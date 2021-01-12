МИД заявил о готовности работать с США по афганскому урегулированию

Россия готова сотрудничать с США по афганскому урегулированию вне зависимости от того, кто будет занимать пост спецпредставителя в администрации Джозефа Байдена, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Дипломат подчеркнул, что у него «налажен хороший диалог» с нынешним спецпредставителем госсекретаря США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом, передает РИА «Новости».

«Не знаю, останется ли он в этом качестве при новой администрации. Халилзад прекрасно знаком с афганской спецификой и обладает большим дипломатическим опытом. Вместе с тем будем готовы работать с любым другим американским переговорщиком, главное, чтобы его подход к взаимодействию был деловым и конструктивным», – заявил Кабулов.

По его словам, Москва не исключает, что избранный президент США Джо Байден может скорректировать решение Дональда Трампа об уходе из Афганистана, но вряд ли это будут кардинальные перемены. По его словам, скорее всего, «следует ожидать изменений параметров вывода американских войск». «Возможны и другие варианты, например, замена регулярных ВС США на частные военные компании, что, на наш взгляд, было бы ошибкой», – подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

В прошлом году президент США Дональд Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. При этом Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США. К середине ноября контингент ВС США в Афганистане насчитывал около 4,5 тыс. человек, в Ираке находились около 3 тыс. американских военных.

Также Трамп заявил об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн, а также обвинил Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».