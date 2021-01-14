Тысячи общественных организаций получили президентские гранты

Взгляд
14 января, четверг  |  Последнее обновление — 23:57  |  vz.ru
Разделы

2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
Перейти в раздел…

Думские «голубые фишки» ждет испытание на выборах-2021

Не исключено, что к четырем привычным участникам в новой Думе прибавится и пятая партия Владимир Федоренко/РИА Новости
В новой Госдуме может сложиться «4-5-партийная модель», у одной из партий-новичков есть шанс пробиться в парламент, считают политологи. Однако не только новым, но и старым парламентским партиям придется трудно – в 2021 году электорат стал очень взыскательным. Избиратели хотят «яркой кампании» и при этом «демонстрации уважения» к своим запросам. Котировки каких партий в итоге пойдут вверх и кто составит конкуренцию думским «голубым фишкам»? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
Перейти в раздел…

Байдена ждет «инаугурация на штыках»

Национальная гвардия США вповалку охраняет Капитолий Oliver Contreras/SIPA USA/Reuters
Приведение к присяге (инаугурация) нового президента США пройдет на этот раз в полном противоречии с американской политической традицией. Вместо общенародного праздника единения вокруг национального лидера Вашингтон увидит «инаугурацию на штыках» – тысячи вооруженных людей будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. И это не единственная особенность предстоящих торжеств. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Цифровизация – это атомная бомба XXI века

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
А мы готовы к этому будущему? Мы этого действительно хотим? А насколько наш национальный суверенитет будет защищен в условиях этого «прозрачного» глобального мира? И главное – у кого в руках будет та самая кнопка, которая может нас целиком или хотя бы частично выключить? Подробности...

Как поэт поплатился за стих жизнью

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Ровно 130 лет назад в Варшаве родился поэт Осип Мандельштам. Это о нем после одного из собраний Цеха поэтов Ахматова сказала: «Мандельштам, конечно, наш первый поэт». Иосиф Бродский выделял среди поэтов XX века «большую четверку»: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака и Анну Ахматову. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

Приведет ли американская перестройка к развалу США

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш американского истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
Перейти в раздел…

Второй импичмент Трампа: главное

Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

Перейти в раздел…

Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
Подробности...

Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
Подробности...

Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы переносите наступившие морозы?
  • Плохо, жду потепления

  • Спокойно, это нормальная зимняя температура

  • Можно и похолоднее
Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?
  • Да

  • Нет

  • Мне ничего не подарили
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Госдеп вновь пригрозил санкциями за участие в «Северном потоке – 2»
    Названа причина блокировки аккаунта «Спутник V» в Twitter США ужесточили контроль над экспортом военных технологий в Россию и Китай ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины в адрес России по Крыму Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский
    США ввели санкции против производителя смартфонов Xiaomi Названы условия появления в России иностранных вакцин от COVID-19 В Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer Спортсмены выбрали мелодию для исполнения вместо гимна России
    Владельца закусочной «от Сталина» оштрафовали ФСИН заявила о намерении задержать Навального Снегопад сделал Мадрид зоной катастрофы Полицию Нью-Йорка обвинили в чрезмерном применении силы при погромах

    Главная тема


    Цензура американцев создает успех изобретению русских

    важнейший газопровод


    Раскрыты сроки завершения строительства «Северного потока – 2»

    «я очень рассержен»


    В Тбилиси возмущены согласием Ананиашвили быть «русской балериной»

    родная речь


    На Украине запущен флешмоб с требованием по поводу русского языка

    Видео

    Гайдаровский форум


    Чубайс выступил за современную концепцию либерального развития

    борьба за власть


    Эксперт сказал, к чему приведет попытка объявить импичмент Трампу

    цепь революций


    «Арабская весна» рискует повториться из-за русского хлеба

    Киев — Кишинев


    Стратегическое партнерство Молдавии и Украины грозит России новым кризисом

    референдум-провокация


    Идея воссоединиться с Россией вызвала политическую бурю в Эстонии

    перекройка миропорядка


    Андрей Сорокин: Следующие 80 лет уже запрограммированы

    идеологическая цензура


    Игорь Караулов: Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

    Лишение сана


    Сергей Худиев: Шесть причин, по которым я не поверил Кураеву

    на ваш взгляд


    Кто должен проверять и цензурировать высказывания пользователей соцсетей?

    Тысячи общественных организаций получили президентские гранты

       14 января 2021, 23:05
    Фото: президентскиегранты.рф
    Текст: Андрей Самохин

    Общественные активисты, НКО, занятые в сфере защиты здоровья россиян, стали главными победителями первого в 2021 году конкурса президентских грантов. Многие из победителей в разгар эпидемии проявили настоящий героизм. Об этом заявил первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко, подводя итоги конкурса.

    В четверг в Москве состоялось заседание Координационного комитета Фонда президентских грантов (ФПГ), на котором были определены победители первого конкурса наступившего года. Об итогах сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководитель координационного комитета по проведению этих конкурсов. Впрочем, прежде чем назвать победителей, Кириенко напомнил, в каких сложных и даже опасных условиях приходится сегодня работать многим некоммерческим организациям (НКО).

    «Гражданское общество, некоммерческие организации достойно показали себя в период пандемии», – заявил сообщил первый замглавы администрации президента. В качестве примера настоящего героизма он назвал волонтерский проект семейного патронажа за душевнобольными. В разгар пандемии люди забирали к себе домой из интернатов пациентов с психическими отклонениями, чтобы ухаживать за ними в комфортной семейной обстановке. Причем, многие из этих пациентов страдали еще и нарушениями опорно-двигательного аппарата, то есть не могли двигаться. «Попробовал прикинуть такую ситуацию на себя и, честно говоря, с трудом представил», – признался Кириенко с явным восхищением в голосе.

    Кириенко напомнил, что еще год назад президент Владимир Путин решил выделить дополнительно 3 млрд рублей на поддержку НКО, нацеленных на помощь россиянам в условиях уже начинавшейся тогда пандемии. Глава Фонда президентских грантов Илья Чукалин уточнил, что на этот дополнительный конкурс были тогда выдвинуты проекты «адресной социальной поддержки, по прямой помощи врачам, реабилитации врачей, в том числе психологической поддержке». Именно за счет этих дополнительных трех миллиардов и оказывалась поддержка проектам «совместного проживания» с инвалидами.

    Что касается конкурса 2021 года, то первые места на нем заняли общественники, занятые в сферах защиты здоровья и социального поддержки, если считать по количеству победителей. 320 инициатив по «охране здоровья» получат гранты на общую сумму 433,6 млн рублей. «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (280 проектов) получают из Фонда 560,8 млн рублей. На третьем месте среди победителей оказались проекты по «сохранению исторической памяти (258 инициатив). Им из Фонда перечислят 554,4 млн рублей.

    Одним из победителей этого года стал Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» из Москвы, получивший 31 млн на проект «Право на помощь в конце жизни: развитие инструментов поддержки неизлечимо больных людей для родственников и специалистов».

    «Победа на конкурсе грантов – это для нас хорошая новость и важная поддержка. У нас есть горячая линия для неизлечимо больных людей и портал, посвященный помощи близким и родным пациентов, которым поставили смертельный диагноз.

    На работу горячей линии и портала, главным образом, и пойдут деньги из полученного сегодня гранта»,

    – рассказал газете ВЗГЛЯД представитель фонда. В частности, в «Вере» намерены разработать специальное мобильное приложение для смартфонов, кроме того, запланирована программа мероприятий по поддержке специалистов в сфере паллиативной медицины.

    Кириенко особо отметил, что 40% победителей конкурса получили поддержку по линии фонда впервые, а некоторые НКО добились этого с шестого и даже девятого раза, что по мнению председателя комитета свидетельствует об их целеустремленности.

    «У нас была мечта, что мы выйдем в такой режим, когда в начале года мы не конкурс начинаем, а уже деньги раздаем - и она свершилась, - добавил Кириенко. – Это значит, что 1 февраля победители получат гранты и смогут уже начать реализовывать свои проекты». Напомним, в прошлые годы первые транши конкурсантам выделялись Фондом не раньше февраля.

    Общее же число проектов-победителей превысило две тысячи, которые в в сумме получат от Фонда 4,1 млрд рублей. А всего в наступившем году на гранты запланировано передать 10,2 млрд рублей.

    «Несмотря на секвестр федерального бюджета, эта сумма все равно больше той, что выделялась в 2020-м, – пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД Кириенко. «Объем грантов на развитие гражданского общества у нас постоянно увеличивается. Было 8 миллиардов рублей, мы заявки делали на добавочные 3 млрд. Однако Минфин провел секвестр бюджета. Если оборонные статьи секвестируют в пользу социальных расходов, то говорить, что Фонд президентских грантов не должен секвестироваться, нечестно. Справедливость есть справедливость», – добавил он.

    В любом случае, бюджет фонда вырос на 2 млрд 200 млн рублей, отметил Кириенко. Он указал, что увеличится не только объем средств из федерального бюджета, но и «сильно подрастет региональное софинансирование». «Еще 2 млрд рублей должны дать регионы», – отметил председатель Координационного комитета. Также надо учесть поддержку, которую оказывает бизнес. По оценке Кириенко, в сравнении с 2020 годом (когда фонд составил 8 млрд рублей), «фактическое увеличение будет даже не на 2,2 млрд, а примерно на 4 млрд вместе с региональными деньгами, а с коммерческими деньгами – на 5-5,5 миллиардов».

    Бизнес, по словам Кириенко, год от года все активнее финансирует НКО вместе с государством. Уровень такой совместной поддержки он назвал «уникально высоким» по сравнению с 2017 годом, когда Фонд только начал поддерживать общественников.

    «За 10 конкурсов, которые уже прошли, средний процент софинансирования был 72%. Сейчас, на первый конкурс этого года - уже 88%. Значит, на каждый рубль, который выделен из Фонда президентских грантов, 88 копеек добавляется из частных источников», – пояснил первый замглавы администрации президента.

    Что касается региональных властей, то многие из них уже организовали у себя конкурсы, аналогичные тем, что проводит Фонд президентских грантов. Поэтому в этом году Фонд начал софинансировать пополам проекты НКО, пришедшие из регионов. Кириенко отметил, что обязательным условием для этого стало проведение в регионе открытого приема заявок и независимой экспертизы проектов, претендующих на гранты.

    «Если эти правила соблюдаются, то, допустим, выделит регион 100 миллионов, а мы им добавим 100 миллионов из фонда, то есть удвоим количество средств, которые НКО в регионах могут получить», – пообещал Кириенко.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •