Путин поручил минимизировать плановые проверки бизнеса

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13 января, среда  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Политологов усиливают перед выборами 2021 года

По мнению Сергея Кириенко, в России растет спрос на качественную политическую аналитику конкурсполитологов.рф
2021 год обещает насыщенную политическую жизнь и повышенный спрос на политтехнологов и специалистов в социально-политическом анализе, которых в России не больше ста человек. Решить проблему нехватки политологов и идеологов избирательных кампаний – такова цель конкурса, о запуске которого объявил Сергей Кириенко. Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских сепаратистов Аслан Масхадов? Подробности...
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Стратегическое партнерство Молдавии и Украины грозит России новым кризисом

Молдавия и Украина договорились о стратегическом партнерстве Maia Sandu/Facebook
Впервые за долгое время Молдавия и Украина объявили о перезагрузке двусторонних отношений. Президенты двух стран Майя Санду и Владимир Зеленский договорились о начале строительства трассы Киев — Кишинев, которая пройдет в обход Приднестровья. По мнению экспертов, новая магистраль может иметь военное значение, привести к торгово-экономической блокаде непризнанной республики и стать очередным инструментом геополитического давления на Россию. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Следующие 80 лет уже запрограммированы

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая. Подробности...
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Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира. Подробности...
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Феминисткам надо победить филологическую безграмотность

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
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Стратегический союз Украины и Молдавии

США превращаются в диктатуру

Как изменится жизнь в России в 2021 году

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Путин поручил минимизировать плановые проверки бизнеса

    13 января 2021, 15:56

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин заявил, что плановые проверки предпринимателей должны быть минимальны и связаны только с предотвращением рисков для людей и окружающей среды.

    «Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками, то есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан либо окружающей среде», – сказал глава государства, заслушав на совещании с правительством доклад вице-премьера Дмитрия Григоренко о ходе реформы госконтроля.

    Путин напомнил, что в России вводится досудебная система обжалования результатов проверки. «Она должна быть создана, она должна эффективно и масштабно начать работать», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Он поблагодарил Григоренко за проделанную работу в рамках контрольно-надзорной реформы. «Дмитрий Юрьевич, очень рассчитываю на то, что под вашим руководством это все будет осуществлено в те сроки, о которых мы договаривались, и будет работать эффективно», – заявил президент.

    Ранее Генпрокуратура сообщала, что количество согласованных проверок субъектов предпринимательства в России снизилось до исторического минимума после введенных весной 2020 года ограничений контрольно-надзорной деятельности в период пандемии. В ноябре российское правительство продлило  мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года. 


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    Рассказ о визите Путина в Сирию стал темой №1 в арабоязычных СМИ

       10 января 2021, 18:31
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Евгения Шестак

    Рассказ о визите президента России Владимира Путина на Рождество в Сирию в январе 2020 года стал самой обсуждаемой темой в арабоязычных СМИ.

    По информации издания Donya-e-Eqtesad, внимание журналистов привлекло посещение российским президентом в дни празднования православного Рождества не только церкви Святой Девы Марии, но и мечети Омейядов – одного из старейших из сохранившихся в мире исламских религиозных сооружений, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, он посетил мечеть из-за хранения мусульманами Сирии мощей Иоанна Крестителя. Российский лидер поблагодарил представителей сирийских мусульман за сохранение христианских святынь и отметил общее между двумя религиями, которые подчеркивают важность морально-нравственных ценностей.

    Путин посетил Дамаск 7 января 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.

    Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что визит Путина в Сирию пытались залегендировать под поездку министра обороны России. В свою очередь Сергея Шойгу сказал, что подготовка визита Путина в сирийский Дамаск служит хорошим учебным пособием по организации подобного рода работы и триллером «похлеще голливудского». Начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков рассказал, что самым сложным в его жизни стало согласие гарантировать безопасность президента России во время его визита в Сирию.

    Сам Путин заявил, что российским органам безопасности, в том числе ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии. 

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    Алиев заявил, что у Еревана через Баку будет железнодорожное сообщение с Россией

       11 января 2021, 18:42
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    У Армении через территорию Азербайджана будет железнодорожное сообщение с Россией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.

    Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

    С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.

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    Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»

       11 января 2021, 06:55
    Фото: Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что у Москвы есть компромат на главу американского государства Дональда Трампа.

    «Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа – личное, политическое, финансовое», – сказала она, добавив, что «другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой (hand maiden) Путина, нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    По ее мнению, Трамп «виновен в подстрекательстве к мятежу» и «должен заплатить за это». Пелоси рассказала, что хотела обсудить данный вопрос с вице-президентом Майклом Пенсом. Однако когда она и лидер демократов в Сенате Чак Шумер позвонили Пенсу, их «продержали на линии 20 минут», а вице-президент «так и не подошел к телефону». Пелоси заявила, что в тот момент была дома и успела «запустить посудомоечную машину, отнести одежду в стирку», передает ТАСС.

    Пелоси также заявила, что Трамп «может помиловать себя за федеральные преступления, он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов», поэтому «против него идет расследование в штате Нью-Йорк».

    В понедельник Палата представителей США призовет Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти. Телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию.

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    Путин, Алиев и Пашинян подписали совместный документ о развитии Карабаха

    11 января 2021, 18:47

    Текст: Ксения Панькова

    По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

    Как сообщил президент России, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе. Помимо этого, сформируют рабочие экспертные подгруппы, передает РИА «Новости».

    «Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации», – подчеркнул Путин.

    В свою очередь Пашинян согласился, что договоренности, достигнутые на встрече в Москве, приведут к большим гарантиям безопасности в Карабахе и помогут изменить экономический образ региона.

    При этом Алиев отметил: «прошло два месяца после прекращения огня, и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трех стран, подписавших заявление от 9–10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре – ноябре».

    Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.

    Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении рассмотрели ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудили дальнейшие шаги. Особое внимание было уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

    С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.

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    Лукашенко пошутил по поводу звонка Путину

       10 января 2021, 17:35
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    Белорусский лидер Александр Лукашенко в шутку предложил журналистке Наиле Аскер-заде соединить ее с президентом России Владимиром Путиным.

    Интервью для программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» проходило в кабинете главы республики. Ведущая спросила Лукашенко, разговаривает ли он по рабочему телефону с Путиным, на что политик предложил прямо сейчас позвонить своему коллеге. 

    Однако в итоге было решено не отвлекать президента России и проверку связи провести с секретарем Лукашенко.

    При этом президент Белоруссии назвал Путина единственным другом среди глав государств.

    Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду».

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    В Кремле начались переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

       11 января 2021, 13:59
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин в понедельник днем проводит трехсторонние переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

    Встреча проходит в Кремле. Пресс-служба администрации президента России сообщила, что переговоры было решено провести по инициативе Путина, передает РИА «Новости».

    Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву, чтобы обсудить с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе.

    Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

    С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку. 

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    Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от COVID-19

       13 января 2021, 15:28
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил со следующей недели переходить к массовой вакцинации всего населения России от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.

    «Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус 50, минус 70. У нас все гораздо проще и эффективнее работает, это можно сделать, поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Путин также назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса.

    Массовая добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Свыше 1,5 млн человек уже сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».

    Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата Центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.  

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    Путин провел совещание по обеспечению безопасности в новогодние праздники

    10 января 2021, 17:18

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности в новогодние праздники, нагорнокарабахское урегулирование, а также ситуация на Южном Кавказе, сообщила пресс-служба Кремля.

    В совещании участвовали секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин, сообщается на сайте Кремля. 

    «Первый – вопрос обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий: и новогодних, и рождественских», – сказал Путин. 

    Также на совещании обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Встреча прошла в преддверии саммита лидеров России, Армении и Азербайджана.

    «Второй вопрос – совершенно конкретный, международного характера, связанный с обеспечением мирного процесса в нагорно-карабахском урегулировании и вообще ситуацией на Южном Кавказе», – сказал Путин.

    Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут 11 января в Москве по инициативе главы российского государства.

    Сообщалось, что Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым планирует обсудить возвращение военнопленных, поиск тел погибших военнослужащих, а также судьбы пропавших без вести. Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

    Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».

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    Путин указал приоритетные задачи прокуратуры

       12 января 2021, 02:47
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин потребовал от прокуратуры жестко пресекать коррупцию, усилить борьбу с преступностью и экстремизмом, а также устранять нарушения социальных прав россиян.

    Путин заявил, что необходимо «наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое использование бюджета». Кроме того, «самого серьезного внимания требует» работа по «надзорному сопровождению реализации национальных проектов», «защите окружающей среды» и «обеспечению законности» на предстоящих выборах в Госдуму. Также «среди приоритетных задач» Путин назвал «выявление и устранение нарушений социальных прав людей, особенно наиболее уязвимых категорий граждан».

    Президент заявил, что «в каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо, принципиально, для этого у прокуратуры достаточно полномочий, ведь «ее конституционный статус был значительно усилен», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

    В 2020 году прокурорами выявлено свыше 3,5 млн нарушений федерального законодательства, по материалам проверок возбуждено почти 19 тыс. уголовных дел. Путин подчеркнул, что за каждой этой цифрой – «восстановленная правда и справедливость».

    Путин обратился к работникам и ветеранам органов прокуратуры в связи с их профессиональным праздником – 12 января отмечается День работника прокуратуры. Он поблагодарил прокуроров «за добросовестное отношение к обязанностям, за высокие профессиональные качества» и поздравил с профессиональным праздником. Путин отметил их серьезный вклад в развитие России как правового и демократического государства. Президент и в дальнейшем ждет от прокуратуры «весомых результатов».

    Напомним, одно из важнейших направлений конституционных поправок в России связано с изменениями в судебной и правоохранительной системах. Усилен контроль федерального центра и ослаблена зависимость прокуратуры от регионального (в том числе и кумовского) влияния:

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    Путин заявил о наличии предпосылок для решения конфликта в Карабахе

    11 января 2021, 14:26

    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.

    По словам Путина, посреднические усилия России были направлены на устойчивое прекращение огня в Нагорном Карабахе. «Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за то, что вы позитивно восприняли предпринятые российской стороной активные посреднические усилия, которые были направлены на то, чтобы помочь остановить кровопролитие, стабилизировать обстановку и добиться устойчивого прекращения огня», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Путин также указал, что трехстороннее соглашение по Карабаху последовательно реализуется, а во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы. «Особо хотел бы при этом отметить, что во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. Мы продолжаем регулярно сверять с партнерами, с председателями Минской группы наши действия», – сказал президент.

    «Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народа», – сказал российский лидер.

    Путин также напомнил о том, как готовился документ. «Мы с вами находились в постоянном контакте, вместе искали компромисс. Именно в результате наших общих усилий после интенсивных, в том числе, как вы помните, и ночных телефонных переговоров, 9 ноября было согласовано трехстороннее заявление, которое мы с вами подписали», – рассказал он.

    Он добавил, что признателен главе Азербайджана и премьер-министру Армении за приезд в Москву. «Я очень рад приветствовать вас в Москве и признателен вам за то, что вы откликнулись на предложение совместно обсудить ход реализации нашего трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября прошлого года и дальнейшие шаги по преодолению имеющихся проблем и налаживанию мирной жизни в регионе», – сказал Путин.

    Он также отметил, что «Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями, связывающими наши страны и народы. Поэтому мы с тревогой и искренним переживанием за судьбы людей следили за вспыхнувшим вооруженным конфликтом».

    Встреча проходит в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

    С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.

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    Путин подтвердил выполнение российскими миротворцами миссии в Карабахе

    11 января 2021, 19:06

    Текст: Ксения Панькова

    Российская миротворческая группировка в Нагорном Карабахе выполняет свои обязательства перед обеими сторонами, заявил президент России Владимир Путин.

    «Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами», – сказал Путин по итогам трехсторонних переговоров, которые прошли в Москве при участии лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в регион уже вернулось свыше 48 тысяч перемещенных лиц и беженцев.

    Ранее по итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

    Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник.

    Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

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    Путин оценил соблюдение условий соглашения по Карабаху

    11 января 2021, 19:52

    Текст: Ксения Панькова

    Условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьезных инцидентов сейчас нет, заявил президент России Владимир Путин.

    «Прежде всего хочу поблагодарить своих коллег – и президента Азербайджана, и премьер-министра Армении – за то, что они согласились приехать в Москву для того, чтобы встретиться, для того чтобы обсудить вопросы, связанные с исполнением мирного соглашения от 9 ноября прошлого года. Мы пришли к выводу, что условия соглашения в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьезных инцидентов», – сказал Путин по итогам трехсторонних переговоров, которые прошли в Москве при участии лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.

    Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

    Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

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    Путин обсудит с правительством дорожное строительство

    12 января 2021, 15:20

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин проведет 13 января совещание с правительством, в ходе которого планируется обсудить планы дорожного строительства на 2021–2023 годы, сообщила пресс-служба Кремля.

    «13 января Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет обсуждение результатов дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021–2023 годы. С докладами по этому поводу выступят заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов», – передает сообщение Кремля РИА «Новости».

    Также в ходе совещания будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления и распределения регионам более 172,3 млрд рублей на дорожную инфраструктуру. Глава правительства также заявил, что на финансирование единого плана по достижению национальных целей развития в ближайшие три года будет направлено более 39 трлн рублей.

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    Путин попросил Кравцова доложить о готовности школ к работе онлайн

    12 января 2021, 13:56

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин встретился с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым и попросил его доложить о готовности школьной системы к работе в онлайн-формате.

    «Хотел бы начать с вещей, которые сейчас актуальны и волнуют очень многих, – это вопросы готовности школьной системы, хотя бы частично, но к работе онлайн», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Он напомнил министру о планах в 2021 году полностью закончить оборудование всех школ скоростным интернетом и попросил рассказать, как идет эта работа, а также о планах министерства до 2024 года.

    Кравцов в ответ уточнил, что школы вводят формат дистанционного обучения из-за эпидситуации только точечно. «Что касается дистанционного обучения, домашнего обучения, то это была вынужденная мера в прошлом году, когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоровье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее обучение. Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное. Первого сентября школы вернулись к традиционному обучению, и сегодня точечно, если возникает необходимость, школы вводят формат дистанционного обучения», – рассказал министр.

    Он добавил, что в настоящее время создана цифровая образовательная среда, которая дополняет традиционное обучение, отвечает на вызовы и усиливает классическое образование. «Цифровая образовательная среда включает отечественную систему видеоконференцсвязи, чтобы отказаться от зарубежных аналогов, отечественную социальную сеть для общения учеников, родителей, учителей. Весь контент в цифровой образовательной среде проверен, соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами», – уточнил Кравцов.

    «Что касается задач на 2024 год, то ... первое – это строительство образовательных организаций. В прошлом году построили 828 детских садов на 122 тысячи мест, в этом году построим 767 детских садов. В прошлом году построили 277 школ на 169 тысяч мест. И с этого года начнем четырехлетний проект по строительству 1910 школ на 1 млн 200 тысяч новых мест. Важно, что мы привлекли, договорились с ВЭБом и Сбербанком о дополнительных 300 миллиардах рублей и построим на 500 школ больше», – добавил министр.

    В конце прошлого года министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что около 65% студентов и более 40% российских вузов в настоящее время обучаются дистанционно, в таком режиме работа идет почти в половине регионов России.

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    Путин попросил прокуратуру обратить внимание на нацпроекты и выборы в Госдуму

    12 января 2021, 08:39

    Текст: Алина Назарова

    Сопровождение реализации национальных проектов, защита окружающей среды и обеспечение законности на предстоящих выборах в Госдуму требуют самого серьезного внимания со стороны органов прокуратуры, заявил президент Владимир Путин в поздравлении работников прокуратуры с профессиональным праздником.

    «Самого серьезного внимания требуют и другие направления, среди них надзорное сопровождение реализации национальных проектов и защита окружающей среды, а также обеспечение законности в ходе предстоящих в этом году выборов в Государственную думу», – сказал Путин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

    Президент указал, что «в каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо, принципиально». «Полномочий и компетенций для этого у вас достаточно», – добавил глава государства.

    Кроме того, Путин заявил о необходимости «наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета».

    Глава государства также отметил, что с учетом выполнения прокуратурой важнейших функций по обеспечению прав, законных интересов граждан и государства, ее конституционно-правовой статус в прошлом году был значительно усилен, в том числе закреплены ключевые полномочия по надзору за соблюдением Конституции и исполнением законов. Он напомнил, что был установлен новый порядок назначения руководящего состава ведомства, повышены гарантии независимости и прозрачности работы прокуратуры.

    «Уверен, эти новации позволят вам эффективнее решать поставленные задачи, добиваться главного – чтобы наши граждане чувствовали, что они находятся под надежной защитой закона. Хочу поблагодарить российских прокуроров за добросовестное отношение к своим обязанностям, за высокие профессиональные качества», – сказал Путин.

    В России 12 января отмечается День работника прокуратуры.

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