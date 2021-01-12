Умер почетный патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет

Митрополит Филарет, почетный патриарший экзарх всея Белоруссии, епископ Русской православной церкви на покое, скончался на 86-м году жизни.

По информации БелТА, причина смерти митрополита Филарета неизвестна, однако ранее в Сети появилась информация, что у него был подтвержденный коронавирус. Филарет был госпитализирован в одну из столичных клиник 22 декабря.

В Белорусской православной церкви не смогли подтвердить информацию о кончине иерарха.

Митрополит Филарет, почетный патриарший экзарх всея Белоруссии (в миру Кирилл Вахромеев) родился 21 марта 1935 года в Москве. Белорусскую митрополию он возглавил в октябре 1978 года, тогда же став патриаршим экзархом Западной Европы. Белорусскую православную церковь он возглавлял с 1990 по 2013 год, после чего ушел на пенсию в связи с достижением 75-летия.