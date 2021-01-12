Талибы пригрозили США ответом при продолжении авиаударов в Афганистане

Талибы будут вынуждены ответить, если США продолжат наносить авиаудары в Афганистане, нарушающие дохийское мирное соглашение, то «Талибан» (Запрещена в России) будет вынужден отреагировать, заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

«Мы дали им понять и продолжаем заявлять, что, если операция будет продолжена, это будет расценено как умышленное нарушение (соглашения), и мы, конечно же, будем вынуждены отреагировать. Это провокационный акт», – заявил Муджахид. По его словам, американцам было заявлено «со всей серьезностью», что они «должны контролировать удары», передает РИА «Новости».

«У нас есть канал для того, чтобы начать серьезную дискуссию с США по этому вопросу», – сказал Муджахид.

По его словам, дохийское соглашение с США способствует урегулированию в Афганистане. Он отметил, что администрации избранного президента США Джозефа Байдена нужно его реализовать.

Муджахид подчеркнул, что изначально инициатором соглашения выступили США. «Те, кто вел с нами переговоры и достиг соглашения, были стратегами, представителями ключевых американских институтов. Америка нуждалась в этом соглашении», – сказал представитель талибов. При этом Муджахид отметил, что Байден еще ни разу публично не делал комментарии относительно соглашения.

«Дохийское соглашение – это разумный способ для того, чтобы покончить с войной. Оно должно быть реализовано, следующее правительство США должно выполнить его, и война должна закончиться», – сказал он.

«В любом случае, мы привержены делу, с нашей стороны нет никаких проблем. Мы продолжим следить за выполнением этого соглашения, наши усилия будут заключаться в его полном выполнении, это соглашение отвечает интересам как Соединенных Штатов, так и афганского народа», – добавил представитель талибов.

Ранее сообщалось, что американские военные полностью передали под контроль афганских сил базу в провинции Логар в Афганистане.

В 2020 году Соединенные Штаты заключили мир с талибами, пообещав снять с членов движения санкции и вывести американские войска из Афганистана