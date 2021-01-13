Суд закрыл дело ударившей ребенка медсестры туберкулезной больницы

Мировой суд в Новосибирске в связи с примирением сторон прекратил уголовное дело в отношении медсестры туберкулезной больницы, обвинявшейся в жестоком обращении с ребенком, сообщает областная прокуратура.

В сообщении на сайте прокуратуры говорится, что 13 января «мировой судья третьего судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области вынес постановление по уголовному делу в отношении медицинской сестры филиала «Детская туберкулезная больница» ГБУ здравоохранения Новосибирской области «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница» Натальи Старусевой».

Медсестру обвиняли по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Суд установил, что она жестоко обращалась с малолетним пациентом, а именно 3 ноября 2020 года с силой ударила мальчика ладонью в спину.

Судья «прекратил уголовное дело в отношении Старусевой в связи с примирением сторон (она освобождена от уголовной ответственности)». Пока «постановление не вступило в законную силу».

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как медсестра детской туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать.

В декабре 2020 года суд рассмотрел дело одной из медсестер и приговорил ее к году исправительных работ.