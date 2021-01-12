Соцработник из Брянской области отдала собственное наследство многодетной семье

Жительница Брянской области отдала все свое наследство – 200 тыс. рублей – многодетной семье на покупку дома.

Людмила Кириченко приезжала в деревню Софиевка Злынковского района к родителям. Там познакомилась с Марией Белокопытовой – матерью-одиночкой, воспитывающей шестерых детей: старшему – 13, младшим – два с половиной и год. Раньше Мария была дояркой, в последнее время не работает.

«В селе, где мы жили, школы не было, дети не могли там учиться. Решили перебраться в Софиевку. Когда переезжала, была беременна четвертым. Сельсовет нам выделил временный дом. Потолок сыпался, печка разваливалась. Дали другой: деревянный, маленький – две комнаты, зал, прихожая и кухня. Но без воды. Хотела провести – насчитали 65 тыс. А где их взять?», – передает РИА «Новости» слова Белокопытовой.

У женщины, живущей по соседству, Мария покупала молоко. «Ее дочь Людмила – соцработник, мы познакомились». Людмила стала помогать матери-одиночке.

Когда у Людмилы умер отец, в наследство осталась машина, которую она продала и решила помочь многодетной семье.

Купили дом, сделали капремонт. «Там были только стены, мы поставили перегородки, подвели воду, газ, установили пластиковые окна, оборудовали туалет с ванной. А еще убрали печь, теперь отапливают газом», – пояснила Людмила.