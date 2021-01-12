Нетаньяху заменил фотографию с Трампом в Twitter

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заменил фото на обложке своей страницы в Twitter, где он был изображен с президентом США Дональдом Трампом.

Долгое время Twitter премьера иллюстрировала фотография, на которой он был запечатлен во время встречи с Трампом в Белом доме, однако во вторник этот снимок был заменен на фотографию, изображающую Нетаньяху, которому делают инъекцию вакцины от коронавируса, передает РИА «Новости».

«Граждане Израиля, возвращаемся к жизни», – написано на фотографии.

Никаких специальных комментариев относительно замены фотографии не последовало.

Напомним, вторую дозу вакцины от компании Pfizer Нетаньяху получил в субботу, 9 января. До этого он призвал «немедленно ввести полный карантин» в Израиле.

Напомним, Демократическая партия США готовится к попытке импичмента в отношении Трампа за «попытку совершения госпереворота» – именно так трактуется выступление президента перед протестующими, после которого те пошли захватывать Капитолий.

Кроме того, во вторник конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что внесет в Палату представителей США резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа.