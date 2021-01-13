Гинцбург опроверг поставку «Спутника V» в другие страны за счет мощностей внутри России В Госдуме предложили выплачивать пенсию новой категории граждан ФСБ обезвредила банду в Петербурге 13 января 2021, 12:59 Текст: Алексей Дегтярев

Сотрудники ФСБ и ГСУ МВД выявили организованную преступную группу, занимавшуюся разбойными нападениями и вымогательствами в Петербурге, сообщила пресс-служба управления ФСБ по городу и области. «В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий... пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к совершению разбойных нападений и вымогательств», – цитирует сообщение спецслужбы РИА «Новости». По этим данным, задержали предполагаемого лидера ОПГ. Из его квартиры изъяли значимые для расследования дела о разбое и вымогательстве документы. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемому. В декабре ФСБ задержала в 13 регионах России 28 подпольных оружейников. Правоохранительные органы ликвидировали 11 подпольных мастерских.

