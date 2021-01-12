Акции Twitter и Facebook выросли на торгах в США после падения

Акции американских компаний Twitter и Facebook немного выросли в цене в начале фондовых торгов в США после падения на фоне закрытия доступа к учетной записи действующего главы американской администрации Дональда Трампа.

Стоимость акций Twitter к 09.33 по времени Восточного побережья США (17.33 мск) повысилась на 0,12% (0,06 доллара), до 48,24 доллара. Ценные бумаги Facebook подорожали на 0,32% (0,82 доллара), до 257,66 доллара, передает ТАСС.

Торги открылись разнонаправленной динамикой основных котировок. В первые минуты после начала сессии американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 48,43 пункта (0,16%) и установился на отметке 30 960,26 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 1,07 пункта (0,03%) и оказался на отметке 3 800,68 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 56,20 пункта (0,43%), до 13 092,63 пункта.

В понедельник рыночная капитализация компаний Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа 7 января.

Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.

Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.