое заседание, для включения в него серьезной повестки требуется согласие всех сенаторов. Таким образом, импичмент по существу будет рассматриваться уже после истечения полномочий Трампа.
Ранее в среду импичмент Трампу прошел голосование в Палате представителей.
В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Лидер республиканцев в Палате представителей признал вину Трампа за штурм Капитолия
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Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что импичмент действующему президенту Дональду Трампу является ошибкой, но признал его ответственность за штурм Капитолия.
«Я считаю, что импичмент президента в такой короткий промежуток времени являлся бы ошибкой. Не было проведено никакого расследования. Не было никаких слушаний. Более того, Сенат подтвердил, что процесс может начаться только после того, как избранный президент [Джозеф] Байден будет приведен к присяге», – цитирует Маккарти ТАСС.
Вместе с тем политик заявил, что Трамп ответственен за штурм Капитолия, в результате которого погибли пять человек. «Это не значит, что президент ни в чем не виноват. Президент несет ответственность за нападение толпы погромщиков на Конгресс», – добавил он.
В среду в Палате представителей США прошел процедурное голосование импичмент Трампу. Окончательное голосование должно пройти в 15-16 часов по местному времени (23.00–00.00 мск). Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгресса в 09.15 по местному времени (17.15 мск).
В начале января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС.
Рейтинг Трампа упал до рекордных показателей за все президентство
Рейтинг одобрения действующего президента США Дональда Трампа опустился до рекордно низких показателей за все четыре года его президентства и составил 34%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult совместно с газетой Politico.
Действия Трампа одобряют 34% респондентов, не одобряют – 63%. Между тем рейтинг действующего главы США среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, по-прежнему остается высоким – 75%. Однако это значение было больше в аналогичном исследовании, проведенном в декабре 2020 года – тогда Трампа поддерживали 83% опрошенных республиканцев, передает РИА «Новости».
Уровень поддержки Трампа снизился также среди независимых избирателей, поддержать его готовы 29% из них, в декабре этот показатель составлял 38%.
Politico подчеркивает, что почти четыре года рейтинг одобрения Трампа был «необычайно стабильным» и, как правило, фиксировался в отрезке от «почти 40 до почти 50». Рейтинг Трампа упал после его отказа признать поражение на выборах, а также после штурма Капитолия.
Опрос проводился с 8 по 11 января. В нем приняли участие 1996 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет два процентных пункта. Morning Consult – основанная в 2013 году частная компания, специализирующаяся на исследовательских технологиях и онлайн-опросах.
Сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. Хотя Трамп осудил беспорядки, Байден обвинил его в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении Трампа от власти.
Палата представителей Конгресса США поддержала импичмент Трампа
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Контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования в эфире телеканала C-SPAN.
Голосование еще продолжается, однако инициатива уже набрала необходимое для ее утверждения количество голосов законодателей. Статья обвинения в принятом нижней палатой документе одна – подстрекательство к мятежу, передает ТАСС.
Согласно трансляции голосования из Конгресса США, импичмент Трампа поддержали 222 демократа и десять членов Республиканской партии, при этом 197 республиканцев проголосовали против, передает РИА «Новости».
После голосования в Палате представителей вопрос перейдет на рассмотрение Сената США, который выходит с каникул 19 января – за день до инаугурации Джозефа Байдена.
Накануне импичмент Трампу прошел процедурное голосование в Палате представителей. В среду глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия.
В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
В Конгрессе США предложили запретить Трампу занимать государственные посты
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В Палату представителей Конгресса США внесена резолюция о запрете действующему президенту страны Дональду Трампу занимать государственные посты в будущем.
Резолюция, опубликованная на американском правительственном портале GovInfo, внесена Элеанор Холмс Нортон – законодателем без права голоса от федерального округа Колумбия. Нортон ссылается на 14-ю поправку к конституции. Третий раздел поправки запрещает занимать государственные посты тем, кто, приняв присягу, участвовал в мятеже. Документ, используя цитату из текста поправки, утверждает, что Трамп «как должностное лицо» участвовал «в мятеже или восстании против» США или «оказывал помощь или содействие врагам».
Резолюция направлена на вынесение официального «порицания» президенту США за «попытку незаконными средствами» оспорить итоги президентских выборов и «подстрекательство к мятежу». Также Трампа призывают признать победу Джо Байдена. Нортон полагает, что только порицание может «немедленно пройти» через обе палаты Конгресса и, «в отличие от импичмента, не будет задерживать повестку избранного президента Байдена в Сенате», передает ТАСС.
Отметим, что поправку приняли после Гражданской войны в США, а третий раздел нужен был, чтобы не дать деятелям Конфедерации занимать государственные посты. При том запрет может быть отмен, если за это в дальнейшем проголосуют две трети законодателей каждой палаты Конгресса. Washington Post указывает, что в поправке не прописан механизм для отстранения Трампа от должности, но ее можно использовать, чтобы помешать ему вновь занять государственный пост. Однако вопрос о ее применении должен решать суд.
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.
Кроме того, сообщалось, что в среду в Палате представителей Конгресса состоится голосование по импичменту Трампа. При этом каникулы Сената завершатся за день до инаугурации избранного президента Джо Байдена, так что у сенаторов просто не будет времени на рассмотрение этого вопроса.
Австрийский министр осудила самоуправство соцсетей
Соцсети не должны «самостоятельно решать, кому разрешено высказывать собственное мнение», заявила австрийский министр по делам Европы и конституции Каролине Эдтштадлер.
Эдтштадлер подчеркнула, что не выступает в защиту президента США Дональда Трампа, но осуждает удаление аккаунтов в соцсетях, поскольку демократия должна давать возможность высказывать критику и «разные мнения». По ее словам, «нельзя перекладывать на концерны» вопрос о блокировке «отдельных аккаунтов».
Ее спросили, следует ли отменить блокировку аккаунтов Трампа. Эдтштадлер заявила о необходимости «провести проверку». Как заявила министр, «если концерн, который, скажем, выступает в роли пятой власти в государстве, принимает такое решение, тогда это решение должно быть понятное и прозрачное», передает ТАСС.
По словам Эдтштадлер, австрийские власти вынудили соцсети брать на себя ответственность и удалять только уголовно наказуемые комментарии. Интернет-платформы, по ее мнению, не могут «самостоятельно решать, кому разрешено высказывать собственное мнение».
Напомним, Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт Трампа заблокировали Twitch и Snapchat. Позднее Twitter объявил о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа.
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YouTube заморозил аккаунт Трампа
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Видеохостинг YouTube запретил на семь дней аккаунту действующего президента США Дональда Трампа загружать новые видео и вести трансляции.
«После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию», – говорится в заявлении YouTube, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.
Отмечается, что каналу запрещается загружать видео сроком на семь дней, при этом данный бан может быть расширен на больший срок. Также на канале Трампа отключены комментарии из-за возможного риска провокации насилия.
Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. Аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
Forbes пригрозил компаниям, которые возьмут на работу «сказочников» Трампа
Журнал Forbes будет считать ложью информацию любой компании, которая наймет сотрудников администрации действующего президента США Дональда Трампа, заявил главный редактор издания Рэндалл Лейн.
По его словам, «расплата за правду» начнется с пресс-секретарей Белого дома – людей, которым «народ платит за информирование». Все те из них, кто работал при Трампе, – Шон Спайсер, поддержавшая его экс-советница президента Келлиэнн Конуэй, Сара Хакаби Сандерс, Стефани Гришем и Кейли Макинани – лгали в его защиту, заявил Лейн, передает РБК.
По его словам, если в прошлом некоторые секретари Белого дома покинули пост с незапятнанной репутацией и «заработали миллионы, применив свои навыки и доверие в деловой Америке», теперь такого допустить нельзя.
«Лжецы Трампа не заслуживают такого же «золотого парашюта». Пусть деловой мир знает: наймите любого из «сказочников» Трампа, и Forbes будет считать все, о чем говорит ваша компания, ложью. Хотите добиться, чтобы крупнейший в мире бренд среди деловых СМИ обратился к вам как к потенциальному источнику дезинформации? Тогда нанимайте», – заявил Лейн.
Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден на выборах президента набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа.
Трамп призвал американцев воздержатся от насилия
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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в свете сообщений о новых демонстрациях призвал американцев воздержатся от насилия и содействовать снижению в стране напряженности, сообщил телеканал Fox News.
«В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма», – приводит слова Трампа ТАСС.
Глава действующей американской администрации подчеркнул, что выступает «не за это». «Я призываю всех американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие», – подчеркнул американский лидер.
Ранее в среду импичмент Трампу прошел голосование в Палате представителей.
В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Конгресс США потребовал от Пенса отстранить Трампа от власти
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от власти, от которого Пенс заранее отказался.
За резолюцию проголосовало 223 депутатов, против были 205. Лишь один республиканец проголосовал за резолюцию. Ни один демократ не проголосовал против, передает РИА «Новости».
Спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) призывала Пенса отреагировать на данную резолюцию в течение 24 часов после ее одобрения. Однако вице-президент уже заявил о своем отказе выполнять такую резолюцию незадолго до начала голосования, передает ТАСС.
Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.
Автором резолюции стал конгрессмен-демократ Джейми Раскин (штат Мэриленд), который в тексте документа призвал вице-президента «немедленно использовать свои полномочия в соответствии с четвертым разделом 25-й поправки <...>, чтобы объявить то, что очевидно для шокированной страны: президент не может исполнять свои обязанности». Пенса также призывают принять на себя «полномочия и обязанности и.о. президента».
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.
Ранее в среду Пенс отказался отстранять Трампа от власти.
Опубликованы материалы по импичменту Трампа
Глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер опубликовал материалы по импичменту президента страны Дональда Трампа, подготовленные демократами.
В них утверждается, что Трамп «совершил тяжкое преступление и правонарушение против страны, подстрекая к мятежу в Капитолии в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года». В документе говорится, что «факты устанавливают, что он не может оставаться в должности ни на один день дольше, и требуют немедленного импичмента», передает РИА «Новости».
В докладе, который распространил Надлер, также говорится, что обвинения против Трампа отвечают критериям тяжких преступлений и правонарушений. По мнению демократов, «бесспорно, что президент поощрял – и что его действия предсказуемо привели – к террористическому акту, который и произошел». Трампа обвинили в том, что он «призвал своих сторонников штурмовать здание Капитолия, а затем не смог остановить последовавшие насильственные действия». Подчеркивается, что Трамп «остается явной и реальной опасностью для конституции и демократии» США, передает ТАСС.
Конгрессменов призывают «отвергнуть эту возмутительную попытку пересмотреть итоги выборов и подстрекательство действующего президента к проявлению насилия против властей».
CNN со ссылкой на источник сообщает, что около 20 конгрессменов из рядов Республиканской партии намерены поддержать импичмент. При этом другой источник телекомпании, осведомленный о планах конгрессменов, указывает, что число однопартийцев Трампа, которые поддержат его импичмент, колеблется от 10 до 25.
Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент Трампу за события в Капитолии. Хотя президент осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.
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Лидер демократов в Сенате США сравнил Трампа с «худшими диктаторами»
Президент США Дональд Трамп использовал в своем выступлении «технику худших диктаторов», заявил лидер демократического меньшинства в Сенате страны Чак Шумер.
Шумер считает, что Трамп, «обвинив других в том, причиной чего является он сам», использует «патологическую технику, применяемую худшими из диктаторов». По мнению демократа, это «Трамп является причиной злости, разделения, насаждает насилие и винит в этом других». «Это подло!» – заявил Шумер, добавив, что Трамп «больше ни дня» не должен оставаться у власти, передает РИА «Новости».
Напомним, Трамп назвал свою речь на митинге перед зданием Конгресса 6 января полностью допустимой. По его словам, это было подтверждено экспертизой. Трамп обвинил демократов в «охоте на ведьм», которая может вызвать «ужасный гнев», и подчеркнул, что технологические компании лишили его возможности высказываться в соцсетях, а такие действия, по его словам, всегда ведут к ответной реакции. Он также обвинил Twitter и Facebook в расколе американского общества.
Американские СМИ заявили, что республиканцы не проголосуют за импичмент из-за угроз Трампа
Множество членов Республиканской партии США хотели бы проголосовать за импичмент действующему президенту страны Дональду Трампу, но они «боятся за свою жизнь», заявил телеканал CNN.
«Лиз Чейни (член Палаты представителей США), эти республиканцы, которые объявили (что проголосуют за – прим. ВЗГЛЯД), они демонстрируют храбрость. В то же время, как мне сообщили источники среди республиканцев, республиканцы ... говорят, что не собираются голосовать за импичмент, потому что все еще боятся Дональда Трампа», – заявила сотрудница CNN Джейми Гэнгэл, передает РИА «Новости».
«Мне сказали, что Белый дом продолжает оказывать давление на этих членов, что Трамп не остановился и что они, цитирую, «опасаются за свою жизнь и жизнь своих семей», – добавила Гэнгэл.
В среду в Палате представителей США прошел процедурное голосование импичмент Трампу. Окончательное голосование должно пройти в 15-16 часов по местному времени (23.00–00.00 мск). Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгресса в 09.15 по местному времени (17.15 мск).
Ранее сообщалось, что предводитель республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл якобы планирует исключить Трампа из партии, однако позже стало известно, что он отказался проводить импичмент действующему президенту.
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