Греция опровергла сообщения об обязательной прививке от COVID для путешествий

Вакцинация от коронавируса не будет обязательным условием для путешествий, однако сделавшие прививку от СOVID-19 будут путешествовать без проблем и формальностей, заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.

Теохарис заявил в эфире телеканала Attica, комментируя предложение ввести в Евросоюзе (ЕС) единый цифровой сертификат вакцинации, что «вакцина не будет обязательным условием для путешествия», передает РИА «Новости».

Однако те, кто был вакцинирован от COVID-19, смогут совершать путешествия в Грецию без проблем, без карантина и тестов, а также формальностей, которые будут сопровождать туристов, путешествующих без вакцинации.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил ЕС ввести стандартный цифровой сертификат вакцинации для обеспечения свободы передвижения. Он надеется решить этот вопрос до начала туристического сезона.

По его мнению, это будет способствовать возобновлению свободного передвижения, необходимого для нормализации экономической деятельности.

По его словам, речь не идет о том, чтобы сделать вакцинацию обязательной, но люди, прошедшие вакцинацию, должны иметь возможность свободно путешествовать.

Ранее в Греции обнаружили «британский» штамм коронавируса.

Между тем в турсекторе предсказали появление нового вида путешествий – «коронавирусные», в которых переболевшие инфекцией люди смогут восстановить иммунитет и укрепить организм.