Сакартвело и Лиетува обменялись благодарностями за отказ от «русских» названий Новосибирский театр расторг контракт с грузинской балериной 13 января 2021, 15:10 Текст: Алина Назарова

Руководство Новосибирского театра оперы и балета расторгло контракт с 57-летней грузинской примой-балериной Ниной Ананиашвили после появления в соцсетях Грузии резкой критики этого назначения. «В результате переговоров художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили принято решение о расторжении ранее заключенного контракта по соглашению сторон», – сообщили порталу НГС в пресс-службе театра. Ранее театр приостановил действие заключенного с артисткой контракта после преждевременного появления в Сети информации о ее назначении. «Руководство театра считает, что оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу – крайняя степень неуважения к артистам труппы. Поэтому мы вынуждены приостановить действие контракта, заключенного с артисткой, до выяснения всех обстоятельств появления данной информации в публичном пространстве», – сообщило руководства НОВАТа. В конце 2020 года Ананиашвили дала устное согласие на предложение возглавить труппу Новосибирского театра оперы и балета. Такое решение балерины подверглась резкой критике в социальных сетях Грузии. Кроме того, экс-президент Грузии, глава украинского Исполкома реформ Михаил Саакашвили заявил о неприемлемости решения Ананиашвили, которая также является крестной матерью одного из его сыновей. Кроме того, пуанты Нино Ананиашвили, приобретенные на аукционе, выбросила в мусор журналистка просаакашвилевского телевидения «Мтавари архи» («Главный канал») Майя Ломидзе. Сама Нино Ананиашвили, которая сказала, что также продолжит работать в Тбилисском Театре оперы и балета, заявила, что «готова к нападкам». По ее словам, «искусство не должно быть настолько политизировано».

Российский Twitter ответил на жалобу Украины об «украденном» конструкторе Королеве 13 января 2021, 01:29

Фото: "Жил-был пёс",Союзмультфильм

Текст: Антон Антонов

Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес…» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева. В официальном Twitter-аккаунте Украины в ответ на российское сообщение о дне рождения Королева появилось сообщение: «Внимание, воровство!». Украинская сторона заявила, что Королев «называл себя украинцем», родился и учился на Украине. «Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань», – говорится в сообщении. В аккаунте России (авторы аккаунта связывают себя с МИД России и публикуют ссылку на сайт российского дипведомства в описании профиля) появился шутливый ответ: «Правда «Внимание, воровство» или же Украина начала дорожить советским наследием?». Сообщение сопровождается гифкой из мультфильма киностудии «Союзмультфильм», снятого по мотивам украинской народной сказки, передает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский». Россия ответила на требования Польши вернуть обломки самолета Качиньского 13 января 2021, 11:00

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Требования Польши вернуть находящиеся в России обломки разбившегося в 2010 году под Смоленском самолета президента Леха Качиньского беспочвенны, поскольку следственные действия еще не завершены, заявил директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин. «МИД России и иные профильные ведомства уже неоднократно заявляли, что до момента завершения в России следственных действий, которые проводятся в том числе на основании все новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения вещественные доказательства должны находиться на территории Российской Федерации», – напомнил дипломат, передает РИА «Новости». Он напомнил, что в соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф вещественные доказательства передаются только после завершения следственных действий. «В этой связи попытки польской стороны апеллировать к международному праву, добиваясь возвращения обломков президентского Ту-154 в Польшу, абсолютно беспочвенны», – резюмировал дипломат. Тяпкин также сообщил, что Генпрокуратура России пока не получила от Польши ответа на запрос о стенограмме разговора президента Леха Качиньского перед крушением самолета под Смоленском в 2010 году. «Генеральная прокуратура России в рамках запроса о правовой помощи обратилась к польской стороне с просьбой о предоставлении копий стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшимся непосредственно перед авиакатастрофой. Насколько мне известно, ответ пока не получен. Рассчитываем, что эти материалы помогут пролить дополнительный свет на обстоятельства трагедии, случившейся 10 апреля 2010 года», – сообщил дипломат. В конце прошлого года о факте разговора между братьями Качиньскими написали польские СМИ. По их данным, Качиньский говорил с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем «затрагивался один из аспектов осуществления полета». Бывший польский судья Войчех Лончевский заявил, что если бы общественность узнала о содержании разговора братьев Качиньских, то «совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года». После появления публикаций Россия запросила у Польши стенограмму разговора Качиньского с братом перед авиакатастрофой. Кроме того, бывший председатель польской госкомиссии по расследованию авиационных происшествий, участник расследования смоленской катастрофы Мачей Ласек также призвал обнародовать стенограмму последнего разговора братьев Качиньских. Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли. США усмотрели угрозу со стороны России для поставок вакцины 12 января 2021, 23:30

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина утверждает, что Россия и Китай якобы угрожают цепям поставок, которые связаны с разработкой и распространением вакцины от коронавируса в США. Он сообщил, что его ведомство «тесно взаимодействует с армией, с минздравом» США, чтобы «облегчить безопасную транспортировку и защиту» вакцины. При этом Эванина заявил, что «противники» США «пытаются нарушить эту цепь поставок». На вопрос, о том, какие конкретно «противники» вызывают у него наибольшее беспокойство, Эванина ответил: «Я бы сказал, что сейчас (это) Китай и Россия», – передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Директора центра контрразведки спросили, фиксировали ли спецслужбы какое-либо участие иностранных лиц в беспорядках в Конгрессе. Он заявил, что были «агрессивные действия противников, начиная с протестов после убийства Джорджа Флойда и заканчивая коронавирусом и процессом выборов». Эти действия, заявил Эванина, «продолжаются и сейчас». По словам главы ведомства, в контрразведке «не ожидают, что они снизят активность». «Я хочу сказать им, чтобы они не думали, что наша нынешняя внутренняя уязвимость является свидетельством слабости, – добавил Эванина. – Мы очень внимательно за ними следим, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы снизить угрозу». Эванина также заявил, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы американского президента в 2020 году: «Я смотрел разведданные каждый день: из России, Китая, Ирана и других. И я видел угрозу. Я верю, что все три страны были заинтересованы во вмешательстве и пытались повлиять на наши выборы», – передает РИА «Новости». В декабре профильный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США одобрил использование вакцины Moderna от коронавируса. Перед этим была одобрена вакцинация с использованием вакцины Pfizer и BioNTech. Интерпол выдал ордер на арест россиян по делу о взрыве в бейрутском порту 12 января 2021, 18:21

Фото: ALI HAIDER/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Интерпол санкционировал арест двух российских граждан Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева по делу о взрыве в порту Бейрута, об этом сообщают информационные агентства. Прокошев был капитаном сухогруза Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик, Гречушкин был владельцем судна, передает РИА «Новости». Ранее журналисты OCCRP провели расследование, они пришли к выводу, что Гречушкин не был владельцем судна, на самом деле им владел киприот Хараламбос Маноли. В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры. В России запланировали сверхраннюю проводку танкеров с СПГ по Севморпути из-за всплеска цен на газ в Азии 13 января 2021, 09:46

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

НОВАТЭК и Росатом воспользуются резким взлетом спотовых цен на СПГ в Азии и уже в феврале начнут сверхраннюю проводку танкеров со сжиженным газом по восточному сектору Севморпути в сопровождении ледокола. НОВАТЭК и «Росатом» в феврале могут запустить ледокольную проводку СПГ-танкеров с завода «Ямал СПГ» по восточному маршруту Севморпути. Традиционно навигация в восточном секторе СМП заканчивается в декабре и начинается во второй половине мая. Между тем НОВАТЭК уже отправил два пробных груза по этому маршруту без сопровождения ледокола: 5 января из Сабетты на Ямале вышел танкер «Кристоф де Маржери», а 6 января – «Николай Евгенов». Навстречу им из китайского Тяньцзиня идет танкер «Николай Зубов». НОВАТЭК, по данным «Коммерсанта», планирует еще несколько новых прямых рейсов в Азию этой зимой. Как пояснили в Росатоме, сейчас газовозы совершают рейсы без ледокольной проводки с помощью автоматизированной системы управления Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот», который круглосуточно предоставляет судам информацию о ледовой и навигационной обстановке в акватории СМП. «Но в ближайшее время без ледокольной поддержки будет не обойтись, поэтому планируются сверхранние проводки судов при помощи атомоходов в восточном направлении СМП», – пояснили в компании. В 2020 году НОВАТЭК с учетом ранних сроков открытия СМП и наличия у «Ямал СПГ» 15 газовозов ледового класса Arc7, как и планировал, удвоил число прямых отправок в Азию. Всего «Ямал СПГ» отправил по Севморпути на восток 36 грузов (около 2,54 млн тонн СПГ) против 17 танкеров в 2019 году (1,2 млн тонн). В 2021 году, по планам компании, число прямых рейсов в Азию останется примерно на уровне 2020 года. Интерес НОВАТЭКа к высокорисковым и ранним рейсам по Севморпути усиливает уникальный всплеск цен на СПГ в Азии, вызванный дефицитом предложения в регионе на фоне холодов. Так, индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых поставок СПГ в Северо-Восточную Азию, 12 января достиг нового пика в 28,2 доллара за MMBtu (1015,2 доллара за тыс. кубометров), то есть азиатские индексы превысили европейский бенчмарк TTF почти в четыре раза. Трейдер Trafigura сообщил о твердых заявках по 28,2 доллара за MMBtu за груз с поставкой в Инчхон (Южная Корея) 1–2 февраля и 30,7 доллара MMBtu (1105,2 доллара за тыс. кубометров) за поставку DES 12–16 февраля в китайский порт Таншань. Напомним, 26 октября президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, согласно которой «значение Северного морского пути как транспортного коридора мирового значения, используемого для перевозки национальных и международных грузов, будет возрастать». «Украинский патриот» объяснил неготовность уехать из Крыма 13 января 2021, 08:49 Текст: Евгения Шестак

Пенсионер из Крыма, назвавший себя «украинским патриотом», заявил, что мечтает переехать на Украину, но не делает этого из-за многократного роста тарифов на услуги ЖКХ. «Я хотел бы переехать, но как я буду жить там на 1700 гривен (около 4,5 тыс. рублей)? Здесь у меня двухкомнатная квартира, горит газовый котел днем и ночью. Я его не выключаю. Сегодня я заплатил 700 рублей за отопление и 300 за свет. Экономика – единственная причина, по которой я не могу переехать на Украину, потому что я там не выживу», – заявил мужчина в эфире украинского телеканала «НАШ». Он назвал себя «патриотом Украины» и уточнил, что в России получает минимальную пенсию в размере 9,5 тыс. рублей, а их общий доход с женой составляет 20 тыс. рублей. По его словам, за газ, электроэнергию, Интернет и ремонт дома он платит ежемесячно не более 3 тыс. рублей без всякой экономии. Также пенсионер рассказал, как похорошел Крым после возвращения в состав России. Повсеместно на полуострове идет ремонт инфраструктуры, пояснил крымчанин. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. В интервью интернет-изданию «Обозреватель» он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым Украине, заведомо бесперспективны. Сакартвело и Лиетува обменялись благодарностями за отказ от «русских» названий 12 января 2021, 17:44 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария во вторник принял литовского посла Андриуса Калиндраса и, в частности, поблагодарил за то, что Государственная комиссия по литовскому языку официально переименовала Грузию в Сакартвело (Sakartvelas), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Это решение было принято Вильнюсом еще в 2018 году, однако официальное переименование произошло в начале этого года. Тогда же Грузия решила называть Литву «Лиетувой». Гахария и Калиндрас отметили, что между двумя странами сложились «особые дружеские» отношения. Вильнюс обещал полную поддержку Тбилиси в евроинтеграции. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили в свое время лично просил литовцев отказаться от «русской версии» названия его страны. Несколько лет назад Япония, которая использовала фонетическую транскрипцию слова «Грузия» – «Гурудзиа» по просьбе Тбилиси перешла на «Джорджию». Так Грузию сейчас именуют подавляющее большинство стран-членов ООН. Из-за этого Грузию часто путают с американским штатом Джорджия. Устоявшееся в русском и некоторых других языках название «Грузия» происходит от арабо-персидского и сирийского Гурджан или Гурзан. Минсельхоз США заявил о рекордном урожае пшеницы в России 12 января 2021, 22:47

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Урожай пшеницы в России в 2020 году оценивается в рекордные 85,3 млн тонн, заявил минсельхоз США в январском обзоре. Ведомство в январе представило оценку на 2020–2021 сельскохозяйственный год, который продлится с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года, то есть в обзоре идет речь об оценке урожая в 2020 календарном году. Отметим, что минсельхоз США в своих оценках не учитывает урожай Крыма, передает РИА «Новости». Ведомство считает урожай пшеницы рекордным, так как в 2017–2018 сельхозгоду (2017 календарном году) он оценивался Вашингтоном в 85,167 млн тонн. При этом декабрьская оценка урожая 2020 года составляла 84 млн тонн, но в январском обзоре американское ведомство заявило уже о «рекордных 85,3 млн тонн, что на 2% больше (оценки) предыдущего месяца и на 16% больше, чем в предыдущем году». 59,8 млн тонн приходится на долю озимой пшеницы, 25,5 млн тонн – яровой. При этом минсельхоз США снизил прогноз по экспорту российской пшеницы до 39 млн тонн с 40 млн тонн. Сокращение прогноза связано с введением правительством России экспортной квоты на зерно и пошлины на пшеницу с 15 февраля по 30 июня 2021 года. В обзоре минсельхоза США говорится, что «Россия была крупнейшим экспортером пшеницы в сезонах 2017–2018 и в 2018–2019 и, как ожидается, вернется к тому, чтобы снова стать лидирующим экспортером в сезоне 2020–2021, несмотря на эти новые меры, искажающие торговлю, которые оказали давление на рост мировых цен». Напомним, российская Федеральная служба государственной статистики сообщила, что Россия в 2020 году собрала второй по объемам урожай зерна в отечественной истории после рекордного 2017 года. Ожидается, что валовой сбор пшеницы также станет вторым по величине в истории. По предварительной оценке Росстата, валовый сбор пшеницы в России в 2020 году составил 85,873 миллиона тонн. Россия ввела тарифную квоту на экспорт зерна и экспортную пошлину на пшеницу. «Голос Америки» отстранил от работы журналистку за острые вопросы Помпео 12 января 2021, 20:49

Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Руководство радиостанции «Голос Америки» наказало своего корреспондента Пэтси Видакусвару, которая попыталась задать острые вопросы госсекретарю США Майку Помпео на его встрече с коллективом этого средства массовой информации, финансируемого из американского госбюджета. Журналистка отстранена от дальнейшего освещения деятельности Белого дома. Видакусвара до настоящего времени была старшим корреспондентом радиостанции при Белом доме. Распоряжение об отстранении выдал директор радиостанции Роберт Райли. Теперь журналистку переводят на другой участок работы. От комментариев относительно произошедшего пресс-служба «Голоса Америки» отказалась, передает ТАСС, цитируя сообщение The Washington Post. Между тем ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, осудила решение руководства радиостанции, поскольку считает, что в данном случае нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, по сути, нанесла удар по «свободе слова». «Перевод «Голосом Америки» Пэтси Видакусвары на другую работу за то, что она выполняла свои должностные обязанности, задавала вопросы – это оскорбление тех самых идеалов, о которых госсекретарь Помпео рассуждал в понедельник в своей речи [перед коллективом радиостанции]», – цитирует издание заявление ассоциации, которое от имени правления распространил ее президент Зик Миллер. Видакусвара пыталась спросить у главы американского внешнеполитического ведомства, какие действия он предпринимает для восстановления репутации США. Также она хотела поинтересоваться, сожалеет ли он о своих недавних высказываниях относительно «второй администрации Трампа», когда было понятно, что победу на состоявшихся в ноябре президентских выборах одержал Джозеф Байден. В залоге у России оказался газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей 13 января 2021, 11:14 Текст: Алина Назарова

У российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» оказались в залоге активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд рублей, следует из отчетности фонда за 2019 год. Из документов следует, что активы заявлены в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF. По условиям сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem, а также некоторых украинских и европейских предприятий, пишет РБК. Помимо акций, в залоге оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость в отчетности оценили примерно в 98 млрд рублей. «Фонд промышленных активов» был учрежден госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 году, но был выведен за пределы группы ВЭБа и сейчас независим от ВЭБ.РФ. Фонду, созданному для реструктуризации плохих активов, были проданы проблемные кредиты, предоставленные ВЭБом до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование украинских металлургических предприятий, в том числе в Донбассе. Кредит на 548 млрд рублей для выкупа прав требования по этим украинским активам фонду предоставил ВЭБ. На тот момент этот заем составлял почти 29% общего кредитного портфеля ВЭБа. Под кредит были выданы госгарантии на такую же сумму. Выбраны имена для двух новых подводных атомных ракетоносцев 12 января 2021, 18:16 Текст: Ксения Панькова

Севмаш (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построит еще два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин», рассказал генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. Будниченко в интервью журналу «Завод» рассказал, что Севмаш построит еще два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Контракт на их строительство был заключен в 2020 году. Он уточнил, что сейчас на верфи в разной степени готовности находятся четыре атомные подводных лодки проекта «Борей-А». Один из атомоходов – «Князь Олег», который был выведен из эллинга в июле 2020 года. Сейчас он проходит достройку и заводские испытания у одной из набережных «Севмаша». На стапеле также ведется строительство подлодки проекта «Ясень-М» – «Воронеж» и «Владивосток». «Владивосток» и «Воронеж» – это корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми дальнейшее развитие подводного флота. На сегодняшний день «Севмаш» строит восемь атомных подводных крейсеров этого проекта», – пояснил Будниченко. Он напомнил, что продолжается строительство подлодки «Хабаровск», проводятся испытания атомного подводного крейсера «Белгород», ведутся работы по созданию современного докового комплекса. «Серьезный фронт работ развернут по ремонту и модернизации крейсера «Адмирал Нахимов». После модернизации он станет флагманом российского ВМФ», – отметил он. По его словам, выполняются контракты по военно-техническому сотрудничеству: по сервисному обслуживанию авианосца «Викрамадитья» (ВМС Индии), а также по сервисному обслуживанию атомных подводных лодок четвертого поколения в местах базирования кораблей. «В портфеле заказов Севмаша есть и гражданские заказы: ведется стабильная работа по изготовлению конструкций для опорного основания ледостойкой стационарной платформы «А», – добавил Будниченко. В декабре сообщалось, что главное командование ВМФ России планирует к концу 2023 года ввести в состав подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов семь атомных подводных лодок (АПЛ) «Антей» проектов 949А и 949АМ. Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео 13 января 2021, 09:09

Фото: Державна прикордонна

служба України/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Госпогранслужба Украины опубликовала видео с украинцем, который за рулем внедорожника пытался прорваться в Крым через контрольно-пропускной пункт «Чонгар». Инцидент произошел в понедельник, 11 января. Представитель ведомства отметил, что 29-летний житель Запорожья на автомобиле Nissan, подъехав на пропускной пункт, закрылся в машине и не давал пограничникам возможности осмотреть транспортное средство, сообщается на сайте ведомства. На выездном шлагбауме мужчина дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки, после чего был задержан. В частности, на кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как пограничники окружили машину, а один из силовиков попытался открыть дверь иномарки. Nissan сдал назад и врезался в шлагбаум, после чего мужчину вытащили из иномарки. Когда силовики вели украинца, он вел себя агрессивно и угрожал им. В итоге водителя привлекли к административной ответственности и передали полиции. Ему вменили неповиновение законному распоряжению военнослужащих погранслужбы. Ранее крымские пограничники задержали гражданина Украины, который попытался пересечь государственную границу в обход пунктов. Россия ввела запрет на ввоз птицы из Франции и Германии 12 января 2021, 16:45 Текст: Абдулла Шакиров

Россельхознадзор расширил ограничения на импорт птицеводческой продукции из Франции и Германии. Мера вызвана ухудшением ситуации с птичьим гриппом в европейских республиках. Запрет введен с 12 января на ввоз птицы из французского департамента Жер и германских районов Северо-Западный Мекленбург, Передняя Померания – Грайфсвальд, Шпере-Нейсе и города Лейпциг, передает РИА «Новости». Как уточняется в сообщении, запрет распространяется на живую птицу, мясо птицы, готовую мясную продукцию из птицы, а также все виды птицеводческой продукции, содержащие в своем составе продукты переработки птицы. Исключение составляют продукция, обработка которой обеспечивает разрушение вирусов гриппа птиц. Кроме того, введен запрет на импорт кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением продукции растительного происхождения или химического и микробиологического синтеза) и бывшего в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Также запрещен транзит через Россию живой птицы и инкубационного яйца с указанных территорий. В ноябре прошлого года Россия ввела запрет на ввоз птицеводческой продукции из Польши. Вооруженные силы США сделали заявление по поводу штурма Капитолия 13 января 2021, 02:06 Текст: Антон Антонов

Комитет начальников штабов вооруженных сил США осудил беспорядки в Вашингтоне и заявил, что Джо Байден станет 46-м главнокомандующим. В заявлении говорится, что беспорядки в Капитолии «противоречат принципу верховенства права». Как указывает КНШ, «право на свободу слова и собраний» не означает, что можно «прибегать к насилию, подстрекательству к мятежу или восстанию». Беспорядки, по мнению военных, «стали прямым нападением на Конгресс США, здание Капитолия и конституционный процесс». КНШ заявил, что военные «должны воплощать ценности и идеалы страны», поддерживать и защищать конституцию. Комитет заявил, что Байден «вступит в должность и станет 46-м главнокомандующим». «Любые действия, направленные на срыв конституционного процесса, противоречат не только нашим традициям, ценностям и присяге, но и закону», – приводит ТАСС текст заявления. Напомним, CNN назвала обращение КНШ «крайне редким случаем», так как комитет «стремится держаться в стороне от всего, что может иметь признаки политической деятельности». На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Финляндии выявили восемь случаев серьезных побочных эффектов от вакцины Pfizer 12 января 2021, 19:55 Текст: Ксения Панькова

Восемь случаев возникновения побочных эффектов после вакцинирования от COVID-19 препаратом производства Pfizer/BioNTech зафиксировали в Финляндии, три из них с серьезными осложнениями, сообщила телекомпания Yule со ссылкой на финское Агентство по разработкам в медицинской сфере (Fimea) По информации, поступившей в ведомство, в трех случаях речь идет о серьезных осложнениях – аллергической реакции или анафилактическом шоке. По оценкам агентства, такое число уведомлений о побочных эффектах было ожидаемым, однако прогнозировать, что будет в дальнейшем, там пока не могут, передает ТАСС. Как сообщил финский Национальный институт здравоохранения и социального развития, к настоящему моменту в Финляндии 45 тыс. человек получили первую дозу вакцины. Вакцинация всего населения Финляндии от коронавируса, по оценкам института, может продлиться весь 2021 год. К лету страна получит 5-7 млн доз вакцины, которой будут привиты 2,5-3,5 млн человек (из порядка 5,5 млн). Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, началась в Финляндии 27 декабря 2020 года, другие вакцины в страну пока не поставлялись. Сообщения о гибели людей, привившихся вакциной от коронавируса компании Pfizer, ранее поступали из разных стран. Так, в США погибли шесть человек. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Добавим также, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии при вакцинации по ошибке получили пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.