Россия начала дополнительные испытания вакцины от коронавируса на животных

Россия проводит дополнительные научные испытания вакцины от коронавируса на животных для проверки ее эффективности против нового штамма, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Голикова заявила, что «мы дополнительно проводим научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными, на 200%, если можно так сказать, что это действительно так, и основания утверждать у нас есть», передает ТАСС.

«Мы сейчас на определенных животных уже проводим эти исследования», – добавила она.

Ранее Владимир Путин на совещании с правительством поручил переходить к массовой вакцинации всего населения России от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.