Названа причина аварии автобуса с украинцами в Ростовской области

Авария с автобусом в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» могла произойти из-за сильного бокового ветра, в самом автобусе ехали граждане Украины.

«Очень сильный боковой ветер (стал причиной аварии – прим. ВЗГЛЯД). Автобус опрокинуло», – заявил представитель регионального управления ГИБДД, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что число погибших в результате ДТП увеличилось. «Под автобусом обнаружили тело еще одной женщины. Всего двое погибли, трое пострадали», – сказал представитель ведомства.

В региональной прокуратуре сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Между тем источник в экстренных службах сообщил, что в автобусе были граждане Украины. По этим данным, автобус Mercedes ехал из Москвы в Луганск, в нем были 15 человек. Он упал в кювет.

Отмечается, что движение транспорта на двух трассах в Ростовской области ограничили из-за снегопада, порывистого ветра и плохой видимости, указал представитель ГИБДД. «Введены ограничения для движения пассажирского транспорта на автодорогах в Морозовском и Кашарском районах области», – сказал он.

Движение ограничено на автодорогах Морозовск-Цимлянск-Волгодонск (с 0 по 62 километр) и Кашары-Первомайское-Милютинская-Морозовск (с 0 по 113 километр).

В региональном ГУ МЧС сообщили, что гололед, сильный ветер и снегопад в Ростовской области сохранится до четверга. «С 11-13 часов и до конца суток 13 января, а также ночью и утром 14 января местами по северной половине Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: гололед в сочетании с сильным восточным и юго-восточным ветром 15-20 метров в секунду», – предупредили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в аварии в Ростовской области с автобусом погиб один мужчина, трех женщин доставили в больницу. Еще двух отпустили на амбулаторное лечение.