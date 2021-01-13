Ученые составили прогноз по коронавирусу на ближайшие десять лет

На основе анализа данных по четырем известным коронавирусам человека, вызывающим легкие симптомы простуды, американские ученые составили прогноз развития COVID-19 на ближайшее десятилетие: по их мнению, за это время SARS-CoV-2 перейдет в разряд эндемических, а иммунитет от перенесенного в детстве в легкой форме заболевания останется на всю жизнь.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scienc, передает РИА «Новости».

Анализ иммунологических и эпидемиологических данных по четырем коронавирусам человека семейства HCoV позволил ученым из Университета Эмори в Атланте и Университета штата Пенсильвания разработать модель для прогнозирования траектории SARS-CoV-2 до момента, пока он не станет эндемическим, то есть будет поддерживаться на постоянном базовом уровне в популяции населения, не подпитываясь внешними инфекциями.

Ученые отмечают, что их модель включает раздельный анализ таких компонентов иммунологической защиты, как восприимчивость к повторному заражению, ослабление болезни после повторного заражения и трансмиссивность вируса после повторного заражения, каждый из которых со временем ослабевает по-разному.

Полученные результаты позволяют произвести оценку динамики изменения тяжести заболевания для различных возрастных групп населения. Имеющиеся данные серологических исследований показывают, что первичное инфицирование всеми четырьмя эндемическими штаммами HCoV обычно происходит в раннем возрасте; при этом вырабатываются оба вида антител – краткосрочных IgM, определяющих острый ответ иммунной системы, и IgG, обеспечивающих долговременную иммунную память.

Также известно, что степень распространенности коронавирусов семейства HCoV в популяции очень высока. Данные инфекции в детстве переносят практически все в виде насморка, а затем уже больше не болеют. Случаи обнаружения антител IgM у людей старше 15 лет крайне редки.

Исследователи предполагают, что когда SARS-CoV-2 станет эндемическим, первое заражение будет происходить в возрасте от трех до пяти лет, а само заболевание – протекать с симптомами легкой простуды.

Пожилые люди если и будут болеть, то в легкой форме, так как сформировавшиеся в детстве антитела обеспечат им иммунную защиту.

Широкомасштабная вакцинация, по мнению ученых, станет не нужна, так как вакцины вызывают лишь кратковременную защиту от повторного заражения.

Однако подчеркивается, что на данный момент вакцинирование необходимо. Вакцины снижают тяжесть заболевания и формируют массовый иммунный ответ, от которого зависит, как быстро COVID-19 перейдет в разряд эндемических заболеваний.

Авторы исследования предполагают, что в будущем вакцинацию отменят постепенно, сохраняя ее на более длительный срок для определенных возрастных групп.

Кто это будет – пожилые люди или, наоборот, дети – можно будет сказать только спустя некоторое время на основе анализа динамики развития заболевания.

Ранее был сделан прогноз по жертвам от коронавируса в 2021 году.