Путин поручил минимизировать плановые проверки бизнеса

Президент Владимир Путин заявил, что плановые проверки предпринимателей должны быть минимальны и связаны только с предотвращением рисков для людей и окружающей среды.

«Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками, то есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан либо окружающей среде», – сказал глава государства, заслушав на совещании с правительством доклад вице-премьера Дмитрия Григоренко о ходе реформы госконтроля.

Путин напомнил, что в России вводится досудебная система обжалования результатов проверки. «Она должна быть создана, она должна эффективно и масштабно начать работать», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

Он поблагодарил Григоренко за проделанную работу в рамках контрольно-надзорной реформы. «Дмитрий Юрьевич, очень рассчитываю на то, что под вашим руководством это все будет осуществлено в те сроки, о которых мы договаривались, и будет работать эффективно», – заявил президент.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что количество согласованных проверок субъектов предпринимательства в России снизилось до исторического минимума после введенных весной 2020 года ограничений контрольно-надзорной деятельности в период пандемии. В ноябре российское правительство продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года.