В Лондоне отреагировали на блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Правительство Великобритании полагает, что руководство социальных сетей может самостоятельно принимать решения о блокировке пользователей, однако эти действия должны быть подотчетны, сообщил официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, комментируя блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа.

«Операторы социальных сетей уполномочены принимать собственные решения по модерации. (…) Операторы социальных сетей должны быть подотчетны в деле последовательного, прозрачного и эффективного применения своих условий», – передает его слова ТАСС.

Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. Аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram.

Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.