Эксперт указал на безграмотность заявления Помпео о базе «Аль-Каиды» в Иране

«Есть большие сомнения в достоверности сказанных Помпео слов, так как Иран – шиитское государство, а «Аль-Каида» – организация суннитского толка», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал заявление главы Госдепа Майка Помпео, в котором тот назвал Иран «местом постоянного базирования» террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) и «новым Афганистаном». «Слова Помпео отражают скорее его личную повестку дня, чем планы администрации уходящего президента Дональда Трампа. Понятно, что самому Трампу сейчас не до внешней политики. Он занимается внутренними делами», – полагает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Помпео, по словам политолога, «возможно, пытается застолбить неоконсервативную повестку дня во внешней политике с учетом своих личных планов и перспектив дальнейшей политической карьеры». «Он не скрывает своих амбиций. Помпео, скорее всего, будет баллотироваться в Конгресс или участвовать в праймериз президентских выборов 2024 года», – считает эксперт. «Однако, – добавил Кортунов, – и сам Трамп стремится максимально затруднить для новой администрации смену политического курса, в том числе и на иранском направлении. Но насколько за этими высказываниями последуют действия, сравнимые, например, с устранением генерала Касема Сулеймани, трудно сказать. Времени на это остается все меньше. К тому же, есть сомнения, что потенциальные исполнители готовы выполнять приказы из Белого дома или от госсекретаря». Также есть большие сомнения в достоверности сказанных Помпео слов, отметил собеседник. Кортунов напомнил, что Иран – шиитское государство, а «Аль-Каида» – организация суннитского толка. «Никогда иранское руководство не было замечено в поддержке «Аль-Каиды», – подчеркнул он. При этом каких-то антииранский действий со стороны уходящей администрации США исключать все же нельзя, считает эксперт. «Это касается усиления санкционного давления или принятия решений, которые команде Байдена будет сложно повернуть вспять. Хотя возможности для этого сокращаются. За оставшееся время трудно подготовить что-то серьезное», – рассуждает Кортунов. При новой администрации США, по прогнозу политолога, «политика в отношении Ирана будет смягчаться, но речь не идет о полном пересмотре текущей стратегии». «Избранный глава Соединенных Штатов будет искать компромиссы, чтобы, с одной стороны, начать восстановление отношений с Ираном и вернуть его в ядерное соглашение, а с другой – продолжать оказывать на него давление. Ведь помимо ядерной программы претензии к Ирану касались и его баллистической программы и, главное, регионального поведения Ирана на Ближнем Востоке», – заключил Кортунов. Накануне госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он якобы стал прибежищем запрещенной в России «Аль-Каиды». По его словам, руководство террористической группировки живет в Тегеране и «делает все то, что делало ранее в Афганистане и Пакистане». По мнению МИД России, заявление Помпео является бездоказательным. «Такое впечатление, что господин Помпео под занавес (президентства Дональда Трампа) хочет что-нибудь еще сделать, чтобы уязвить Иран. Но это абсолютно бездоказательно и необоснованно», – цитирует директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова РИА «Новости». Дипломат добавил, что у Москвы нет информации о возможных связях Тегерана с «Аль-Каидой». Также на бездоказательность заявлений Помпео указали аналитики крупных международных изданий, включая Al Jazeera и New York Times. Напомним, власти Соединенных Штатов рассматривают возможность применения военной силы для предотвращения получения Ираном ядерного оружия. Помпео сравнивал власти Ирана с нацистами. При этом в среду стало известно о том, что визит Помпео в Европу отменен, так как высокопоставленные европейские официальные лица не захотели с ним встречаться.

Российский Twitter ответил на жалобу Украины об «украденном» конструкторе Королеве 13 января 2021, 01:29

Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес…» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева. В официальном Twitter-аккаунте Украины в ответ на российское сообщение о дне рождения Королева появилось сообщение: «Внимание, воровство!». Украинская сторона заявила, что Королев «называл себя украинцем», родился и учился на Украине. «Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань», – говорится в сообщении. В аккаунте России (авторы аккаунта связывают себя с МИД России и публикуют ссылку на сайт российского дипведомства в описании профиля) появился шутливый ответ: «Правда «Внимание, воровство» или же Украина начала дорожить советским наследием?». Сообщение сопровождается гифкой из мультфильма киностудии «Союзмультфильм», снятого по мотивам украинской народной сказки, передает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский».

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина утверждает, что Россия и Китай якобы угрожают цепям поставок, которые связаны с разработкой и распространением вакцины от коронавируса в США. Он сообщил, что его ведомство «тесно взаимодействует с армией, с минздравом» США, чтобы «облегчить безопасную транспортировку и защиту» вакцины. При этом Эванина заявил, что «противники» США «пытаются нарушить эту цепь поставок». На вопрос, о том, какие конкретно «противники» вызывают у него наибольшее беспокойство, Эванина ответил: «Я бы сказал, что сейчас (это) Китай и Россия», – передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Директора центра контрразведки спросили, фиксировали ли спецслужбы какое-либо участие иностранных лиц в беспорядках в Конгрессе. Он заявил, что были «агрессивные действия противников, начиная с протестов после убийства Джорджа Флойда и заканчивая коронавирусом и процессом выборов». Эти действия, заявил Эванина, «продолжаются и сейчас». По словам главы ведомства, в контрразведке «не ожидают, что они снизят активность». «Я хочу сказать им, чтобы они не думали, что наша нынешняя внутренняя уязвимость является свидетельством слабости, – добавил Эванина. – Мы очень внимательно за ними следим, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы снизить угрозу». Эванина также заявил, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы американского президента в 2020 году: «Я смотрел разведданные каждый день: из России, Китая, Ирана и других. И я видел угрозу. Я верю, что все три страны были заинтересованы во вмешательстве и пытались повлиять на наши выборы», – передает РИА «Новости». В декабре профильный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США одобрил использование вакцины Moderna от коронавируса. Перед этим была одобрена вакцинация с использованием вакцины Pfizer и BioNTech. Интерпол выдал ордер на арест россиян по делу о взрыве в бейрутском порту 12 января 2021, 18:21

Интерпол санкционировал арест двух российских граждан Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева по делу о взрыве в порту Бейрута, об этом сообщают информационные агентства. Прокошев был капитаном сухогруза Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик, Гречушкин был владельцем судна, передает РИА «Новости». Ранее журналисты OCCRP провели расследование, они пришли к выводу, что Гречушкин не был владельцем судна, на самом деле им владел киприот Хараламбос Маноли. В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры. В Совфеде главу МИД Украины назвали «предателем народа» из-за заявления о вакцине «Спутник V» 12 января 2021, 13:30

«У тех, кто делает столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя отказ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы от использования российской вакцины «Спутник V» по идеологическим соображениям. «Кулеба является ставленником евро-атлантических структур и выполняет задания своих хозяев по дискредитации России. Очень глупо обвинять нашу страну в навязывании своей идеологии после того, как мы просто поддержали очень здравые предложения главы украинской оппозиционной партии Виктора Медведчука. Более того, российским «Спутником V» украинские элиты сами давно прививаются, покупая его через третьи руки и полностью наплевав на свой народ», – рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Клинцевич подчеркнул, что российская вакцина от COVID-19 уже показала свою эффективность и относительно невысокую стоимость по сравнению с препаратами других стран. «Переговоры о поставке вакцины ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения», – отметил собеседник. Именно поэтому, считает Клинцевич, украинские власти еще некоторое время «покричат», но затем «положительный результат все же будет достигнут». «Те, у кого сейчас уже есть российская вакцина, скоро станут хозяевами в своих регионах: в Латинской Америке – это Бразилия и Венесуэла, в Европе – Венгрия, на постсоветском пространстве таким лидером уже является Россия и сотрудничающие с нами страны. А у тех людей, которые делают столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заключил сенатор. Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана. «Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – сказал министр. Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность». «Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба. Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников. Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев. Напомним, в октябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. При этом «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», подчеркнул президент.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария во вторник принял литовского посла Андриуса Калиндраса и, в частности, поблагодарил за то, что Государственная комиссия по литовскому языку официально переименовала Грузию в Сакартвело (Sakartvelas), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Это решение было принято Вильнюсом еще в 2018 году, однако официальное переименование произошло в начале этого года. Тогда же Грузия решила называть Литву «Лиетувой». Гахария и Калиндрас отметили, что между двумя странами сложились «особые дружеские» отношения. Вильнюс обещал полную поддержку Тбилиси в евроинтеграции. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили в свое время лично просил литовцев отказаться от «русской версии» названия его страны. Несколько лет назад Япония, которая использовала фонетическую транскрипцию слова «Грузия» – «Гурудзиа» по просьбе Тбилиси перешла на «Джорджию». Так Грузию сейчас именуют подавляющее большинство стран-членов ООН. Из-за этого Грузию часто путают с американским штатом Джорджия. Устоявшееся в русском и некоторых других языках название «Грузия» происходит от арабо-персидского и сирийского Гурджан или Гурзан. Минсельхоз США заявил о рекордном урожае пшеницы в России 12 января 2021, 22:47

Урожай пшеницы в России в 2020 году оценивается в рекордные 85,3 млн тонн, заявил минсельхоз США в январском обзоре. Ведомство в январе представило оценку на 2020–2021 сельскохозяйственный год, который продлится с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года, то есть в обзоре идет речь об оценке урожая в 2020 календарном году. Отметим, что минсельхоз США в своих оценках не учитывает урожай Крыма, передает РИА «Новости». Ведомство считает урожай пшеницы рекордным, так как в 2017–2018 сельхозгоду (2017 календарном году) он оценивался Вашингтоном в 85,167 млн тонн. При этом декабрьская оценка урожая 2020 года составляла 84 млн тонн, но в январском обзоре американское ведомство заявило уже о «рекордных 85,3 млн тонн, что на 2% больше (оценки) предыдущего месяца и на 16% больше, чем в предыдущем году». 59,8 млн тонн приходится на долю озимой пшеницы, 25,5 млн тонн – яровой. При этом минсельхоз США снизил прогноз по экспорту российской пшеницы до 39 млн тонн с 40 млн тонн. Сокращение прогноза связано с введением правительством России экспортной квоты на зерно и пошлины на пшеницу с 15 февраля по 30 июня 2021 года. В обзоре минсельхоза США говорится, что «Россия была крупнейшим экспортером пшеницы в сезонах 2017–2018 и в 2018–2019 и, как ожидается, вернется к тому, чтобы снова стать лидирующим экспортером в сезоне 2020–2021, несмотря на эти новые меры, искажающие торговлю, которые оказали давление на рост мировых цен». Напомним, российская Федеральная служба государственной статистики сообщила, что Россия в 2020 году собрала второй по объемам урожай зерна в отечественной истории после рекордного 2017 года. Ожидается, что валовой сбор пшеницы также станет вторым по величине в истории. По предварительной оценке Росстата, валовый сбор пшеницы в России в 2020 году составил 85,873 миллиона тонн. Россия ввела тарифную квоту на экспорт зерна и экспортную пошлину на пшеницу. «Голос Америки» отстранил от работы журналистку за острые вопросы Помпео 12 января 2021, 20:49

Руководство радиостанции «Голос Америки» наказало своего корреспондента Пэтси Видакусвару, которая попыталась задать острые вопросы госсекретарю США Майку Помпео на его встрече с коллективом этого средства массовой информации, финансируемого из американского госбюджета. Журналистка отстранена от дальнейшего освещения деятельности Белого дома. Видакусвара до настоящего времени была старшим корреспондентом радиостанции при Белом доме. Распоряжение об отстранении выдал директор радиостанции Роберт Райли. Теперь журналистку переводят на другой участок работы. От комментариев относительно произошедшего пресс-служба «Голоса Америки» отказалась, передает ТАСС, цитируя сообщение The Washington Post. Между тем ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, осудила решение руководства радиостанции, поскольку считает, что в данном случае нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, по сути, нанесла удар по «свободе слова». «Перевод «Голосом Америки» Пэтси Видакусвары на другую работу за то, что она выполняла свои должностные обязанности, задавала вопросы – это оскорбление тех самых идеалов, о которых госсекретарь Помпео рассуждал в понедельник в своей речи [перед коллективом радиостанции]», – цитирует издание заявление ассоциации, которое от имени правления распространил ее президент Зик Миллер. Видакусвара пыталась спросить у главы американского внешнеполитического ведомства, какие действия он предпринимает для восстановления репутации США. Также она хотела поинтересоваться, сожалеет ли он о своих недавних высказываниях относительно «второй администрации Трампа», когда было понятно, что победу на состоявшихся в ноябре президентских выборах одержал Джозеф Байден. Выбраны имена для двух новых подводных атомных ракетоносцев 12 января 2021, 18:16 Текст: Ксения Панькова

Севмаш (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построит еще два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин», рассказал генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. Будниченко в интервью журналу «Завод» рассказал, что Севмаш построит еще два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Контракт на их строительство был заключен в 2020 году. Он уточнил, что сейчас на верфи в разной степени готовности находятся четыре атомные подводных лодки проекта «Борей-А». Один из атомоходов – «Князь Олег», который был выведен из эллинга в июле 2020 года. Сейчас он проходит достройку и заводские испытания у одной из набережных «Севмаша». На стапеле также ведется строительство подлодки проекта «Ясень-М» – «Воронеж» и «Владивосток». «Владивосток» и «Воронеж» – это корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми дальнейшее развитие подводного флота. На сегодняшний день «Севмаш» строит восемь атомных подводных крейсеров этого проекта», – пояснил Будниченко. Он напомнил, что продолжается строительство подлодки «Хабаровск», проводятся испытания атомного подводного крейсера «Белгород», ведутся работы по созданию современного докового комплекса. «Серьезный фронт работ развернут по ремонту и модернизации крейсера «Адмирал Нахимов». После модернизации он станет флагманом российского ВМФ», – отметил он. По его словам, выполняются контракты по военно-техническому сотрудничеству: по сервисному обслуживанию авианосца «Викрамадитья» (ВМС Индии), а также по сервисному обслуживанию атомных подводных лодок четвертого поколения в местах базирования кораблей. «В портфеле заказов Севмаша есть и гражданские заказы: ведется стабильная работа по изготовлению конструкций для опорного основания ледостойкой стационарной платформы «А», – добавил Будниченко. В декабре сообщалось, что главное командование ВМФ России планирует к концу 2023 года ввести в состав подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов семь атомных подводных лодок (АПЛ) «Антей» проектов 949А и 949АМ. «Украинский патриот» объяснил неготовность уехать из Крыма 13 января 2021, 08:49 Текст: Евгения Шестак

Пенсионер из Крыма, назвавший себя «украинским патриотом», заявил, что мечтает переехать на Украину, но не делает этого из-за многократного роста тарифов на услуги ЖКХ. «Я хотел бы переехать, но как я буду жить там на 1700 гривен (около 4,5 тыс. рублей)? Здесь у меня двухкомнатная квартира, горит газовый котел днем и ночью. Я его не выключаю. Сегодня я заплатил 700 рублей за отопление и 300 за свет. Экономика – единственная причина, по которой я не могу переехать на Украину, потому что я там не выживу», – заявил мужчина в эфире украинского телеканала «НАШ». Он назвал себя «патриотом Украины» и уточнил, что в России получает минимальную пенсию в размере 9,5 тыс. рублей, а их общий доход с женой составляет 20 тыс. рублей. По его словам, за газ, электроэнергию, Интернет и ремонт дома он платит ежемесячно не более 3 тыс. рублей без всякой экономии. Также пенсионер рассказал, как похорошел Крым после возвращения в состав России. Повсеместно на полуострове идет ремонт инфраструктуры, пояснил крымчанин. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. В интервью интернет-изданию «Обозреватель» он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым Украине, заведомо бесперспективны. Капитализация Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки Трампа 12 января 2021, 14:31

Рыночная капитализация компаний Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа 7 января. Капитализация Facebook сократилась на 41 млрд долларов, а Twitter – на 3 млрд долларов. Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram, с тех пор акции соцсети на бирже NASDAQ подешевели на 5,3%. На данный момент рыночная капитализация компании составляет 731,56 млрд долларов, передает «Коммерсант». 7 января аналогичный запрет для Трампа ввел Twitter. После этого компания потеряла 7,74% стоимости. Капитализация компании снизилась до 38,3 млрд долларов. Напомним, аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Россия ввела запрет на ввоз птицы из Франции и Германии 12 января 2021, 16:45 Текст: Абдулла Шакиров

Россельхознадзор расширил ограничения на импорт птицеводческой продукции из Франции и Германии. Мера вызвана ухудшением ситуации с птичьим гриппом в европейских республиках. Запрет введен с 12 января на ввоз птицы из французского департамента Жер и германских районов Северо-Западный Мекленбург, Передняя Померания – Грайфсвальд, Шпере-Нейсе и города Лейпциг, передает РИА «Новости». Как уточняется в сообщении, запрет распространяется на живую птицу, мясо птицы, готовую мясную продукцию из птицы, а также все виды птицеводческой продукции, содержащие в своем составе продукты переработки птицы. Исключение составляют продукция, обработка которой обеспечивает разрушение вирусов гриппа птиц. Кроме того, введен запрет на импорт кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением продукции растительного происхождения или химического и микробиологического синтеза) и бывшего в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Также запрещен транзит через Россию живой птицы и инкубационного яйца с указанных территорий. В ноябре прошлого года Россия ввела запрет на ввоз птицеводческой продукции из Польши. Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео 13 января 2021, 09:09

Госпогранслужба Украины опубликовала видео с украинцем, который за рулем внедорожника пытался прорваться в Крым через контрольно-пропускной пункт «Чонгар». Инцидент произошел в понедельник, 11 января. Представитель ведомства отметил, что 29-летний житель Запорожья на автомобиле Nissan, подъехав на пропускной пункт, закрылся в машине и не давал пограничникам возможности осмотреть транспортное средство, сообщается на сайте ведомства. На выездном шлагбауме мужчина дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки, после чего был задержан. В частности, на кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как пограничники окружили машину, а один из силовиков попытался открыть дверь иномарки. Nissan сдал назад и врезался в шлагбаум, после чего мужчину вытащили из иномарки. Когда силовики вели украинца, он вел себя агрессивно и угрожал им. В итоге водителя привлекли к административной ответственности и передали полиции. Ему вменили неповиновение законному распоряжению военнослужащих погранслужбы. Ранее крымские пограничники задержали гражданина Украины, который попытался пересечь государственную границу в обход пунктов. Вооруженные силы США сделали заявление по поводу штурма Капитолия 13 января 2021, 02:06 Текст: Антон Антонов

Комитет начальников штабов вооруженных сил США осудил беспорядки в Вашингтоне и заявил, что Джо Байден станет 46-м главнокомандующим. В заявлении говорится, что беспорядки в Капитолии «противоречат принципу верховенства права». Как указывает КНШ, «право на свободу слова и собраний» не означает, что можно «прибегать к насилию

Восемь случаев возникновения побочных эффектов после вакцинирования от COVID-19 препаратом производства Pfizer/BioNTech зафиксировали в Финляндии, три из них с серьезными осложнениями, сообщила телекомпания Yule со ссылкой на финское Агентство по разработкам в медицинской сфере (Fimea) По информации, поступившей в ведомство, в трех случаях речь идет о серьезных осложнениях – аллергической реакции или анафилактическом шоке. По оценкам агентства, такое число уведомлений о побочных эффектах было ожидаемым, однако прогнозировать, что будет в дальнейшем, там пока не могут, передает ТАСС. Как сообщил финский Национальный институт здравоохранения и социального развития, к настоящему моменту в Финляндии 45 тыс. человек получили первую дозу вакцины. Вакцинация всего населения Финляндии от коронавируса, по оценкам института, может продлиться весь 2021 год. К лету страна получит 5-7 млн доз вакцины, которой будут привиты 2,5-3,5 млн человек (из порядка 5,5 млн). Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, началась в Финляндии 27 декабря 2020 года, другие вакцины в страну пока не поставлялись. Сообщения о гибели людей, привившихся вакциной от коронавируса компании Pfizer, ранее поступали из разных стран. Так, в США погибли шесть человек. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Добавим также, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии при вакцинации по ошибке получили пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину. В России запланировали сверхраннюю проводку танкеров с СПГ по Севморпути из-за всплеска цен на газ в Азии 13 января 2021, 09:46

НОВАТЭК и Росатом воспользуются резким взлетом спотовых цен на СПГ в Азии и уже в феврале начнут сверхраннюю проводку танкеров со сжиженным газом по восточному сектору Севморпути в сопровождении ледокола. НОВАТЭК и «Росатом» в феврале могут запустить ледокольную проводку СПГ-танкеров с завода «Ямал СПГ» по восточному маршруту Севморпути. Традиционно навигация в восточном секторе СМП заканчивается в декабре и начинается во второй половине мая. Между тем НОВАТЭК уже отправил два пробных груза по этому маршруту без сопровождения ледокола: 5 января из Сабетты на Ямале вышел танкер «Кристоф де Маржери», а 6 января – «Николай Евгенов». Навстречу им из китайского Тяньцзиня идет танкер «Николай Зубов». НОВАТЭК, по данным «Коммерсанта», планирует еще несколько новых прямых рейсов в Азию этой зимой. Как пояснили в Росатоме, сейчас газовозы совершают рейсы без ледокольной проводки с помощью автоматизированной системы управления Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот», который круглосуточно предоставляет судам информацию о ледовой и навигационной обстановке в акватории СМП. «Но в ближайшее время без ледокольной поддержки будет не обойтись, поэтому планируются сверхранние проводки судов при помощи атомоходов в восточном направлении СМП», – пояснили в компании. В 2020 году НОВАТЭК с учетом ранних сроков открытия СМП и наличия у «Ямал СПГ» 15 газовозов ледового класса Arc7, как и планировал, удвоил число прямых отправок в Азию. Всего «Ямал СПГ» отправил по Севморпути на восток 36 грузов (около 2,54 млн тонн СПГ) против 17 танкеров в 2019 году (1,2 млн тонн). В 2021 году, по планам компании, число прямых рейсов в Азию останется примерно на уровне 2020 года. Интерес НОВАТЭКа к высокорисковым и ранним рейсам по Севморпути усиливает уникальный всплеск цен на СПГ в Азии, вызванный дефицитом предложения в регионе на фоне холодов. Так, индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых поставок СПГ в Северо-Восточную Азию, 12 января достиг нового пика в 28,2 доллара за MMBtu (1015,2 доллара за тыс. кубометров), то есть азиатские индексы превысили европейский бенчмарк TTF почти в четыре раза. Трейдер Trafigura сообщил о твердых заявках по 28,2 доллара за MMBtu за груз с поставкой в Инчхон (Южная Корея) 1–2 февраля и 30,7 доллара MMBtu (1105,2 доллара за тыс. кубометров) за поставку DES 12–16 февраля в китайский порт Таншань. Напомним, 26 октября президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, согласно которой «значение Северного морского пути как транспортного коридора мирового значения, используемого для перевозки национальных и международных грузов, будет возрастать».