Белорусский журналист Андрей Александров задержан в Минске Минск назвал абсурдом выдвижение политических требований для проведения ЧМ по хоккею 13 января 2021, 19:38 Текст: Алексей Дегтярев

Заявления о связи чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Белоруссии с вопросами по изменению конституции абсурдны, заявили в белорусском руководстве. «Увязка проведения чемпионата с изменениями конституции, организацией некоего «диалога» и другими внутренними вопросами Белоруссии сама по себе абсурдна», – говорится в заявлении оргкомитета по проведению чемпионата на сайте правительства республики. В тексте отмечается, что эта тема «постоянно вбрасывается извне», потому оргкомитет напомнил, что в стране запущен «реальный процесс общественного диалога», который работает с октября 2020 года. Процесс «запущен в виде созданных диалоговых площадок во всех регионах страны, в ходе работы которых уже внесено около 4,5 тыс. предложений граждан, общественных организаций и коллективов», свыше двух тысяч предложений поступило в общественные приемные по разным аспектам развития государства и общества, говорится в сообщении. Лукашенко в понедельник в Минске провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. При этом президент Белоруссии заявил о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск. В августе премьер Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF насчет переноса турнира в другую страну в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Кроме того, правительство Латвии направило в Международную федерацию хоккея письмо с просьбой провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Белоруссии. В декабре СМИ сообщили, что руководство Международной федерации хоккея рассматривает возможность перенести матчи чемпионата мира 2021 года из Минска.

Российский Twitter ответил на жалобу Украины об «украденном» конструкторе Королеве 13 января 2021, 01:29

Фото: "Жил-был пёс",Союзмультфильм

Текст: Антон Антонов

Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес…» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева. В официальном Twitter-аккаунте Украины в ответ на российское сообщение о дне рождения Королева появилось сообщение: «Внимание, воровство!». Украинская сторона заявила, что Королев «называл себя украинцем», родился и учился на Украине. «Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань», – говорится в сообщении. В аккаунте России (авторы аккаунта связывают себя с МИД России и публикуют ссылку на сайт российского дипведомства в описании профиля) появился шутливый ответ: «Правда «Внимание, воровство» или же Украина начала дорожить советским наследием?». Сообщение сопровождается гифкой из мультфильма киностудии «Союзмультфильм», снятого по мотивам украинской народной сказки, передает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский». Россия ответила на требования Польши вернуть обломки самолета Качиньского 13 января 2021, 11:00

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Требования Польши вернуть находящиеся в России обломки разбившегося в 2010 году под Смоленском самолета президента Леха Качиньского беспочвенны, поскольку следственные действия еще не завершены, заявил директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин. «МИД России и иные профильные ведомства уже неоднократно заявляли, что до момента завершения в России следственных действий, которые проводятся в том числе на основании все новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения вещественные доказательства должны находиться на территории Российской Федерации», – напомнил дипломат, передает РИА «Новости». Он напомнил, что в соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф вещественные доказательства передаются только после завершения следственных действий. «В этой связи попытки польской стороны апеллировать к международному праву, добиваясь возвращения обломков президентского Ту-154 в Польшу, абсолютно беспочвенны», – резюмировал дипломат. Тяпкин также сообщил, что Генпрокуратура России пока не получила от Польши ответа на запрос о стенограмме разговора президента Леха Качиньского перед крушением самолета под Смоленском в 2010 году. «Генеральная прокуратура России в рамках запроса о правовой помощи обратилась к польской стороне с просьбой о предоставлении копий стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшимся непосредственно перед авиакатастрофой. Насколько мне известно, ответ пока не получен. Рассчитываем, что эти материалы помогут пролить дополнительный свет на обстоятельства трагедии, случившейся 10 апреля 2010 года», – сообщил дипломат. В конце прошлого года о факте разговора между братьями Качиньскими написали польские СМИ. По их данным, Качиньский говорил с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем «затрагивался один из аспектов осуществления полета». Бывший польский судья Войчех Лончевский заявил, что если бы общественность узнала о содержании разговора братьев Качиньских, то «совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года». После появления публикаций Россия запросила у Польши стенограмму разговора Качиньского с братом перед авиакатастрофой. Кроме того, бывший председатель польской госкомиссии по расследованию авиационных происшествий, участник расследования смоленской катастрофы Мачей Ласек также призвал обнародовать стенограмму последнего разговора братьев Качиньских. Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли. В России запланировали сверхраннюю проводку танкеров с СПГ по Севморпути из-за всплеска цен на газ в Азии 13 января 2021, 09:46

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

НОВАТЭК и Росатом воспользуются резким взлетом спотовых цен на СПГ в Азии и уже в феврале начнут сверхраннюю проводку танкеров со сжиженным газом по восточному сектору Севморпути в сопровождении ледокола. НОВАТЭК и «Росатом» в феврале могут запустить ледокольную проводку СПГ-танкеров с завода «Ямал СПГ» по восточному маршруту Севморпути. Традиционно навигация в восточном секторе СМП заканчивается в декабре и начинается во второй половине мая. Между тем НОВАТЭК уже отправил два пробных груза по этому маршруту без сопровождения ледокола: 5 января из Сабетты на Ямале вышел танкер «Кристоф де Маржери», а 6 января – «Николай Евгенов». Навстречу им из китайского Тяньцзиня идет танкер «Николай Зубов». НОВАТЭК, по данным «Коммерсанта», планирует еще несколько новых прямых рейсов в Азию этой зимой. Как пояснили в Росатоме, сейчас газовозы совершают рейсы без ледокольной проводки с помощью автоматизированной системы управления Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот», который круглосуточно предоставляет судам информацию о ледовой и навигационной обстановке в акватории СМП. «Но в ближайшее время без ледокольной поддержки будет не обойтись, поэтому планируются сверхранние проводки судов при помощи атомоходов в восточном направлении СМП», – пояснили в компании. В 2020 году НОВАТЭК с учетом ранних сроков открытия СМП и наличия у «Ямал СПГ» 15 газовозов ледового класса Arc7, как и планировал, удвоил число прямых отправок в Азию. Всего «Ямал СПГ» отправил по Севморпути на восток 36 грузов (около 2,54 млн тонн СПГ) против 17 танкеров в 2019 году (1,2 млн тонн). В 2021 году, по планам компании, число прямых рейсов в Азию останется примерно на уровне 2020 года. Интерес НОВАТЭКа к высокорисковым и ранним рейсам по Севморпути усиливает уникальный всплеск цен на СПГ в Азии, вызванный дефицитом предложения в регионе на фоне холодов. Так, индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых поставок СПГ в Северо-Восточную Азию, 12 января достиг нового пика в 28,2 доллара за MMBtu (1015,2 доллара за тыс. кубометров), то есть азиатские индексы превысили европейский бенчмарк TTF почти в четыре раза. Трейдер Trafigura сообщил о твердых заявках по 28,2 доллара за MMBtu за груз с поставкой в Инчхон (Южная Корея) 1–2 февраля и 30,7 доллара MMBtu (1105,2 доллара за тыс. кубометров) за поставку DES 12–16 февраля в китайский порт Таншань. Напомним, 26 октября президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, согласно которой «значение Северного морского пути как транспортного коридора мирового значения, используемого для перевозки национальных и международных грузов, будет возрастать». Подозреваемый в краже ноутбука Пелоси участник штурма Капитолия найден мертвым 13 января 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Участник нападения на здание Капитолия 53-летний гражданин США Кристофер Стэнтон Джорджия найден мертвым в собственном доме после проведения обыска. Предполагалось, что именно Джорджия украл ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. После штурма Капитолия стражи порядка провели в его доме обыск, после чего у сторонника Трампа изъяли две винтовки. Вскоре после обыска участник штурма совершил самоубийство. Он был найден в подвале собственного дома, сообщает ФАН. На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января. В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии. При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии. США усмотрели угрозу со стороны России для поставок вакцины 12 января 2021, 23:30

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина утверждает, что Россия и Китай якобы угрожают цепям поставок, которые связаны с разработкой и распространением вакцины от коронавируса в США. Он сообщил, что его ведомство «тесно взаимодействует с армией, с минздравом» США, чтобы «облегчить безопасную транспортировку и защиту» вакцины. При этом Эванина заявил, что «противники» США «пытаются нарушить эту цепь поставок». На вопрос, о том, какие конкретно «противники» вызывают у него наибольшее беспокойство, Эванина ответил: «Я бы сказал, что сейчас (это) Китай и Россия», – передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Директора центра контрразведки спросили, фиксировали ли спецслужбы какое-либо участие иностранных лиц в беспорядках в Конгрессе. Он заявил, что были «агрессивные действия противников, начиная с протестов после убийства Джорджа Флойда и заканчивая коронавирусом и процессом выборов». Эти действия, заявил Эванина, «продолжаются и сейчас». По словам главы ведомства, в контрразведке «не ожидают, что они снизят активность». «Я хочу сказать им, чтобы они не думали, что наша нынешняя внутренняя уязвимость является свидетельством слабости, – добавил Эванина. – Мы очень внимательно за ними следим, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы снизить угрозу». Эванина также заявил, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы американского президента в 2020 году: «Я смотрел разведданные каждый день: из России, Китая, Ирана и других. И я видел угрозу. Я верю, что все три страны были заинтересованы во вмешательстве и пытались повлиять на наши выборы», – передает РИА «Новости». В декабре профильный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США одобрил использование вакцины Moderna от коронавируса. Перед этим была одобрена вакцинация с использованием вакцины Pfizer и BioNTech. «Украинский патриот» объяснил неготовность уехать из Крыма 13 января 2021, 08:49 Текст: Евгения Шестак

Пенсионер из Крыма, назвавший себя «украинским патриотом», заявил, что мечтает переехать на Украину, но не делает этого из-за многократного роста тарифов на услуги ЖКХ. «Я хотел бы переехать, но как я буду жить там на 1700 гривен (около 4,5 тыс. рублей)? Здесь у меня двухкомнатная квартира, горит газовый котел днем и ночью. Я его не выключаю. Сегодня я заплатил 700 рублей за отопление и 300 за свет. Экономика – единственная причина, по которой я не могу переехать на Украину, потому что я там не выживу», – заявил мужчина в эфире украинского телеканала «НАШ». Он назвал себя «патриотом Украины» и уточнил, что в России получает минимальную пенсию в размере 9,5 тыс. рублей, а их общий доход с женой составляет 20 тыс. рублей. По его словам, за газ, электроэнергию, Интернет и ремонт дома он платит ежемесячно не более 3 тыс. рублей без всякой экономии. Также пенсионер рассказал, как похорошел Крым после возвращения в состав России. Повсеместно на полуострове идет ремонт инфраструктуры, пояснил крымчанин. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. В интервью интернет-изданию «Обозреватель» он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым Украине, заведомо бесперспективны. В залоге у России оказался газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей 13 января 2021, 11:14 Текст: Алина Назарова

У российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» оказались в залоге активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд рублей, следует из отчетности фонда за 2019 год. Из документов следует, что активы заявлены в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF. По условиям сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem, а также некоторых украинских и европейских предприятий, пишет РБК. Помимо акций, в залоге оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость в отчетности оценили примерно в 98 млрд рублей. «Фонд промышленных активов» был учрежден госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 году, но был выведен за пределы группы ВЭБа и сейчас независим от ВЭБ.РФ. Фонду, созданному для реструктуризации плохих активов, были проданы проблемные кредиты, предоставленные ВЭБом до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование украинских металлургических предприятий, в том числе в Донбассе. Кредит на 548 млрд рублей для выкупа прав требования по этим украинским активам фонду предоставил ВЭБ. На тот момент этот заем составлял почти 29% общего кредитного портфеля ВЭБа. Под кредит были выданы госгарантии на такую же сумму. Минсельхоз США заявил о рекордном урожае пшеницы в России 12 января 2021, 22:47

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Урожай пшеницы в России в 2020 году оценивается в рекордные 85,3 млн тонн, заявил минсельхоз США в январском обзоре. Ведомство в январе представило оценку на 2020–2021 сельскохозяйственный год, который продлится с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года, то есть в обзоре идет речь об оценке урожая в 2020 календарном году. Отметим, что минсельхоз США в своих оценках не учитывает урожай Крыма, передает РИА «Новости». Ведомство считает урожай пшеницы рекордным, так как в 2017–2018 сельхозгоду (2017 календарном году) он оценивался Вашингтоном в 85,167 млн тонн. При этом декабрьская оценка урожая 2020 года составляла 84 млн тонн, но в январском обзоре американское ведомство заявило уже о «рекордных 85,3 млн тонн, что на 2% больше (оценки) предыдущего месяца и на 16% больше, чем в предыдущем году». 59,8 млн тонн приходится на долю озимой пшеницы, 25,5 млн тонн – яровой. При этом минсельхоз США снизил прогноз по экспорту российской пшеницы до 39 млн тонн с 40 млн тонн. Сокращение прогноза связано с введением правительством России экспортной квоты на зерно и пошлины на пшеницу с 15 февраля по 30 июня 2021 года. В обзоре минсельхоза США говорится, что «Россия была крупнейшим экспортером пшеницы в сезонах 2017–2018 и в 2018–2019 и, как ожидается, вернется к тому, чтобы снова стать лидирующим экспортером в сезоне 2020–2021, несмотря на эти новые меры, искажающие торговлю, которые оказали давление на рост мировых цен». Напомним, российская Федеральная служба государственной статистики сообщила, что Россия в 2020 году собрала второй по объемам урожай зерна в отечественной истории после рекордного 2017 года. Ожидается, что валовой сбор пшеницы также станет вторым по величине в истории. По предварительной оценке Росстата, валовый сбор пшеницы в России в 2020 году составил 85,873 миллиона тонн. Россия ввела тарифную квоту на экспорт зерна и экспортную пошлину на пшеницу. «Голос Америки» отстранил от работы журналистку за острые вопросы Помпео 12 января 2021, 20:49

Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Руководство радиостанции «Голос Америки» наказало своего корреспондента Пэтси Видакусвару, которая попыталась задать острые вопросы госсекретарю США Майку Помпео на его встрече с коллективом этого средства массовой информации, финансируемого из американского госбюджета. Журналистка отстранена от дальнейшего освещения деятельности Белого дома. Видакусвара до настоящего времени была старшим корреспондентом радиостанции при Белом доме. Распоряжение об отстранении выдал директор радиостанции Роберт Райли. Теперь журналистку переводят на другой участок работы. От комментариев относительно произошедшего пресс-служба «Голоса Америки» отказалась, передает ТАСС, цитируя сообщение The Washington Post. Между тем ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, осудила решение руководства радиостанции, поскольку считает, что в данном случае нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, по сути, нанесла удар по «свободе слова». «Перевод «Голосом Америки» Пэтси Видакусвары на другую работу за то, что она выполняла свои должностные обязанности, задавала вопросы – это оскорбление тех самых идеалов, о которых госсекретарь Помпео рассуждал в понедельник в своей речи [перед коллективом радиостанции]», – цитирует издание заявление ассоциации, которое от имени правления распространил ее президент Зик Миллер. Видакусвара пыталась спросить у главы американского внешнеполитического ведомства, какие действия он предпринимает для восстановления репутации США. Также она хотела поинтересоваться, сожалеет ли он о своих недавних высказываниях относительно «второй администрации Трампа», когда было понятно, что победу на состоявшихся в ноябре президентских выборах одержал Джозеф Байден. Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео 13 января 2021, 09:09

Фото: Державна прикордонна

служба України/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Госпогранслужба Украины опубликовала видео с украинцем, который за рулем внедорожника пытался прорваться в Крым через контрольно-пропускной пункт «Чонгар». Инцидент произошел в понедельник, 11 января. Представитель ведомства отметил, что 29-летний житель Запорожья на автомобиле Nissan, подъехав на пропускной пункт, закрылся в машине и не давал пограничникам возможности осмотреть транспортное средство, сообщается на сайте ведомства. На выездном шлагбауме мужчина дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки, после чего был задержан. В частности, на кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как пограничники окружили машину, а один из силовиков попытался открыть дверь иномарки. Nissan сдал назад и врезался в шлагбаум, после чего мужчину вытащили из иномарки. Когда силовики вели украинца, он вел себя агрессивно и угрожал им. В итоге водителя привлекли к административной ответственности и передали полиции. Ему вменили неповиновение законному распоряжению военнослужащих погранслужбы. Ранее крымские пограничники задержали гражданина Украины, который попытался пересечь государственную границу в обход пунктов. Вооруженные силы США сделали заявление по поводу штурма Капитолия 13 января 2021, 02:06 Текст: Антон Антонов

Комитет начальников штабов вооруженных сил США осудил беспорядки в Вашингтоне и заявил, что Джо Байден станет 46-м главнокомандующим. В заявлении говорится, что беспорядки в Капитолии «противоречат принципу верховенства права». Как указывает КНШ, «право на свободу слова и собраний» не означает, что можно «прибегать к насилию, подстрекательству к мятежу или восстанию». Беспорядки, по мнению военных, «стали прямым нападением на Конгресс США, здание Капитолия и конституционный процесс». КНШ заявил, что военные «должны воплощать ценности и идеалы страны», поддерживать и защищать конституцию. Комитет заявил, что Байден «вступит в должность и станет 46-м главнокомандующим». «Любые действия, направленные на срыв конституционного процесса, противоречат не только нашим традициям, ценностям и присяге, но и закону», – приводит ТАСС текст заявления. Напомним, CNN назвала обращение КНШ «крайне редким случаем», так как комитет «стремится держаться в стороне от всего, что может иметь признаки политической деятельности». На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россиянин отреагировал на объявление в розыск Интерполом из-за взрыва в Бейруте 13 января 2021, 08:20 Текст: Алина Назарова

Россиянин Борис Прокошев, ордер на арест которого в связи с взрывом в порту Бейрута 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры выдал Интерпол, назвал решение ливанских властей нелогичным. «Я в шоке и ничего не понимаю. Я бы еще мог понять, если бы мы везли груз в Ливан. Мы же его везли в Мозамбик, а ливанские власти нас захватили вместе с грузом и не выпустили из порта. Понятно, что они нашли причину, что судовладелец не заплатил портовые сборы. Ну а капитан судна-то здесь при чем?» – прокомментировал Прокошев в беседе со «Звездой» данное решение. Он напомнил, что перевозимый груз был легальным. «Что судовладелец не заплатил портовые сборы, не моя вина, а судовладельца, который и мне не выплатил 60 тысяч долларов. Не понимаю, какие нужно иметь перевернутые мозги, чтобы выдать ордер на мой арест», – добавил он. Ранее Борис Прокошев заявил, что не считает себя виновным во взрыве в порту. Он добавил, что у портовых служб были копии документов на груз, также они были уведомлены о его опасности, но не предпринимали попыток вывоза селитры. Во вторник из-за взрыва Интерпол выдал ордер на арест Прокошева и его соотечественника Игоря Гречушкина. Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. Прокошев на тот момент являлся капитаном сухогруза. В 2013 году судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. В результате судовладелец обанкротился и фактически бросил экипаж. Аммиачная селитра, которая впоследствии взорвалась в порту Бейрута, была конфискована с сухогруза в 2014 году. В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с Rhosus. Эксперт: Кураторы решили избавиться от Навального 13 января 2021, 16:59 Возвращение блогера Алексея Навального в Россию, которое тот анонсировал в соцсетях, может быть связано с желанием его кураторов избавиться от своего подопечного, заявил публицист Армен Гаспарян. Навальный ранее заявил в соцсетях, что собирается вернуться в Россию 17 января 2021 года. По мнению Гаспаряна, возвращение блогера указывает на желание западных кураторов избавиться от него, так как за пределами России он не представляет никакой ценности. «Сам Навальный, очевидно, рассчитывает, что он приедет и к нему никаких претензий не будет, хотя есть обращение в суд ФСИН, есть возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Ну и самое главное, Алексею Анатольевичу Навальному сияет 275 статья УК РФ, а это измена родине со всеми вытекающими последствиями. Поскольку господин Навальный у нас глуповат, он, очевидно, этого не понимает. Но здесь ему это быстро объяснят», – заявил Гаспарян в интервью ФАН. Также он предположил, что Навальный может получить в России реальный срок заключения. «Я рассчитываю, что именно этим все и закончится, потому что господин Навальный отгулял свое на свободе. Лето красное он уже пропел и этой попрыгунье-стрекозе давно пора отвечать за свои дела», – заключил публицист. Журналистка Леся Рябцева в своем Telegram-канале также назвала вероятные, по ее мнению, причины, которые вынудили блогера прилететь в Россию. Она считает, что Навальный возвращается в Москву, поскольку в Германии его «вежливо попросили» уехать, так как он всем там надоел. Рябцева отметила, что Навальный «боится, что о нем уже скоро забудут, ведь новых инфоповодов больше нет», а также его «слили с инаугурации» избранного американского президента Джо Байдена, несмотря на его «выслугу». «Все, пора домой. Тут приютим», – заключила журналистка. Напомним, в отношении Навального возбудили уголовное дело за мошенничество с пожертвованиями. Политолог Алексей Мухин указывал, что есть основания для новых следственных действий в отношении Навального. «Человек столько собирал средств на заведомо невозможную для него по закону президентскую кампанию. Спрашивается, куда он их дел? По крайней мере – это мошенничество. А при более близком рассмотрении, вполне возможно, это окажется еще отмывкой средств, поскольку я сомневаюсь, что он платил с этого налоги», – заявил Мухин. В июне 2020-го Навальный публично оскорбил ветерана Игната Артеменко, отозвавшись о нем как о «предателе» и «позоре страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия. Высказывания блогера вызвали возмущение в обществе. Московский ГСУ СК возбудил дело в отношении Навального по статье «Клевета». Однако в августе суд приостановил процесс по этому делу. Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. В таком случае ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. Российская армия получила партию танков Т-80БВМ 13 января 2021, 09:24

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российская армия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ, сообщили в пресс-службе предприятия-производителя машин концерна «Уралвагонзавод». «В рамках исполнения гособоронзаказа в декабре 2020 года Министерство обороны России получило партию танков Т-80БВМ, произведенных Омским заводом транспортного машиностроения (входит в УВЗ)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В УВЗ отметили, что до отгрузки танков они успешно прошли тщательную проверку. Для контроля качества изделий, состояния всех систем и механизмов, а также для оценки соответствия машин заявленным техническим характеристикам был проведен ряд испытаний как стационарных – цеховых, так и на полигоне. «Все обязательства перед Минобороны были выполнены в установленный срок. Такого результата удалось добиться во многом благодаря слаженной работе коллектива и высокой организации производства. Обеспечение обороноспособности страны является приоритетным направлением для нашего предприятия. Сейчас мы уже приступили к выполнению ГОЗ 2021 года», – приводятся в сообщении слова гендиректора «Омсктрансмаша» Игоря Лобова. Напомним, в начале января в Минобороны рассказали, что подразделения Сухопутных войск России в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники. Известный актер из сериала «Глухарь» умер в Москве 13 января 2021, 18:31

Фото: "Параллельная жизнь"/

Всемирные Русские Студии

Текст: Алексей Дегтярев

Актер Дмитрий Гусев, сыгравший в российских сериалах «Глухарь» и «Воронины», умер за рулем машины в Москве, сообщают СМИ. Гусев в момент смерти управлял автомобилем на Курьяновской улице. Он возвращался со съемок, которые проходили неподалеку, передает РЕН-ТВ. Причина смерти актера пока не установлена, ее выясняют специалисты. Мужчине стало плохо во время поездки, он потерял сознание прямо во время движения. Прохожие увидели автомобиль, «газующий» на месте. Медики приехали на место происшествия и констатировали смерть артиста. Дмитрий Гусев известен по ролям в некоторых сериях «Папиных дочек», «Солдатах», «Глухаре», «Кухне», «Ворониных» и других.