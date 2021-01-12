Минсельхоз США заявил о рекордном урожае пшеницы в России

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12 января, вторник  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Армению и Азербайджан помирит дорога в Россию

Лидеры России, Армении и Азербайджана встретились в трехстороннем формате kremlin.ru
В понедельник в Москве состоялись переговоры между российским лидером Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны должны были уточнить пункты соглашения о прекращении огня от 9 ноября, завершившего вторую карабахскую войну, а также решить, как дальше будет жить Южный Кавказ. Кое-что сделать действительно удалось. Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Целый класс боевых кораблей США превратился в металлолом

На фото: два корабля одного класса LCS – USS Independence и USS Freedom Lt. Jan Shultis/navy.mil
Крупный скандал разворачивается в военно-морском сообществе США. Выяснилось, что целый класс кораблей, на которые Америка еще пару десятилетий назад возлагала большие надежды, оказался полностью небоеспособен. В чем именно заключаются проблемы с этими кораблями, почему они обнаружились только сейчас и какое отношение к происходящему имеет гигантская коррупция в США? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Феминисткам надо победить филологическую безграмотность

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно. Подробности...
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Шесть причин, по которым я не поверил Кураеву

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Лишение сана бывшего диакона Русской православной церкви Андрея Кураева вызывало различные реакции. Одни полагают это решение назревшим и перезревшим, а самого фигуранта озлобленным сплетником. Другие считают его смелым борцом с развращенными и лицемерными иерархами. Подробности...
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Что будет с Донбассом в 2021 году

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Украинские «ястребы» и националисты, воодушевленные переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует. Подробности...
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Стратегический союз Украины и Молдавии

США превращаются в диктатуру

Как изменится жизнь в России в 2021 году

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Минсельхоз США заявил о рекордном урожае пшеницы в России

       12 января 2021, 22:47
    Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    Урожай пшеницы в России в 2020 году оценивается в рекордные 85,3 млн тонн, заявил Минсельхоз США в январском обзоре.

    Ведомство в январе представило оценку на 2020–2021 сельскохозяйственный год, который продлится с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года, то есть в обзоре идет речь об оценке урожая в 2020 календарном году. Отметим, что Минсельхоз США в своих оценках не учитывает урожай Крыма, передает РИА «Новости».

    Ведомство считает урожай пшеницы рекордным, так как в 2017–2018 сельхозгоду (2017 календарном году) он оценивался Вашингтоном в 85,167 млн тонн. При этом декабрьская оценка урожая 2020 года составляла 84 млн тонн, но в январском обзоре американское ведомство заявило уже о «рекордных 85,3 млн тонн, что на 2% больше (оценки) предыдущего месяца и на 16% больше, чем в предыдущем году». 59,8 млн тонн приходится на долю озимой пшеницы, 25,5 млн тонн – яровой.

    При этом Минсельхоз США снизил прогноз по экспорту российской пшеницы до 39 млн тонн с 40 млн тонн. Сокращение прогноза связано с введением правительством России экспортной квоты на зерно и пошлины на пшеницу с 15 февраля по 30 июня 2021 года. 

    В обзоре минсельхоза США говорится, что «Россия была крупнейшим экспортером пшеницы в сезонах 2017–2018 и в 2018–2019 и, как ожидается, вернется к тому, чтобы снова стать лидирующим экспортером в сезоне 2020–2021, несмотря на эти новые меры, искажающие торговлю, которые оказали давление на рост мировых цен».

    Напомним, российская Федеральная служба государственной статистики сообщила, что Россия в 2020 году собрала второй по объемам урожай зерна в отечественной истории после рекордного 2017 года. Ожидается, что валовой сбор пшеницы также станет вторым по величине в истории. По предварительной оценке Росстата, валовый сбор пшеницы в России в 2020 году составил 85,873 миллиона тонн. Россия ввела тарифную квоту на экспорт зерна и экспортную пошлину на пшеницу.


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