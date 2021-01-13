Онищенко посоветовал, как перенести сильные морозы Синоптики рассказали о погоде в столице 13 января 2021, 06:18 Текст: Антон Антонов

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит 12–14 градусов мороза. В ночь на четверг она может опуститься до минус 16 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба. В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 11–16 градусов мороза. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 18 градусов, передает ТАСС.

В России ответили на предложение Украины посетить саммит по Крыму 12 января 2021, 08:15 Текст: Алина Назарова

Международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под юрисдикцию Киева, заведомо бесперспективны, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на саммит «крымской платформы». «Любые международные форматы, сродни создаваемой киевскими властями так называемой крымской платформы, заведомо бесперспективны и обречены на провал. Нам абсолютно неинтересны никакие форматы и платформы. Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и подниматься не будет. Это исключено. В Киеве об этом прекрасно знают, но продолжают спекулировать. Все это напрасная трата времени и народных денежных средств», – сказал РИА «Новости» Шеремет. По его словам, киевским властям вместо финансирования «бредовых проектов», стоило бы направить деньги на закупку вакцины для спасения своего народа от коронавируса. В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Россия не намерена участвовать в саммите «крымской платформы». «Инициируемый украинской стороной саммит по Крыму – не более чем очередная политическая авантюра. Преследуемые ими цели заведомо невыполнимы. Мы не будем в Киеве обсуждать тему статуса Крыма, который является составной частью России», – сказал он, предложив украинской делегации приехать вместо этого в Москву, чтобы обсудить восстановление отношений с Россией. В то же время глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил киевским властям обсудить вместо «возвращения» Крыма вопрос водной блокады полуострова. «Россия ни с кем не будет обсуждать принадлежность своих территорий, коей в том числе является Крым. Украинской стороне, чтобы попусту не тратить время, стоит посвятить свой саммит вопросу водной блокады Крыма с целью привлечения виновных к ответственности за подобный варварский поступок», – сказал Гемпель. По его словам, антикрымская риторика украинского МИД вызывает только сожаление, так как констатирует его неспособность созидательно мыслить и адекватно воспринимать международную реальность. Ранее Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. В интервью интернет-изданию «Обозреватель» он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма, заявил, что «вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе». Командир воинской части в Подмосковье умер из-за тяжелых ранений 12 января 2021, 12:07 Текст: Наталья Ануфриева

Командир воинской части в Ступинском районе Подмосковья умер в машине скорой помощи, он был обнаружен с тяжелыми ранениями, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник сообщил, что «медики пытались его спасти, однако он скончался в машине скорой помощи», передает ТАСС. Отмечается, что, предположительно, это могло быть попыткой самоубийства. Следователи начали проверку. Ранее командира боевого корабля ТОФ нашли мертвым во Владивостоке. Интерпол выдал ордер на арест россиян по делу о взрыве в бейрутском порту 12 января 2021, 18:21

Фото: ALI HAIDER/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Интерпол санкционировал арест двух российских граждан Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева по делу о взрыве в порту Бейрута, об этом сообщают информационные агентства. Прокошев был капитаном сухогруза Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик, Гречушкин был владельцем судна, передает РИА «Новости». Ранее журналисты OCCRP провели расследование, они пришли к выводу, что Гречушкин не был владельцем судна, на самом деле им владел киприот Хараламбос Маноли. В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры. Стали известны подробности о личности водителя врезавшегося в военную колонну грузовика 12 января 2021, 08:48

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Водитель грузовика, врезавшегося 11 января в колонну военных автобусов в Подмосковье, оказался любителем ночных дрифтов. О пристрастии водителя грузовика «Тонар» к гоночным автомобилям и быстрой езде говорят посты на его страницах в соцсетях. Также он участвовал (по крайней мере, как зритель) в ночных дрифтах по Москве, передает «Московский комсомолец». До недавнего времени мужчина работал в московской фирме «Квант», занимающейся перевозками стройматериалов. Нареканий со стороны работодателя к нему не было. Известно, что он арендовал грузовик у фирмы «Триумф ВНВ». В понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. В Минобороны сообщили, что в результате ДТП погибли четыре человека, все они – военнослужащие. По последним данным, в результате аварии пострадали 28 человек, из которых четверо – погибшие. Пострадавших доставили в госпиталь Вишневского. Сообщалось, что на Новорижском шоссе из-за аварии организовалась пробка длиной в пять километров. В США заявили о вызове господству американских авианосцев со стороны России 12 января 2021, 08:32

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Новые российские и китайские ракеты могут представлять «реальную угрозу» для американских авианосцев, доминирование которых было гарантировано после окончания холодной войны и распада Советского Союза, пишет Business Insider. В декабре 2020 года Россия провела третий испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», достигшей скорости восемь Махов, а летом Китай запустил две баллистические ракеты, которые, по словам местных экспертов, поразили движущийся корабль-мишень в Южно-Китайском море, что является первой известной демонстрацией Пекином противокорабельных баллистических ракет большой дальности, пишет автор Business Insider. «Испытания – лишь последнее свидетельство того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся владыками морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию», – отмечает он, передает РИА «Новости». В статье отмечается, что с окончанием холодной войны и распадом Советского Союза доминирование авианосцев США казалось более чем гарантированным, при этом авианосные группы играли ключевую роль в конфликтах, в которые Вашингтон был вовлечен с 1990-х годов. Однако, по мнению автора, установившийся после окончания конфликта «порядок» постепенно стал оспариваться. Он отмечает, что гиперзвуковые ракеты являются серьезной угрозой для авианосцев, так как они слишком быстры, чтобы противоракетная оборона могла эффективно на них реагировать, а способность менять траекторию полета делает их перехват практически невозможным. «Истинные возможности нового противокорабельного вооружения России и Китая все еще неизвестны, но недавние испытания доказывают, что авианосцы ВМС США могут вскоре лишиться безоговорочного господства», – заключает автор. Напомним, в 2020 году программа летно-конструкторских испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» была выполнена в полном объеме: проведено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», из них два – по морским целям и один по наземной. В конце декабря 2020 года стали известны сроки начала госиспытаний «Циркона». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. Авиакомпания объяснила «сбор денег» Героем России Юсуповым 12 января 2021, 09:27

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Страница в Instagram Героя России Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле в Подмосковье, была взломана злоумышленниками, пилот не проводил сбор денег, сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии». В компании сообщили, что «злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги – Героя России пилота Дамира Юсупова», передает РИА «Новости». «Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам», – подчеркнули там. На данный момент страница Юсупова недоступна. До этого там был размещен пост, в котором якобы пилот просит деньги на операцию. Ранее хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса, Байдена и Обамы. Напомним, 15 августа 2019 года командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершили аварийную посадку самолета на кукурузном поле. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать. Сакартвело и Лиетува обменялись благодарностями за отказ от «русских» названий 12 января 2021, 17:44 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария во вторник принял литовского посла Андриуса Калиндраса и, в частности, поблагодарил за то, что Государственная комиссия по литовскому языку официально переименовала Грузию в Сакартвело (Sakartvelas), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Это решение было принято Вильнюсом еще в 2018 году, однако официальное переименование произошло в начале этого года. Тогда же Грузия решила называть Литву «Лиетувой». Гахария и Калиндрас отметили, что между двумя странами сложились «особые дружеские» отношения. Вильнюс обещал полную поддержку Тбилиси в евроинтеграции. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили в свое время лично просил литовцев отказаться от «русской версии» названия его страны. Несколько лет назад Япония, которая использовала фонетическую транскрипцию слова «Грузия» – «Гурудзиа» по просьбе Тбилиси перешла на «Джорджию». Так Грузию сейчас именуют подавляющее большинство стран-членов ООН. Из-за этого Грузию часто путают с американским штатом Джорджия. Устоявшееся в русском и некоторых других языках название «Грузия» происходит от арабо-персидского и сирийского Гурджан или Гурзан. Капитализация Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки Трампа 12 января 2021, 14:31

Фото: Kevin Dietsch/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Рыночная капитализация компаний Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа 7 января. Капитализация Facebook сократилась на 41 млрд долларов, а Twitter – на 3 млрд долларов. Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram, с тех пор акции соцсети на бирже NASDAQ подешевели на 5,3%. На данный момент рыночная капитализация компании составляет 731,56 млрд долларов, передает «Коммерсант». 7 января аналогичный запрет для Трампа ввел Twitter. После этого компания потеряла 7,74% стоимости. Капитализация компании снизилась до 38,3 млрд долларов. Напомним, аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. В Совфеде главу МИД Украины назвали «предателем народа» из-за заявления о вакцине «Спутник V» 12 января 2021, 13:30

Фото: Hennadii Minchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Ирина Яровая

«У тех, кто делает столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя отказ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы от использования российской вакцины «Спутник V» по идеологическим соображениям. «Кулеба является ставленником евро-атлантических структур и выполняет задания своих хозяев по дискредитации России. Очень глупо обвинять нашу страну в навязывании своей идеологии после того, как мы просто поддержали очень здравые предложения главы украинской оппозиционной партии Виктора Медведчука. Более того, российским «Спутником V» украинские элиты сами давно прививаются, покупая его через третьи руки и полностью наплевав на свой народ», – рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Клинцевич подчеркнул, что российская вакцина от COVID-19 уже показала свою эффективность и относительно невысокую стоимость по сравнению с препаратами других стран. «Переговоры о поставке вакцины ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения», – отметил собеседник. Именно поэтому, считает Клинцевич, украинские власти еще некоторое время «покричат», но затем «положительный результат все же будет достигнут». «Те, у кого сейчас уже есть российская вакцина, скоро станут хозяевами в своих регионах: в Латинской Америке – это Бразилия и Венесуэла, в Европе – Венгрия, на постсоветском пространстве таким лидером уже является Россия и сотрудничающие с нами страны. А у тех людей, которые делают столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заключил сенатор. Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана. «Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – сказал министр. Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность». «Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба. Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников. Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев. Напомним, в октябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. При этом «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», подчеркнул президент. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России предсказали исчезновение Республиканской партии США 12 января 2021, 11:52

Фото: Tony Gutierrez/AP/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Республиканцы, публично отступая от Трампа, пытаются спасти свою партию от исчезновения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал подготовленную некоторыми членами Республиканской партии резолюцию с порицанием действующего президента США Дональда Трампа за события 6 января. «Причина ренегатства некоторых республиканцев заключается в попытке сохранить партию как таковую после всего произошедшего. Существуют опасения, что трампизм полностью вытеснит республиканизм из политического поля. В условиях, когда истеблишмент не может поддержать уходящего президента, избиратели все равно не собираются от него оступаться», – объяснил политолог-американист Борис Межуев. «Такое противоречие между верхами и низами в Республиканской партии приводит к тому, что люди мечутся и не понимают, как вести себя в этой ситуации», – констатировал политолог. При этом собеседник отметил, что на сегодняшний день наблюдается некоторое затишье в политическом конфликте в США. «Часть антитрамповской прессы смягчила свою позицию и даже сообщает, что импичмент президенту и сенатское разбирательство уже не особо нужны. При этом и сам Трамп воздержался от жестких заявлений, которых все ждали от него в понедельник в ходе так и не состоявшейся речи. Вероятнее всего, особую роль в этом сыграл вице-президент Майк Пенс, который провел первый после событий 6 января разговор с Трампом и смог остудить ситуацию», – предположил Межуев. Однако на фоне серьезного конфликта с демократами возник не менее серьезный раскол внутри самой Республиканской партии, и дальнейшая судьба партии непонятна, считает политолог. «72% электората республиканцев – это трамписты, и они уже никогда не поддержат тех политиков, кто отступился от Трампа. Этот раскол значительно ослабит электоральные возможности партии в условиях мажоритарной избирательной системы. В такой ситуации ротация кадров внутри партии станет неизбежной, в результате чего трампизм станет основой республиканской идеологии. Так, партия в ее нынешней форме перестанет существовать и на ее место придет некая новая сила», – прогнозирует Межуев. Ранее конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что присоединится к своим коллегам по Палате представителей и внесет резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января. При этом сам Трамп считает виновниками беспорядков членов движения американских антифашистов «Антифа». Порицание не имеет практических последствий. Однако оно ударит по репутации Трампа – официальное порицание Конгресс выносил всего двум президентам в истории: Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон добился снятия порицания, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times. Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Несмотря на то, что Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Тихановская призвала Литву переименовать Белоруссию 12 января 2021, 11:05 Текст: Алина Назарова

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская направила министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису письмо, в котором предложила Вильнюсу изменить официальное название Белоруссии с Baltarusija на Belarusia. В письме говорится, что нынешнее название страны на литовском воспринимается как калька с русского «Белоруссия» и «ведет к ошибочной ассоциации с государством Россия». Из всех предложений Belarusià названа наиболее приемлемым новым наименованием, говорится в сообщении политика в Telegram-канале. «Со стороны Литвы это (изменение названия – прим. ВЗГЛЯД) могло стать знаком уважения к суверенитету Белоруссии и поддержки языковой и культурной самобытности белорусского народа», – отметила Тихановская. В сообщении также отмечается, что с соответствующей инициативой к Литве Тихановской посоветовал обратиться сам Ландсбергис. В понедельник стало известно, что Государственная комиссия по литовскому языку (VLKK) официально переименовала Грузию в Сакартвело (Sakartvelas). Автоюрист рассказал о наказании для вероятного виновника трагедии с военными автобусами 12 января 2021, 12:26

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Водителю грузовика, который на трассе «Новая Рига» (Балтия, М-9) врезался в колонну военных автобусов, грозит до семи лет лишения свободы, если его все-таки признают виновным в ДТП, заявил газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Радько. В Подмосковье на обочине на Новорижском шоссе стояла колонна военных автобусов, в которую въехал самосвал. В результате аварии погибли четыре человека, 42 получили ранения. Водитель грузовика не пострадал. Также он не признал вину и выразил уверенность, что ответственность за ДТП несут военные. «С одной стороны, здесь непосредственно прямая вина водителя грузовика, потому что он въехал в стоящее транспортное средство. Это означает, что он выбрал неправильную скорость движения и не обеспечил безопасность движения. С другой стороны, в СМИ была информация, что автобусы стояли на обочине по причине неисправности головного ТС, и, вероятно, специальные предупреждающие знаки не были выставлены, что также является нарушением», – говорит Радько. Автобусам по большей части попросту деваться было некуда, поскольку этот участок трассы имеет крайне мало площадок для отстоя аварийной техники, продолжает автоюрист. Он также обращает внимание на то, что в месте аварии специальных аварийных карманов не было, поэтому автобусам попросту было негде «спрятаться». «Все, что мог сделать водитель в той ситуации – принять крайне правое положение и остановиться, что и было сделано. Возможно, колонна не была обозначена и там не были выставлены знаки аварийной остановки – мы этого не знаем. В любом случае даже если их не было, не заметить колонну из автобусов очень сложно, поэтому в данном случае отсутствие предупреждающих знаков не являются причиной происшествия. То есть вина водителя грузовика здесь есть», – уверен собеседник. Эксперт рассказывает, что исходя из того, что ДТП повлекло за собой смерть двух и более лиц, а водитель самосвала на момент аварии был абсолютно трезв, ему грозит до семи лет лишения свободы. В случае, если установят, что он все-таки был пьян, то ему грозит до 15 лет колонии. Также автоюрист отметил, что на смягчение приговора могут повлиять такие факторы, как поведение водителя после происшествия, признание вины, возмещение ущерба, отсутствие судимости и другие. По факту ДТП со смертельным исходом Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Полиция намерена обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя самосвала. Выбраны имена для двух новых подводных атомных ракетоносцев 12 января 2021, 18:16 Текст: Ксения Панькова

Севмаш (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построит еще два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин», рассказал генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. Будниченко в интервью журналу «Завод» рассказал, что Севмаш построит еще два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Контракт на их строительство был заключен в 2020 году. Он уточнил, что сейчас на верфи в разной степени готовности находятся четыре атомные подводных лодки проекта «Борей-А». Один из атомоходов – «Князь Олег», который был выведен из эллинга в июле 2020 года. Сейчас он проходит достройку и заводские испытания у одной из набережных «Севмаша». На стапеле также ведется строительство подлодки проекта «Ясень-М» – «Воронеж» и «Владивосток». «Владивосток» и «Воронеж» – это корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми дальнейшее развитие подводного флота. На сегодняшний день «Севмаш» строит восемь атомных подводных крейсеров этого проекта», – пояснил Будниченко. Он напомнил, что продолжается строительство подлодки «Хабаровск», проводятся испытания атомного подводного крейсера «Белгород», ведутся работы по созданию современного докового комплекса. «Серьезный фронт работ развернут по ремонту и модернизации крейсера «Адмирал Нахимов». После модернизации он станет флагманом российского ВМФ», – отметил он. По его словам, выполняются контракты по военно-техническому сотрудничеству: по сервисному обслуживанию авианосца «Викрамадитья» (ВМС Индии), а также по сервисному обслуживанию атомных подводных лодок четвертого поколения в местах базирования кораблей. «В портфеле заказов Севмаша есть и гражданские заказы: ведется стабильная работа по изготовлению конструкций для опорного основания ледостойкой стационарной платформы «А», – добавил Будниченко. В декабре сообщалось, что главное командование ВМФ России планирует к концу 2023 года ввести в состав подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов семь атомных подводных лодок (АПЛ) «Антей» проектов 949А и 949АМ. В Финляндии выявили восемь случаев серьезных побочных эффектов от вакцины Pfizer 12 января 2021, 19:55 Текст: Ксения Панькова

Восемь случаев возникновения побочных эффектов после вакцинирования от COVID-19 препаратом производства Pfizer/BioNTech зафиксировали в Финляндии, три из них с серьезными осложнениями, сообщила телекомпания Yule со ссылкой на финское Агентство по разработкам в медицинской сфере (Fimea) По информации, поступившей в ведомство, в трех случаях речь идет о серьезных осложнениях – аллергической реакции или анафилактическом шоке. По оценкам агентства, такое число уведомлений о побочных эффектах было ожидаемым, однако прогнозировать, что будет в дальнейшем, там пока не могут, передает ТАСС. Как сообщил финский Национальный институт здравоохранения и социального развития, к настоящему моменту в Финляндии 45 тыс. человек получили первую дозу вакцины. Вакцинация всего населения Финляндии от коронавируса, по оценкам института, может продлиться весь 2021 год. К лету страна получит 5-7 млн доз вакцины, которой будут привиты 2,5-3,5 млн человек (из порядка 5,5 млн). Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, началась в Финляндии 27 декабря 2020 года, другие вакцины в страну пока не поставлялись. Сообщения о гибели людей, привившихся вакциной от коронавируса компании Pfizer, ранее поступали из разных стран. Так, в США погибли шесть человек. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Добавим также, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии при вакцинации по ошибке получили пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину. Россиянам пообещали «иссиня-черные» морозы 12 января 2021, 09:55

Фото: Виктор Вытольский/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири ждут сильные, «иссиня-черные» морозы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Вильфанд сообщил, что «в центре европейской России эта аномалия (отрицательная температурная аномалия на прогностической карте) закрашивается иссиня-черным цветом». По его словам, «синим цветом закрашиваются отрицательные аномалии», и «чем сильнее аномалии, тем гуще цвет», передает РИА «Новости». «Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», – сказал синоптик. Так, «посинеют» Северо-Запад, центральная часть страны, Поволжье, Урал и юг Западной Сибири. Последний раз такие сильные похолодания в этих регионах наблюдались пять лет назад, отметил он. «Там температура ниже нормы на семь-десять градусов (... ) Особенно это необычно для европейской России, потому что уже давно таких холодов не было», – сказал Вильфанд. Ученый пояснил, что такая ситуация вызвана нехарактерным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской России. «Этот процесс уже начался, в понедельник продолжился, и сибирский воздух будет перемещаться в течение всей недели. Затем опять нестандартная ситуация, и в результате в центре европейской России температура будет низкая, температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы. За декаду с 12-е по 21-е число температура будет ниже нормы на шесть-восемь градусов (... )Минимума температуры достигнут в конце рабочей недели - в пятницу и субботу», – добавил он. При этом холода будут усиливаться ежедневно: к четвергу аномалия достигнет семи-восьми градусов, а к субботе – десяти градусов. Аномально холодная погода продержится, как минимум, до субботы. Похолодает и на юге европейской России. «Очень сложная погода. Сильных холодов нет, но в связи с этим понижением она сопровождается очень сильными осадками и ветровым режимом», – заключил синоптик. Ранее москвичам пообещали аномальные морозы на всю неделю.