Лидер демократов в Сенате США сравнил Трампа с «худшими диктаторами»

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13 января, среда | Последнее обновление — 05:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пенс отказался отстранять Трампа от власти
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Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно.
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Лишение сана бывшего диакона Русской православной церкви Андрея Кураева вызывало различные реакции. Одни полагают это решение назревшим и перезревшим, а самого фигуранта озлобленным сплетником. Другие считают его смелым борцом с развращенными и лицемерными иерархами.
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Украинские «ястребы» и националисты, воодушевленные переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Лидер демократов в Сенате США сравнил Трампа с «худшими диктаторами»
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Президент США Дональд Трамп использовал в своем выступлении «технику худших диктаторов», заявил лидер демократического меньшинства в Сенате страны Чак Шумер.
Шумер считает, что Трамп, «обвинив других в том, причиной чего является он сам», использует «патологическую технику, применяемую худшими из диктаторов». По мнению демократа, это «Трамп является причиной злости, разделения, насаждает насилие и винит в этом других». «Это подло!» – заявил Шумер, добавив, что Трамп «больше ни дня» не должен оставаться у власти, передает РИА «Новости».
Напомним, Трамп назвал свою речь на митинге перед зданием Конгресса 6 января полностью допустимой. По его словам, это было подтверждено экспертизой. Трамп обвинил демократов в «охоте на ведьм», которая может вызвать «ужасный гнев», и подчеркнул, что технологические компании лишили его возможности высказываться в соцсетях, а такие действия, по его словам, всегда ведут к ответной реакции. Он также обвинил Twitter и Facebook в расколе американского общества.
Провайдер в Айдахо заблокировал Twitter и Facebook за цензуру
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Соцсети Twitter и Facebook заблокированы за то, что занимаются цензурой по отношению к пользователям, сообщил интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо.
«Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимается цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации», – заявили в компании, подчеркнув, что отказывают соцсетям в праве «подвергать цензуре то, что вы видите и выкладываете, или скрывать от вас информацию». Your T1 WIFI сообщила, что «приняла решение заблокировать эти два сайта» после того, как на них поступили жалобы от пользователей, передает РИА «Новости».
Напомним, ряд соцсетей заблокировали аккаунты главы американского государства Дональда Трампа. Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Google заблокировал, а компания Apple удалила из магазина мобильных приложений соцсеть Parler, которую используют сторонники Трампа.
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Капитализация Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки Трампа
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Рыночная капитализация компаний Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа 7 января.
Капитализация Facebook сократилась на 41 млрд долларов, а Twitter – на 3 млрд долларов.
Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram, с тех пор акции соцсети на бирже NASDAQ подешевели на 5,3%. На данный момент рыночная капитализация компании составляет 731,56 млрд долларов, передает «Коммерсант».
7 января аналогичный запрет для Трампа ввел Twitter. После этого компания потеряла 7,74% стоимости. Капитализация компании снизилась до 38,3 млрд долларов.
Напомним, аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
В России предсказали исчезновение Республиканской партии США
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«Республиканцы, публично отступая от Трампа, пытаются спасти свою партию от исчезновения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал подготовленную некоторыми членами Республиканской партии резолюцию с порицанием действующего президента США Дональда Трампа за события 6 января.
«Причина ренегатства некоторых республиканцев заключается в попытке сохранить партию как таковую после всего произошедшего. Существуют опасения, что трампизм полностью вытеснит республиканизм из политического поля. В условиях, когда истеблишмент не может поддержать уходящего президента, избиратели все равно не собираются от него оступаться», – объяснил политолог-американист Борис Межуев.
«Такое противоречие между верхами и низами в Республиканской партии приводит к тому, что люди мечутся и не понимают, как вести себя в этой ситуации», – констатировал политолог.
При этом собеседник отметил, что на сегодняшний день наблюдается некоторое затишье в политическом конфликте в США. «Часть антитрамповской прессы смягчила свою позицию и даже сообщает, что импичмент президенту и сенатское разбирательство уже не особо нужны. При этом и сам Трамп воздержался от жестких заявлений, которых все ждали от него в понедельник в ходе так и не состоявшейся речи. Вероятнее всего, особую роль в этом сыграл вице-президент Майк Пенс, который провел первый после событий 6 января разговор с Трампом и смог остудить ситуацию», – предположил Межуев.
Однако на фоне серьезного конфликта с демократами возник не менее серьезный раскол внутри самой Республиканской партии, и дальнейшая судьба партии непонятна, считает политолог.
«72% электората республиканцев – это трамписты, и они уже никогда не поддержат тех политиков, кто отступился от Трампа. Этот раскол значительно ослабит электоральные возможности партии в условиях мажоритарной избирательной системы. В такой ситуации ротация кадров внутри партии станет неизбежной, в результате чего трампизм станет основой республиканской идеологии. Так, партия в ее нынешней форме перестанет существовать и на ее место придет некая новая сила», – прогнозирует Межуев.
Ранее конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что присоединится к своим коллегам по Палате представителей и внесет резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января. При этом сам Трамп считает виновниками беспорядков членов движения американских антифашистов «Антифа».
Порицание не имеет практических последствий. Однако оно ударит по репутации Трампа – официальное порицание Конгресс выносил всего двум президентам в истории: Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон добился снятия порицания, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Несмотря на то, что Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
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«Голос Америки» отстранил от работы журналистку за острые вопросы Помпео
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Руководство радиостанции «Голос Америки» наказало своего корреспондента Пэтси Видакусвару, которая попыталась задать острые вопросы госсекретарю США Майку Помпео на его встрече с коллективом этого средства массовой информации, финансируемого из американского госбюджета. Журналистка отстранена от дальнейшего освещения деятельности Белого дома.
Видакусвара до настоящего времени была старшим корреспондентом радиостанции при Белом доме. Распоряжение об отстранении выдал директор радиостанции Роберт Райли. Теперь журналистку переводят на другой участок работы. От комментариев относительно произошедшего пресс-служба «Голоса Америки» отказалась, передает ТАСС, цитируя сообщение The Washington Post.
Между тем ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, осудила решение руководства радиостанции, поскольку считает, что в данном случае нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, по сути, нанесла удар по «свободе слова». «Перевод «Голосом Америки» Пэтси Видакусвары на другую работу за то, что она выполняла свои должностные обязанности, задавала вопросы – это оскорбление тех самых идеалов, о которых госсекретарь Помпео рассуждал в понедельник в своей речи [перед коллективом радиостанции]», – цитирует издание заявление ассоциации, которое от имени правления распространил ее президент Зик Миллер.
Видакусвара пыталась спросить у главы американского внешнеполитического ведомства, какие действия он предпринимает для восстановления репутации США. Также она хотела поинтересоваться, сожалеет ли он о своих недавних высказываниях относительно «второй администрации Трампа», когда было понятно, что победу на состоявшихся в ноябре президентских выборах одержал Джозеф Байден.
Республиканцы в Конгрессе США подготовили резолюцию против Трампа
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Конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что внесет в Палату представителей США резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа.
Рид сообщил, что во вторник собирается «присоединиться к своим коллегам по Палате представителей и внести резолюцию с порицанием, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января». Порицание не имеет практических последствий. Однако оно ударит по репутации Трампа – официальное порицание Конгресс выносил всего двум президентам в истории: Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон добился снятия порицания, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Fox News со ссылкой на источники утверждает, что Трамп в разговоре с лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти якобы признал «некоторую вину» за беспорядки в Вашингтоне, после чего Маккарти «ретранслировал» мысли Трампа в телефонном разговоре между конгрессменами-республиканцами. Сам Маккарти «согласился с тем, что Трамп несет вину за беспорядки».
Напомним, Трамп осудил беспорядки, но его все равно обвиняют в подстрекательстве. В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении Трампа от власти.
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Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США
Мессенджер Telegram со среды по воскресенье был скачан более 545 тыс. раз, что в три раза больше показателя скачиваний за аналогичный период на предыдущей неделе, сообщили СМИ.
Как сообщает Daily Telegraph, благодаря сторонникам нынешнего президента США Дональда Трампа Telegram в воскресенье стал вторым по скачиваемости на территории США, не уточнив информацию о лидере, передает ТАСС.
По данным издания, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента. В самой соцсети Parler до ее отключения также публиковались призывы переходить в Telegram, добавляет издание.
Подчеркивается, что число скачиваний Telegram увеличилось также из-за новой политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.
Профессор информационных исследований университета Мэриленда Джен Голдбек заявила изданию, что Telegram может стать «более долгосрочным домом» для сторонников Трампа, нежели Parler, поскольку у него меньше шансов быть отключенным, передает РИА «Новости».
По ее словам, если бы мессенджер использовался только ультраправыми группами, «это могло бы дать Apple или Google некоторый контроль над ним», однако это обычное приложение для обмена сообщениями, которое люди используют на законных основаниях.
Ранее аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже его аккаунт заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Ранее мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре минувшего года и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
Так, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
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Козак предсказал изменения в урегулировании в Донбассе при Байдене
В урегулировании конфликта в Донбассе «что-то должно измениться» в связи с приходом к власти в США Джо Байдена, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Он отметил, что «прогнозировать это сложно, идут различные процессы». Так, «целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы», причем «вмешивались не на стороне» Байдена. Козак сказал, что «не знает», чем «закончатся» эти процессы. Он напомнил, что Байден активно «курировал» украинское направление в администрации Барака Обамы. Козак подчеркнул, что США – «самостоятельное суверенное государство, самостоятельно осуществляет внешнюю политику», передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон включил в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы – они рассказывали о коррупции семьи Байденов.
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Трамп обвинил Twitter и Facebook в расколе американского общества
Действующий президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал блокировку своих аккаунтов в Twitter и Facebook, заявив, что IT-гиганты и соцсети «совершают ужасную ошибку», удаляя учетные записи и посты.
«Они раскалывают [наше общество] и демонстрируют поведение, которое я предсказывал уже очень давно, однако никто не отреагировал», – приводит RT в своем Telegram слова Трампа. Он также выразил мнение, что IT-гиганты совершают «ужасную ошибку и очень плохо влияют» на США.
«Они призывают других последовать их примеру, что создает много проблем и большую опасность. Таким действиям всегда можно дать отпор. Я никогда не видел такого [народного] возмущения, как сейчас. Это ужасно», – добавил президент США.
Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
Россию пригласили на инаугурацию Байдена
России передали приглашение на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, сообщило посольство России.
В посольстве сообщили, что «получили приглашение». Планируется, что на инаугурации Россию будет представлять посол Анатолий Антонов, передает ТАСС.
Напомним, президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность на инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
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Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым
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Глава американского государства Дональд Трамп не верит, что его смогут лишить власти, используя 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности.
Выступая в Техасе, Трамп заявил, что отстранение по этой поправке представляет для него «нулевой риск», а готовящийся в Палате представителей импичмент назвал «самой большой и злобной фальшивкой». При этом Трамп считает, что в США «свобода слова подвергается нападению, как никогда раньше». Он осудил беспорядки в Вашингтоне 6 января и призвал к примирению: «Мы верим в уважение американской истории и традиций, а не в то, чтобы их разрушать. Мы верим в верховенство закона, не в беспорядки». По мнению Трампа, пришло время, чтобы «страна исцелилась», передает РИА «Новости».
В Техасе построили новый участок заграждений на границе с Мексикой. Трамп заявил, что нельзя «позволить следующей администрации даже подумать о том, чтобы снести ее». Он выразил уверенность, что администрация Джо Байдена не сможет убрать стену на границе, «никто ее не тронет». Трамп сказал, что в регионах, где стену построили, «незаконный переход границы и контрабанда наркотиков резко упали, абсолютно резко упали». Он привел примеры местностей, где статистика по незаконному переходу границы упала на 80–90%.
Тем временем New York Times пишет, что лидеры республиканцев в Палате представителей США решили не оказывать давление на членов партии в вопросе голосования по вынесению импичмента Трампу. Reuters также сообщает, что в партии не намерены давить на ее членов, чтобы они голосовали против резолюции о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25 поправки.
Демократы, имеющие большинство в Палате представителей, собираются продолжить двойную атаку с намерением отрешить Трампа от должности президента за неделю до того, как его полномочия истекут – они заявляют, что это необходимо, поскольку Трамп «продолжает представлять опасность». Демократы могут провести голосование по резолюции о 25-й поправке и планируют импичмент.
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключаетвозможности задействовать 25-ю поправку, но Bloomberg опроверг эту информацию. Неделю назад сторонники Трампа ворвались в Конгресс. Хотя президент осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.
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Эксперт спрогнозировал рост пользователей Telegram за счет сторонников Трампа
Мессенджер Telegram может обрести новых пользователей в лице только сторонников президента США Дональда Трампа, которые последуют вслед за своим лидером, заявил заместитель гендиректора консалтингового digital-агентства CrosDigital Александр Смирнов.
«Что касается людей и их взглядов на безопасность – о переходе в Telegram, на первой волне, скорее всего, задумаются только сторонники Трампа, которые захотят последовать вслед за своим лидером. Их не будут беспокоить связи мессенджера с Россией. С другой стороны, будет любопытно понаблюдать за статистикой активности в других социальных сетях – будет ли просадка по активным пользователям и удалённым аккаунтам. Ведь идейных людей среди республиканцев достаточно много», – цитирует РИА «Новости» Смирнова.
По мнению эксперта, успех мессенджера во многом связан с публичной деятельностью Павла Дурова. «Буквально на следующий день, после того как с облачных серверов Amazon была удалена социальная сеть Parler (куда собирались переместиться последователи Трампа), Дуров выступил с заявлением, что Telegram, в отличие от многих других сервисов, не пользуется облачными хранилищами третьих сторон и существует независимо, что даёт ему определённые степени свободы при таких политизированных действиях», – указал он.
Смирнов также отметил, что до недавних пор в США мессенджер не пользовался большой популярностью. «Интересно будет посмотреть за динамикой его работы в новой цифровой среде, особенно, когда государство примет решение его заблокировать», – резюмировал Смирнов.
Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента.
При этом первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что мессенджер Telegram может столкнуться с проблемами из-за резкого роста популярности: западные IT-компании могут удалить его из своих магазинов приложений, а ФБР ввести санкции против основателя Павла Дурова.
Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
Акции Twitter и Facebook выросли на торгах в США после падения
Акции американских компаний Twitter и Facebook немного выросли в цене в начале фондовых торгов в США после падения на фоне закрытия доступа к учетной записи действующего главы американской администрации Дональда Трампа.
Стоимость акций Twitter к 09.33 по времени Восточного побережья США (17.33 мск) повысилась на 0,12% (0,06 доллара), до 48,24 доллара. Ценные бумаги Facebook подорожали на 0,32% (0,82 доллара), до 257,66 доллара, передает ТАСС.
Торги открылись разнонаправленной динамикой основных котировок. В первые минуты после начала сессии американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 48,43 пункта (0,16%) и установился на отметке 30 960,26 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 1,07 пункта (0,03%) и оказался на отметке 3 800,68 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 56,20 пункта (0,43%), до 13 092,63 пункта.
В понедельник рыночная капитализация компаний Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа 7 января.
Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
Сенаторов предупредили о подготовке штурма Капитолия в день инаугурации Байдена
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Сотрудники службы безопасности Конгресса США предупредила законодателей о планируемом штурме Капитолия сторонниками действующего главы Белого дома Дональда Трампа в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщили американские СМИ.
Сенаторам рассказали о готовящихся вооруженных нападениях на здания Конгресса, Белого дома и Верховного суда, пишет The Hill.
«Они (сотрудники службы безопасности) говорили о 4 тыс. вооруженных« патриотах», которые должны окружить Капитолий и помешать любому демократу войти туда». Это должна быть организованная группа, у которой есть план, верной своему делу», – цитирует издание конгрессмена-демократа Конора Лэмба.
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.
В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.
При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии.
Пенс отказался отстранять Трампа от власти
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Нельзя использовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности как «средство наказания и узурпации», заявил вице-президент США Майкл Пенс.
В письме, направленному спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая призывала Пенса отстранить президента Дональда Трампа от власти по 25-й поправке, вице-президент заявил, что такие действия не соответствуют интересам и конституции США, передает РИА «Новости».
Пенс подчеркнул, что «25-я поправка не является средством наказания и узурпации», ее «задействование подобным образом создало бы ужасный прецедент». Пенс призвал Конгресс США не предпринимать шагов, которые могут еще больше разделить американское общество. Вице-президент заявил о необходимости «снизить накал и объединить страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена». Он заверил, что намерен участвовать в процессе мирной передачи власти.
Пенс отметил, что «на прошлой неделе не уступил давлению с целью выйти за рамки своих конституционных полномочий, чтобы определить итоги выборов, и теперь не уступит усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время», передает ТАСС.
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.
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В ОБСЕ отреагировали на блокировку аккаунтов Трампа
Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в соцсетях затрагивает дискуссию о роли этих платформ в вопросе свободы слова, говорится в сообщении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру.
«Удаление президента США Трампа из нескольких социальных сетей задевает сердце очень важной дискуссии о роли, которую эти платформы играют в отношении свободы выражения мнений. Дискуссия, в которой мой офис участвовал и будет продолжать этим заниматься», – говорится в сообщении представителя ОБСЕ в Twitter.
Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
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