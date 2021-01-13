Лидер демократов в Сенате США сравнил Трампа с «худшими диктаторами»

«Республиканцы, публично отступая от Трампа, пытаются спасти свою партию от исчезновения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал подготовленную некоторыми членами Республиканской партии резолюцию с порицанием действующего президента США Дональда Трампа за события 6 января.

«Причина ренегатства некоторых республиканцев заключается в попытке сохранить партию как таковую после всего произошедшего. Существуют опасения, что трампизм полностью вытеснит республиканизм из политического поля. В условиях, когда истеблишмент не может поддержать уходящего президента, избиратели все равно не собираются от него оступаться», – объяснил политолог-американист Борис Межуев.

«Такое противоречие между верхами и низами в Республиканской партии приводит к тому, что люди мечутся и не понимают, как вести себя в этой ситуации», – констатировал политолог.

При этом собеседник отметил, что на сегодняшний день наблюдается некоторое затишье в политическом конфликте в США. «Часть антитрамповской прессы смягчила свою позицию и даже сообщает, что импичмент президенту и сенатское разбирательство уже не особо нужны. При этом и сам Трамп воздержался от жестких заявлений, которых все ждали от него в понедельник в ходе так и не состоявшейся речи. Вероятнее всего, особую роль в этом сыграл вице-президент Майк Пенс, который провел первый после событий 6 января разговор с Трампом и смог остудить ситуацию», – предположил Межуев.

Однако на фоне серьезного конфликта с демократами возник не менее серьезный раскол внутри самой Республиканской партии, и дальнейшая судьба партии непонятна, считает политолог.

«72% электората республиканцев – это трамписты, и они уже никогда не поддержат тех политиков, кто отступился от Трампа. Этот раскол значительно ослабит электоральные возможности партии в условиях мажоритарной избирательной системы. В такой ситуации ротация кадров внутри партии станет неизбежной, в результате чего трампизм станет основой республиканской идеологии. Так, партия в ее нынешней форме перестанет существовать и на ее место придет некая новая сила», – прогнозирует Межуев.

Ранее конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что присоединится к своим коллегам по Палате представителей и внесет резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января. При этом сам Трамп считает виновниками беспорядков членов движения американских антифашистов «Антифа».

Порицание не имеет практических последствий. Однако оно ударит по репутации Трампа – официальное порицание Конгресс выносил всего двум президентам в истории: Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон добился снятия порицания, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

Несмотря на то, что Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.

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