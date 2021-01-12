Подсчитаны траты россиян на новогодних праздниках

Во время новогодних каникул с 4 по 10 января в 2021 году россияне сократили свои расходы по сравнению с праздниками до пандемии, свидетельствуют данные аналитического портала «СберИндекс» и ВТБ.

«С 4 по 10 января потребительские расходы снизились на 1,2% г/г. Изменение за последние четыре недели составило +0,1% г/г. Спрос домохозяйств достиг значений 2020 года и стабилизируется вблизи этих уровней», – приводит РИА «Новости» сообщение экспертов.

При этом объем трат с учетом зарубежных операций за последние четыре недели упал на 5,1% в годовом выражении. Таким образом, ограниченная возможность совершать поездки за рубеж оказывает заметную поддержку внутренним расходам.

По данным экспертов, внутренние перемещения по России перед Новым годом и во время праздников происходили достаточно активно, что может быть связано с поездками к родственникам. Заметно выше прошлогодних уровней – на 5% – держатся траты в категории «топливо, автосервис».

Согласно данным ВТБ, расходы граждан России на авиабилеты снизились на 77% в годовом исчислении, на товары беспошлинной торговли – на 87,1%. Траты на услуги туристических агентств в 2021 году снизились на 38,6%. В период с 1 по 8 января расходы на услуги турагентств сократились на треть в годовом выражении, но транспортные затраты выросли на 22%, гостиницы – на 15%.

Траты жителей России на развлечения и путешествия в стране с 1 по 8 января увеличились на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. По данным Сбербанка, расходы на развлечения упали на 40,8% в годовом выражении в период с 4 по 10 января, а в период с 28 декабря по 3 января – на 49,1%.

Ранее исследование сервисов Работа.ру и СберАвто показало, что более 20% россиян планируют в новогодние праздники поехать в путешествия, почти половина из них решила воспользоваться автомобилем.