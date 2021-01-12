Россия стала лидером по числу проданных билетов на французские фильмы

Россия стала мировым лидером посещаемости фильмов из Франции в 2020 году, сообщила компания UniFrance, занимающаяся продвижением французского кино за рубежом.

В России в прошлом году было продано 1,46 млн. билетов на фильмы из Франции, затем следует Испания – 1,42 млн. зрителей и прошлогодний лидер Италия с 1,02 млн. Учитывая пандемию коронавируса, эти цифры намного ниже показателей 2019 года. Так, в России на французские фильмы пришло на 50% меньше зрителей, чем годом ранее, Италия потеряла 76%, приводит РИА «Новости» данные компании UniFrance.

А вот по показателю кассовых сборов российские кинопрокатчики уступают ряду западноевропейских стран. В России собрали 4,29 млн евро. В самой Франции самым посещаемым фильмом в 2020 году стал «Портрет девушки в огне» Селин Сьямма – на него было продано 1,47 млн. билетов.

Ранее сообщалось, что доля российских фильмов в кинопрокате за 2020 год составит около 50% – почти вдвое больше, чем в 2019 году, поскольку выход многих крупных зарубежных релизов не состоялся.