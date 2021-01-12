Ребенок и семеро взрослых погибли при пожаре в Екатеринбурге Синоптики рассказали о погоде в столице 12 января 2021, 06:16 Текст: Антон Антонов

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит 10–12 градусов мороза. В ночь на среду она может опуститься до минус 16 градусов. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба. В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 10–15 градусов. В ночь на среду столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 24 градуса, передает ТАСС.

