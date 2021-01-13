Украинцы пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области
13 января 2021, 11:25
Текст: Наталья Ануфриева
По предварительным данным, в опрокинувшемся маршрутном автобусе на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области находились граждане Украины, заявил представитель экстренных служб региона.
Источник заявил, что, по предварительной информации, «в автобусе находились граждане Украины», всего там было 15 человек, передает РИА «Новости».
В числе пострадавших есть один ребенок.
Между тем в пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что число погибших в ДТП увеличилось до двух человек, передает ТАСС.
«Возбуждено дело. Прокуратура взяла на контроль ход расследования», – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что маршрутный автобус опрокинулся под Ростовом, один человек погиб.