Контрразведка США призвала наказать силовиков за беспорядки в Капитолии

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13 января, среда | Последнее обновление — 00:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым
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Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно.
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Лишение сана бывшего диакона Русской православной церкви Андрея Кураева вызывало различные реакции. Одни полагают это решение назревшим и перезревшим, а самого фигуранта озлобленным сплетником. Другие считают его смелым борцом с развращенными и лицемерными иерархами.
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Украинские «ястребы» и националисты, воодушевленные переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Контрразведка США призвала наказать силовиков за беспорядки в Капитолии
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За беспорядки в Капитолии нужно привлечь к ответственности многих представителей правоохранительных органов и других ведомств, занимающихся обеспечением безопасности, заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина.
По его словам, «расследование будет долгим и тщательным», передает ТАСС.
И.о. прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин сообщил, что спецслужбы выясняют, имелся ли у демонстрантов, вторгшихся 6 января в Конгресс США, единый командный центр. К проблеме относятся как к «значительной международной антитеррористической или контрразведывательной операции», изучаются «финансы, документация о поездках, документация о коммуникациях». Шервин заверил, что не «пожалеют никаких ресурсов ФБР и органов прокуратуры». Он не исключил, что количество открытых дел в ближайшее время достигнет нескольких сотен, «уже предъявили обвинения по 70 делам». 170 человек опознаны в качестве участников штурма Капитолия.
«Некоторые обвинения – по тяжким статьям, наказание по ним составляет до 20 лет тюрьмы, – приводит его слова РИА «Новости». – Если вы вошли на территорию (Капитолия) или вы разместили взрывное устройство, вас найдут». Он сообщил, что на двух самодельных бомбах, обнаруженных у Капитолия в день беспорядков, были таймеры, они также были оборудованы детонаторами. Шервин заявил, что не известно, «почему они не взорвались».
Замглавы регионального отделения ФБР в округе Колумбия Стивен Д'Антуоно подтвердил, что изучается в том числе версия возможного стремления участников штурма Капитолия к захвату заложников. За шесть дней «открыть более 160 дел, и это лишь вершина айсберга». Он заявил, что «у ФБР долгая память и длинные руки». «Даже если вы покинули округ Колумбия, агенты ФБР из наших региональных отделений уже стучатся в ваши двери, если выяснилось, что вы были участниками незаконных действий на Капитолийском холме», – сказал Д'Антуоно, добавив, что ФБР получило от общественности более 100 тыс. электронных файлов в ходе расследования беспорядков.
Д'Антуоно заявил, что рассматривается возможность введения запрета на пользование воздушным транспортом в отношении тех американских граждан, которые принимали участие во вторжении в Капитолий. Такую идею выдвинул ранее лидер демократической фракции Сената США Чак Шумер.
Тем временем Washigton Post со ссылкой на внутренний документ пишет, что представительство ФБР в Виргинии за день до беспорядков в Капитолии предупреждало о том, что некие экстремисты планируют приехать в столицу США для организации там насилия и «войны». Другой источник газеты отметил, что эти данные не были проверены и ко времени распространения их среди ведомств ФБР не владело информацией о личностях тех, кто делал эти заявления в Сети.
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли и другие члены КНШ готовят обращение ко всем американским военнослужащим по поводу событий, разыгравшихся вокруг здания Конгресса США 6 января. CNN назвала такое обращение «крайне редким случаем», так как КНШ «стремится держаться в стороне от всего, что может иметь признаки политической деятельности». Ожидается, что в обращении военных призовут «поддерживать и защищать конституцию и отвергнуть экстремизм».
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.
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Российские блогеры отреагировали на запрет в Twitter хештега 1984
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Российские блогеры прокомментировали блокировку сервисом микроблогов Twitter хештега #1984 из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла.
Пользователи Twitter сообщили, что компания начала зачищать «хештег Оруэлла» после того, как Соединенные Штаты начали сравнивать с антиутопией Оруэлла из-за блокировки президента США Дональда Трампа практически во всех известных соцсетях.
Журналист Андрей Медведев заявил в своем Telegram-канале, что придумал новый цифровой код для США.
«А тем временем из цитадели демократии приходят новые ошеломительные демократические новости. Twitter запретил хештег 1984. Ну что, я же говорю, новый цифровой код новой Америки – один-девять-три-семь», – написал он.
В свою очередь автор Telegram-канала Readovka заявил, что «счастливой американской демократии с полной свободой слова пришел конец».
«В Twitter отныне и впредь #1984 не выделяется синим и перейти по публикациям с тегом в один клик нельзя. И все из-за того, что слишком многие стали сравнивать Штаты с вымышленной реальностью Оруэлла. Но отчаиваться не стоит – поиск никто не отменял. Создатель соцсети Джек Дорси тем временем радуется проблемам популярного у сторонников Трампа мессенджера Parler и рекламирует Signal», – говорится в сообщении.
Тем временем писатель и блогер Николай Стариков задался вопросом: «С чего вы взяли, что книга Джорджа Оруэлла «1984» написана про СССР?».
«Оруэлл писал про Англию, это прямо в книге. Был леваком-троцкистом. Воевал в Испании на стороне республики. Ненавидел капитализм. Так про кого он писал? Сами не поняли – спросите у админов Twitter. Там уже все поняли», – написал он в Telegram.
«То, что они выпилили его синхронно – это гораздо важнее. Значит, это уже не просто чье-то мнение, это политика».
Также телеведущий Анатолий Кузичев в стриме «ИЗОЛЕНТА live» высказался о блокировке аккаунтов Трампа в соцсетях.
«Ребята, мы с вами все всегда ржем, вспоминаем Оруэлла: то «Скотный двор», то «1984». Принято считать, что Оруэлл таким образом как бы на Советский Союз намекал. Оказалось все ровно наоборот: все эти скотные дворы – это и есть родина Оруэлла. И Twitter, и Facebook, и Google, и так далее – они все синхронно блокируют Трампа, они все синхронно выпиливают его, потому что «ты, скотина, нам не симпатичен, говоришь не то, что нужно». Тут синхронность важнее самого факта: если бы просто Twitter его выпилил – ну окей. Twitter – частная компания, имеет право, вот так они посчитали, что Трамп не соответствует их идеалам», – сказал он.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Также мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, Apple удалила Parler из магазина мобильных приложений AppStore.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Американка сдала полиции мать, штурмовавшую Капитолий
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Американка Хелена Дьюк написала в Twitter, что увидела в новостях свою мать, дядю и тетю, которые участвовали в беспорядках у Капитолия. Так девушка «отомстила» семье за то, что они запрещали ей ходить на акции Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).
18-летняя Дьюк опубликовала видео, как темнокожая женщина-полицейский бьет по лицу ее мать – Терезу Дьюк. Девушка рассказала, что ее выгоняли из дома за поддержку BLM, поэтому участие своих близких в акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа она сочла лицемерием, передает телеканал «НТВ».
«Привет, мам, а помнишь, как ты запретила мне ходить на протесты BLM, потому что они могут стать жестокими? (…) Это ты?» – написала Дьюк в Twitter.
По словам девушка, ее мать уехала на несколько дней, якобы чтобы отвезти свою сестру в больницу, при этом она отключила геолокацию на телефоне, что показалось девушке подозрительным. Позднее она увидела своих родственников на видео из Вашингтона. Девушка уверена, что ее матери «промыли мозги» в движении сторонников Трампа Make America Great Again.
Хелена отметила, что ее тетя Энни и дядя Ричард Лоренц тоже принимали участие в штурме Капитолия. По словам девушки, ей стыдно быть частью этой семьи. При этом позже она ограничила доступ к своим твитам.
«Честно говоря, я не думаю, что сделала что-то плохое в этой ситуации», – сказала девушка в интервью BuzzFeed News.
«Я очень разочарована тем, что мне приходится быть частью этой семьи, которая так (...) просто не поддерживает. Я не чувствую себя в безопасности, будучи частью этой семьи», – добавила она.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Провайдер в Айдахо заблокировал Twitter и Facebook за цензуру
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Соцсети Twitter и Facebook заблокированы за то, что занимаются цензурой по отношению к пользователям, сообщил интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо.
«Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимается цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации», – заявили в компании, подчеркнув, что отказывают соцсетям в праве «подвергать цензуре то, что вы видите и выкладываете, или скрывать от вас информацию». Your T1 WIFI сообщила, что «приняла решение заблокировать эти два сайта» после того, как на них поступили жалобы от пользователей, передает РИА «Новости».
Напомним, ряд соцсетей заблокировали аккаунты главы американского государства Дональда Трампа. Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Google заблокировал, а компания Apple удалила из магазина мобильных приложений соцсеть Parler, которую используют сторонники Трампа.
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В России предсказали исчезновение Республиканской партии США
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«Республиканцы, публично отступая от Трампа, пытаются спасти свою партию от исчезновения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал подготовленную некоторыми членами Республиканской партии резолюцию с порицанием действующего президента США Дональда Трампа за события 6 января.
«Причина ренегатства некоторых республиканцев заключается в попытке сохранить партию как таковую после всего произошедшего. Существуют опасения, что трампизм полностью вытеснит республиканизм из политического поля. В условиях, когда истеблишмент не может поддержать уходящего президента, избиратели все равно не собираются от него оступаться», – объяснил политолог-американист Борис Межуев.
«Такое противоречие между верхами и низами в Республиканской партии приводит к тому, что люди мечутся и не понимают, как вести себя в этой ситуации», – констатировал политолог.
При этом собеседник отметил, что на сегодняшний день наблюдается некоторое затишье в политическом конфликте в США. «Часть антитрамповской прессы смягчила свою позицию и даже сообщает, что импичмент президенту и сенатское разбирательство уже не особо нужны. При этом и сам Трамп воздержался от жестких заявлений, которых все ждали от него в понедельник в ходе так и не состоявшейся речи. Вероятнее всего, особую роль в этом сыграл вице-президент Майк Пенс, который провел первый после событий 6 января разговор с Трампом и смог остудить ситуацию», – предположил Межуев.
Однако на фоне серьезного конфликта с демократами возник не менее серьезный раскол внутри самой Республиканской партии, и дальнейшая судьба партии непонятна, считает политолог.
«72% электората республиканцев – это трамписты, и они уже никогда не поддержат тех политиков, кто отступился от Трампа. Этот раскол значительно ослабит электоральные возможности партии в условиях мажоритарной избирательной системы. В такой ситуации ротация кадров внутри партии станет неизбежной, в результате чего трампизм станет основой республиканской идеологии. Так, партия в ее нынешней форме перестанет существовать и на ее место придет некая новая сила», – прогнозирует Межуев.
Ранее конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что присоединится к своим коллегам по Палате представителей и внесет резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января. При этом сам Трамп считает виновниками беспорядков членов движения американских антифашистов «Антифа».
Порицание не имеет практических последствий. Однако оно ударит по репутации Трампа – официальное порицание Конгресс выносил всего двум президентам в истории: Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон добился снятия порицания, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Несмотря на то, что Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
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Демократы собрали достаточно голосов для импичмента Трампа
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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии, сообщают американские СМИ.
Резолюцию об отстранении от власти Трампа поддержали 218 демократов, что достаточно для того, чтобы ее одобрила Палата представителей, пишет Politico.
В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии. Рассмотрение продолжится во вторник в 17.00 мск, передает РИА «Новости».
Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что в понедельник палата призовет Пенса отстранить Трампа от власти, прибегнув к 25-й поправке и провозгласив, что президент не способен выполнять служебные обязанности.
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку, но Bloomberg опроверг эту информацию. В среду сторонники Трампа ворвались в Конгресс. Хотя президент осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.
Соловьев предупредил об угрозе от Twitter и Facebook выборам в России
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«Западные соцсети быстро превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись. Нам же нужно задать вопрос тем умникам, которые занимаются соцсетями в России. Где наш независимый софт?» – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал блокирование хештега #1984 сервисом микроблогов Twitter из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла.
«Удивительно наблюдать растерянность и страх среди людей, претендующих на борьбу за полную свободу. Они ведь для этого создавали социальные сети, а не только ради извлечения прибыли. И насколько же быстро они превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись», – считает телеведущий Владимир Соловьев.
Как известно, добавил собеседник, «самые страшные сатрапы получаются из вчерашних либералов. Поэтому, когда смотришь на то, что сейчас вытворяют соцсети, с удивлением понимаешь, что последней по-настоящему свободной площадкой оказывается предоставляемое государством телевидение». «Здесь хотя бы действуют законы, а не произвол владельцев», – подчеркнул журналист.
«Нам говорили, что социальные сети создаются для нашей свободы, но это оказалось враньем. Потому России нужно смотреть на происходящее и делать выводы», – убежден Соловьев. Телеведущий привел в пример Китай: «Он в этом плане гораздо более защищен».
«Нам же нужно задать вопрос умникам, которые на протяжении многих лет делают вид, что занимаются аналогичными вещами. Где в итоге наш независимый софт? Где свои платформы? Или во время выборов в Госдуму в этом году в России произойдет то же самое, что было с Дональдом Трампом и его сторонниками – Twitter, Facebook и другие соцсети перейдут в атаку на тех, кто не поддерживает американское видение России?» – задается вопросом Соловьев.
Ранее сервис микроблогов Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла.
7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Также мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, Apple удалила Parler из магазина мобильных приложений AppStore.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне
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Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность на инаугурации Джо Байдена, сообщил Белый дом.
Как заявили в американской администрации, Трамп «сообщил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа из-за экстренных обстоятельств, связанных с 59-й президентской инаугурацией.
И.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф сообщил, что его ведомство начнет вводить связанные с инаугурацией меры безопасности с 13 января вместо 19 января «в свете событий последней недели», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Глава Нацгвардии США Дэниел Хокансон сообщил, что Пентагон разрешил задействовать до 15 тыс. бойцов Нацгвардии во время инаугурации. Сейчас в Вашингтоне мобилизованы 6,2 тыс. бойцов.
Национальная парковая служба США закрыла на две недели монумент Вашингтону – гранитную стелу неподалеку от Белого дома – в центре столицы из-за опасности беспорядков. Ограничения будут действовать с 11 по 24 января.
Как сообщают СМИ со ссылкой на внутренние данные ФБР, беспорядки в преддверии инаугурации готовятся по всей стране. В СМИ попал внутренний документ ведомства, в котором говорится, что митинги с участием многочисленных вооруженных протестующих ожидаются во всех 50 штатах и в Вашингтоне. Митинги могут начаться в конце этой недели и продолжаться до 20 января. В пресс-службе ФБР заявили, что бюро собирает информацию о возможных угрозах, уделяя «основное внимание не мирным демонстрантам, а тем, кто угрожает их безопасности», передает ТАСС со ссылкой на ABC.
Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что у Москвы есть компромат на главу американского государства Дональда Трампа.
«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа – личное, политическое, финансовое», – сказала она, добавив, что «другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой (hand maiden) Путина, нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
По ее мнению, Трамп «виновен в подстрекательстве к мятежу» и «должен заплатить за это». Пелоси рассказала, что хотела обсудить данный вопрос с вице-президентом Майклом Пенсом. Однако когда она и лидер демократов в Сенате Чак Шумер позвонили Пенсу, их «продержали на линии 20 минут», а вице-президент «так и не подошел к телефону». Пелоси заявила, что в тот момент была дома и успела «запустить посудомоечную машину, отнести одежду в стирку», передает ТАСС.
Пелоси также заявила, что Трамп «может помиловать себя за федеральные преступления, он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов», поэтому «против него идет расследование в штате Нью-Йорк».
В понедельник Палата представителей США призовет Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти. Телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию.
Между захватом Капитолия и событиями в Донбассе нашли сходство
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Журналист New York Times Эндрю Хиггинс считает, что люди, учинившие в беспорядках в Вашингтоне, во многом похожи на ополченцев, которые участвовали в событиях в Донецке в 2014 году.
Автор в своей статье указывает на схожую с военной форму одежды и «флаги давно умерших и, как мы все предполагали, благополучно похороненных дел». Среди подобных знамен донецких ополченцев Хиггинс называет флаги СССР, Российской Империи и Конфедеративных Штатов Америки. Журналист предполагает, что «никто из них ничего не знал о Конфедерации и не испытывал к ней особого интереса, но они знали, что ее ненавидят те, кого они ненавидят», передает РИА «Новости».
Но наибольшее сходство между участниками событий в Вашингтоне и Донбассе автор статьи увидел в «уверенности, непоколебимой убежденности в том, что, что бы ни говорили другие или закон, правда на их стороне». В правоте своего дела не сомневались ни сторонники Трампа, считающие, что «клика элитарных предателей» захватила страну, ни донецкие ополченцы, опасавшиеся за безопасность жителей своего региона после переворота в Киеве, объясняет Хиггинс.
Кроме того, он заявил о сходстве захвата Капитолия также и с трагическими событиями в Москве в 1993 году, когда люди захватили здание парламента, требуя восстановления Советского Союза. По его мнению, американские протестующие «по пылу с стилю» напоминали митингующих в Москве.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Республиканцы в Конгрессе США подготовили резолюцию против Трампа
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Конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что внесет в Палату представителей США резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа.
Рид сообщил, что во вторник собирается «присоединиться к своим коллегам по Палате представителей и внести резолюцию с порицанием, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января». Порицание не имеет практических последствий. Однако оно ударит по репутации Трампа – официальное порицание Конгресс выносил всего двум президентам в истории: Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон добился снятия порицания, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Fox News со ссылкой на источники утверждает, что Трамп в разговоре с лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти якобы признал «некоторую вину» за беспорядки в Вашингтоне, после чего Маккарти «ретранслировал» мысли Трампа в телефонном разговоре между конгрессменами-республиканцами. Сам Маккарти «согласился с тем, что Трамп несет вину за беспорядки».
Напомним, Трамп осудил беспорядки, но его все равно обвиняют в подстрекательстве. В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении Трампа от власти.
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Соцсети заполнили слухи о решении Трампа устроить «массовые аресты»
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В англоязычном сегменте Twitter активно распространяются слухи о том, что президент США Дональд Трамп якобы решил воспользоваться «Законом о восстании» (Insurrection Act) 1807 года.
Twitter заполнили сообщения о том, что закон «подписан». Также сообщаются подробности «решения Трампа». Напрмер, Jat Styles утверждает, что военные уже направлены для «проведения массовых арестов». Также он заявил о «заморозке счетов Клинтон, Байдена и Обамы». Jat Mark Friesen заявил, что следует ожидать «многочисленных арестов». По версии «источников», на которые он ссылается, «возможно, только 10 сенаторов смогут избежать преследования». Peyton заявляет о закрытии воздушного пространства над Вашингтоном. Также в соцсетях утверждают, будто вице-президентом стал экс-советник Трампа Майкл Флинн.
Напомним, после начала погромов в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, Белый дом пригрозил подавить беспорядки военной силой по закону 1807 года.
Сейчас в Конгрессе США обсуждают использование 25-й поправки к конституции или импичмента, чтобы лишить Трампа власти после того, как его сторонники ворвались в Конгресс. Трамп осудил беспорядки, но его все равно обвинили в подстрекательстве толпы. CNN утверждала, что вице-президент США Майкл Пенс якобы не исключает возможности отстранения Трампа от должности.
«Голос Америки» отстранил от работы журналистку за острые вопросы Помпео
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Руководство радиостанции «Голос Америки» наказало своего корреспондента Пэтси Видакусвару, которая попыталась задать острые вопросы госсекретарю США Майку Помпео на его встрече с коллективом этого средства массовой информации, финансируемого из американского госбюджета. Журналистка отстранена от дальнейшего освещения деятельности Белого дома.
Видакусвара до настоящего времени была старшим корреспондентом радиостанции при Белом доме. Распоряжение об отстранении выдал директор радиостанции Роберт Райли. Теперь журналистку переводят на другой участок работы. От комментариев относительно произошедшего пресс-служба «Голоса Америки» отказалась, передает ТАСС, цитируя сообщение The Washington Post.
Между тем ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, осудила решение руководства радиостанции, поскольку считает, что в данном случае нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, по сути, нанесла удар по «свободе слова». «Перевод «Голосом Америки» Пэтси Видакусвары на другую работу за то, что она выполняла свои должностные обязанности, задавала вопросы – это оскорбление тех самых идеалов, о которых госсекретарь Помпео рассуждал в понедельник в своей речи [перед коллективом радиостанции]», – цитирует издание заявление ассоциации, которое от имени правления распространил ее президент Зик Миллер.
Видакусвара пыталась спросить у главы американского внешнеполитического ведомства, какие действия он предпринимает для восстановления репутации США. Также она хотела поинтересоваться, сожалеет ли он о своих недавних высказываниях относительно «второй администрации Трампа», когда было понятно, что победу на состоявшихся в ноябре президентских выборах одержал Джозеф Байден.
Слухи о готовности Пенса отстранить Трампа от власти в США опровергли
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Вице-президент США Майкл Пенс не собирается отстранять от власти главу государства Дональда Трампа, сам Трамп тоже уверен в Пенсе, сообщают источники.
Как заявили источники Bloomberg, президент США уверен, что Пенс не попытается отстранить его от власти при помощи 25-й поправки к конституции. По словам источников, Пенс отвергает возможность использования поправки, считая эту идею неосуществимой.
В Белом доме, как сообщает агентство, считают, что демократы «допускают перегибы» в ситуации с предполагаемым импичментом, признание Трампа виновным маловероятно. Источники NBC заявили, что обращение к 25-й поправке считают «практически нецелесообразным». Наиболее предпочтительный подход – дать «истечь времени» президентства Трампа, передает РИА «Новости».
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке к конституции США с целью отстранения от должности действующего американского лидера. Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы США в случае досрочного прекращения полномочий президента США, его недееспособности.
В среду сторонники ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
Стало известно о нежелании Трампа участвовать в выборах в 2024 году
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году, сообщили СМИ со ссылкой на окружение политика.
По информации газеты Politico, в ноябре 2020 года появилась информация, что Трамп намерен баллотироваться в президенты в 2024 году. При этом, по словам источников газеты, он начал отказываться от этой идеи, поскольку ему надо будет опубликовать дополнительную финансовую документацию, что сделает его уязвимым для уголовных и гражданских расследований, передает ТАСС.
«Его не будет в 2024 году», – сказал друг Трампа.
Вместе с тем однопартийцы главы Белого дома уверены, что хоть Трамп и не будет снова участвовать в президентской гонке, он может иронизировать над этой темой.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.
Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
После беспорядков в Капитолии в США завели 25 дел о внутреннем терроризме
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Правоохранители США возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Капитолии, сообщил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу.
«Министр (армии США Райан) Маккарти заявил, что в результате нападения на Капитолий открыто не менее 25 дел о внутреннем терроризме. (Обнаружены) длинноствольное огнестрельное оружие, «коктейли Молотова», взрывные устройства и пластиковые наручники, это позволяет предположить, что большее бедствие с трудом удалось предотвратить», – говорится в публикации конгрессмена Кроу в Twitter.
Кроу «выразил глубокую обеспокоенность» из-за сообщений о возможном участии в беспорядках действующих военных и находящихся в резерве. Так, газета USA Today со ссылкой на неназванного представителя Минобороны США сообщила, что под следствием по делам о терроризме находятся по меньшей мере 25 военнослужащих, передает РИА «Новости».
По словам Маккарти, в Пентагоне осведомлены о «возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов» в дни перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена. Министр заявил, что Минобороны США работает с правоохранительными органами для подготовки к обеспечению безопасности.
Сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
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