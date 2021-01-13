Путин призвал не успокаиваться на фоне снижения заболеваемости COVID в России

Победить новый коронавирус в мире пока не удается, хотя в России наблюдается некоторое снижение заболеваемости, однако это не должно успокаивать, заявил глава государства Владимир Путин.

Путин заявил на совещании с правительством, что «в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные», передает РИА «Новости».

«Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в России. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», – подчеркнул он.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 22 850 новых случаев коронавируса. Накануне, 12 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22 934.

Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 84.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.